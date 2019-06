5 tipů, jak na netradiční grilování

Sezona grilování je právě nyní v plném proudu. Ideální počasí k tomuto typu přípravy pokrmů vyloženě vyzývá. Klasicky se grilují krkovičky a další druhy masa. Rozhodně ale není na škodu zkusit něco netradičního. Poznáte, že grilovat se dá takřka vše.

1. Špízy trochu jinak

To, že si mnozí z vás venku na zahradě před domem dělají na grilu špízy, určitě není nic neobvyklého. Tradičně se kousky masa, cibule, sýru a nějaké zeleniny (kupříkladu papriky apod.) napichují na kovové tyčinky. Skvělého obohacení ale dosáhnete tím, že kov nahradíte přírodním prvkem. Ideální jsou k tomu třeba větvičky rozmarýnu. Jen si dejte pozor při samotném napichování, aby se nerozlomily. Zároveň je lepší to nepřehánět s teplotou grilu.

2. Grilování ovoce – ananas

Nejen zelenina patří na gril. Jako výbornou lahůdku si na zahradním či domácím grilu lze udělat i vybrané druhy ovoce. Hodí se k tomu kupříkladu ananas. Stačí jej oloupat a nakrájet na zhruba centimetrové plátky. Poté ještě potřít olivovým olejem a za pár minut máte lahodný zákusek, který doplní odpolední či večerní tabuli.

3. Meloun na grilu

Podobně výtečným kouskem z grilu je i meloun. Obyčejný vodní meloun po opláchnutí nakrájíte na plátky a lehce potřete olejem. Po zhruba 5 minutách jej otočíte a za chvilku můžete podávat. Zelený, žlutý či oranžový meloun pak obalíme plátkem sušené šunky a necháme prohřát na grilu.

4. Broskve

Grilované broskve se hodí třeba do zmrzlin. Každý kus rozpůlíte a vyjmete pecku. Následně si v misce připravte směs oleje a cukru. V roztoku pak broskve namočte a ihned vložte na gril.

5. Sýrové pokušení

Ne každý sýr je pro grilování vhodný a je nutné si dát pozor také na samotný způsob přípravy. Nejvhodnější jsou sýry hermelínového typu. Jsou však poměrně křehké, takže je nejprve vložte do omaštěného alobalu a důkladně zabalte, jinak by se vám po grilu mohly roztéci. Do alobalu lze přidat bylinky, případně i zeleninu.

Tip na omáčku k zelenině

Ke grilované zelenině a masu se samozřejmě hodí tatarská omáčka. Pokud si chcete vytvořit domácí variantu namísto kupovaného zboží, je to velmi jednoduché a rychlé. V misce smícháte majonézu s nakrájenými kyselými okurkami a cibulí. Dochutíte pepřem a solí. Pro zvýraznění kyselé chuti přidáte trochu láku z okurek.

Při pomalém způsobu grilování, které se v mnoha případech doporučuje, se dá udit kouřem. Tímto způsobem se připravují třeba ryby či masné výrobky. Výhodou je, že si zachovají výživné látky a zároveň získávají neodolatelnou vůni.