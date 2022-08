Bobulové ovoce: Triky, které vám usnadní jejich výběr, skladování, mytí a mražení

Abyste si mohli vychutnat čerstvé bobule v jejich nejlepší kvalitě, je třeba jim věnovat trochu zvláštní péče. Přečtěte si, jak vybrat to nejchutnější ovoce a jak ho udržet čerstvé. Samozřejmě budete také potřebovat vědět, jak jahody a další čerstvé bobuloviny správně čistit. Poté se řiďte našimi tipy pro zmrazování, abyste prodloužili sezónu bobulovin.

Bohaté zásoby čerstvých lesních plodů jsou sice jednou z nejlepších částí léta, ale nezřídka se borůvky, ostružiny, maliny a jahody objevují i v chladnějším období. Vždy se těšíme na všechny chutné recepty plné zdravého ovoce, které se s těmito baculatými a šťavnatými plody pojí. Abychom vám každoročně pomohli co nejlépe využít sezónu bobulovin, sestavili jsme naše nejlepší tipy pro jejich výběr v obchodě, jejich mytí, skladování a uchování na další měsíce. A jakmile budete vědět, jak je zmrazit, můžete si uprostřed zimy připravit lahodný jahodový dezert, pokud se vám zachce.

Výběr nejlepších bobulí

I když je příjemné, že některé bobuloviny jsou v obchodech s potravinami k dostání celoročně, bobuloviny jsou sezónní ovoce a v sezóně jsou hojnější, levnější a obvykle i chutnější. Obecně platí, že jsou nejlepší, když je teplé počasí. Při nákupu vybírejte plody takové, které jsou baculaté, křehké a mají jasnou barvu. Vyhněte se nádobám, které jsou vlhké nebo skvrnité, což mohou být známky přezrálého ovoce. Plesnivé nebo kašovité bobule odstraňte a vyhoďte, aby se plíseň nerozšířila na další bobule. Pokud sbíráte nebo pěstujete vlastní plody, vybírejte takové, které se snadno oddělují od stopek. Na rozdíl od některých druhů ovoce bobule po sběru zpravidla nedozrávají a nezesládnou.

Zde se dozvíte, kdy jsou některé z nejoblíbenějších bobulovin v sezóně:

Ostružiny: Červen až srpen

Černé maliny: Koncem června až v červenci

Borůvky: Koncem května až do října

Malinoostružina: Koncem června až začátkem srpna

Maliny: Květen až září

Jahody: Duben až červen

Jak skladovat bobule

Pokud plánujete bobule sníst během několika dní, skladujte je v chladničce volně přikryté v jedné vrstvě. Hromádky na sobě mohou bobule rozdrtit. Pokud pravidelně nakupujete bobuloviny, zvažte investici do opakovaně použitelného chrániče plodů, který může prodloužit jejich životnost.

Jahody a borůvky můžete skladovat v chladničce až pět dní.

Ostružiny, maliny a borůvky skladujte v chladničce až tři dny.

Jak umýt bobule

Před konzumací je důležité všechny čerstvé produkty umýt. Protože jsou však bobulovité plody velmi choulostivé, umývejte je až těsně před použitím, jinak se mohou rozbít a rozmočit.

Pokud jde o jahody, vložte je do cedníku a před odstraněním stopek je jemně opláchněte pod studenou vodou. Pokud stopky odstraníte před umytím, může se do nich dostat více vody, což ovlivní strukturu a chuť bobulí.

Ostružiny, maliny, malinoostružiny a borůvky neoplachujte pod tekoucí vodou, protože tlak by je mohl rozdrtit. Místo toho dejte bobule do cedníku a ponořte je do mísy se studenou vodou. Jemně cedník ve vodě promíchejte a pak nechte bobule okapat.

Tip: Pokud si potrpíte na před mytí bobulí a chcete je uchovávat v lednici, vydrží nejdéle, když je kromě vody propláchnete jablečným octem. Naplňte misku třemi šálky vody a jedním šálkem jablečného octa, pak do ní nasypte neumyté bobule a promíchejte je rukama. Opakujte postup s čistou vodou, jak je uvedeno výše, abyste zajistili, že bobule nebudou mít příchuť octa.

Chcete-li usušit všechny druhy bobulí, po omytí je opatrně rozložte v jedné vrstvě na tác nebo plech vyložený papírovými utěrkami. Bobule osušte další papírovou utěrkou. Začněte konzumovat.

Jak zmrazit bobuloviny

Bobule se dobře zmrazují a lze je použít zmrazené do koktejlů nebo rozmrazené do pečení a omáček. Při rozmrazování mají bobule tendenci ztrácet tvar i část šťávy, proto sáčky s bobulemi položte na plech nebo do misky, kdyby při rozmrazování náhodou vytekly.

Bobule omyjte a osušte podle výše uvedených pokynů. Uspořádejte celé bobule na plech a zmrazte je, dokud neztuhnou, nebo až na několik dní. Bobule tak zůstanou sypké a jejich měření a rozmrazování bude snazší.

Tip: U jahod je vhodné je před zmrazením oloupat. Pokud dáváte přednost tomu, že jahody před zmrazením nakrájíte, vynechejte výše uvedený krok zmrazování, který se týká celých bobulí, a zmrazte je podle níže uvedených pokynů.

Zmrazené bobule přendejte do sáčků nebo nádob na mrazení. V horní části sáčku nebo nádoby nechte trochu místa, protože bobule se mohou trochu roztáhnout. Sáčky nebo nádoby označte názvem bobulí, datem zmrazení a množstvím.

Tip: Při vkládání bobulí do sáčků nebo nádob odměřte množství pomocí odměrky a napište ho na každý sáček nebo nádobu. Až budete potřebovat bobule do receptu, budete vědět, kolik jich máte k dispozici.

Sáčky s bobulemi položte na plocho do mrazničky. Sáčky můžete také nejprve položit na tác nebo plech, abyste zajistili rovný povrch. Sáčky nebo nádoby s bobulemi vkládejte do mrazničky po dávkách, abyste zajistili jejich rychlé zmrazení a nechali kolem každého z nich prostor pro cirkulaci vzduchu. Jakmile je ovoce zmražené, můžete sáčky nebo nádoby naskládat na sebe.

Bobule můžete zmrazit až na 6 měsíců.

Zmrazování pomocí cukru

Bobule můžete před zmrazením také osladit. Pokud používáte jahody, nakrájejte je podle potřeby na plátky. Malé množství ovoce vložte do sáčku nebo nádoby na mrazení a lehce posypte cukrem. Vrstvení opakujte, přičemž v horní části sáčku nebo nádoby ponechte trochu místa. Přikryjte a nechte ovoce stát asi 15 minut nebo dokud není šťavnaté. Uzavřete a zmrazte podle výše uvedených pokynů.

S těmito tipy si můžete připravit ty nejlepší jahodové koláče, jahodové recepty, borůvkové dezerty a další bobulové pochoutky, které jste kdy v létě měli.