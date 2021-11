8 odborných rad, jak prodloužit životnost vaší mikrovlnné trouby

Také shledáváte mikrovlnnou troubu úžasným spotřebičem, když nemáte zrovna čas stát u plotny a připravovat si něco teplého? My ano, a proto jsme se rozhodli se s vámi podělit o rady, jak můžete ještě více prodloužit její životnost. Ušetříte si tak peníze i nervy se sháněním opraváře či dokonce nové mikrovlnné trouby, a to se vyplatí.

Rada č. 1 – Udržujte ji čistou

Jedním z nejlepších způsobů, jak prodloužit životnost mikrovlnné trouby, je ji pravidelně udržovat čistou. Správně po každém ohřátí jídla byste měli její vnitřní prostor vytřít vlhkým hadříkem. Chápeme, že vždy není čas, a tak údržbu dělejte alespoň 2x za týden.

Kousky jídla, které zůstanou na stěnách mikrovlnné trouby totiž po opětovném zapnutí pohlcují velkou část energie a rozpalují se, takže mohou vaše zařízení poškodit. K čištění použijte buď jemný hadřík, nebo houbičku, abyste mikrovlnnou troubu neodřeli.

Rada č. 2 – Nezapomeňte zapnout odsávací ventilátor

Máte-li doma modernější mikrovlnnou troubu, jistě je vybavena odsávacím ventilátorem, který odvádí vlhkost z ohřívaného jídla. Pakliže jím spotřebič vybavený není, otřete usazenou vlhkost ze stěn jemným hadříkem nebo papírovou utěrkou.

Rada č. 3 – Odmastěte tukové filtry

Svojí péči věnujte také tukovým filtrům, na něž se snadno zapomíná. Najdete je na spodní straně mikrovlnné trouby. Jejich úkolem je zachycovat páru a výpary z ohřívaných jídel. Necháte-li je znečištěné, výkon vaší mikrovlnné trouby se sníží a v nejhorším případě může dojít ke zkratu. Filtr jednoduše vysuňte. Do dřezu s horkou vodou přidejte pár kapek mycího odmašťovacího prostředku a nechte filtr důkladně odmastit.

Rada č. 4 – Pečujte o dvířka

Ani dvířka nesmějí zůstat opomenuta. Nemělo by se nimi bouchat. Jsou totiž opatřena bezpečnostními spínači, které mikrovlnnou troubu deaktivují, když jsou dvířka otevřena. Pakliže dojde hrubším zacházením k poškození některého z těchto spínačů, vaše trouba přestane fungovat. Velmi vhodné je také alespoň jednou za čas je otřít vlhkým hadříkem.

Rada č. 5 – Nepouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno

Jestliže se vám to stane jen na krátkou dobu a jednou, nic se neděje, avšak nemělo by se to opakovat. Když v troubě nic není, jednotka se může rychle přehřát, a tak dojde ke zkratu.

Rada č. 6 – Používejte časovač

Abyste zabránili převaření jídla a jeho rozstříknutí po vnitřních stěnách mikrovlnné trouby, používejte kryt a též časovač, kde si navolíte, jaký pokrm ohříváte. U moderních kusů jej trouba nastaví sama. Volíte-li si čas sami, dejte si pozor, ať kupříkladu místo 5 minut nenastavíte ohřev na 55 minut. Došlo by tak k znehodnocení jídla a co hůře, k poškození mikrovlnné trouby.

Rada č. 7 – Vyhněte se kovům

Kov odráží mikrovlny, zatímco plast, sklo, keramika a papír jim umožňuje proniknout do jídla a ohřát ho / uvařit. Kovové předměty způsobují v troubě jiskření a pokud se předmět dotkne stěny mikrovlnné trouby, elektrický oblouk může dokonce vypálit do zařízení díru. Tím jej nenávratně poškodí, tak pozor na to.

Rada č. 8 – Neopravujte zařízení sami

Někdy my sami můžeme napáchat více škody než užitku. V minimálním případě může dojít k poškození mikrovlnné trouby, v horším případě potom k zabití elektrickým proudem. Mikrovlnná trouba totiž dovede ve svých kondenzátorech udržet napětí tisíců voltů několik hodin i dní po svém odpojení. Tato energie se může uvolnit, když se jí člověk dotkne. Proto v případě potřeby vždy spoléhejte na opravu od profesionála.