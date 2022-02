3 italské recepty, po nichž se budete olizovat až za ušima

Nejlepší na italském jídle je to, jak snadno se připravuje. Proto a pro jeho lahodnou chuť se vaří v každé domácnosti. Je tak ideálním pokrmem k přípravě v pomalém hrnci. A kterou lahůdku, že si v pomalém hrnci můžete připravit?

(Omlouváme se, ale bohužel se nepodařilo dohledat konkrétní fotky jídel, takže jsme použili jinou alternativu.)

Pomalu vařené krémové toskánské kuře na česneku

Můžete si být jisti, že tohle jídlo si každý zamiluje. Je totiž velmi jednoduché a zatraceně chutné.

Pro 4 osoby budete potřebovat:

2 kuřecí prsa bez kosti

½ čajové lžičky soli

½ čajové lžičky černého pepře

2 čajové lžičky olivového oleje

3 stroužky česneku

½ hrnku vody

1 hrnek sušených rajčat

4 hrnky baby špenátových lístků

1 čajovou lžičku citrónové šťávy

balení fettuccine těstovin

Postup: Maso omyjte a jemně jej naklepejte. Následně osolte a opepřete z obou stran. Ve velké pánvi rozehřejte olivový olej, vložte kuře do pánve a z každé strany opečte tak, dokud nebude krásně zlatavé. Kuře následně přeneste do velkého hrnce. Vložte jej tam tou stranou, která již je opečená. Na druhou stranu rozetřete česnek a naneste rajčata. Zalijte vodou a ujistěte se, že rajčata jsou ponořená. Přikryjte a vařte při nízké teplotě, dokud kuře nebude propečené a měkké. Poté odkryjte a přidejte špenát. Vařte do zvadnutí asi dalších 5 minut pod pokličkou. Hrnec vypněte a ke kuřeti ještě přidejte citrónovou šťávu. Podávejte s vařenými těstovinami.

Pomalu vařené klobásky s paprikou a cibulí

Máte-li rádi klobásky, pak vás jistě potěší tento velmi chutný recept.

Pro 4 osoby budete potřebovat:

3 středně velké papriky různých barev

1 střední žlutou cibuli

1 hrnek piva

2 čajové lžičky krémžské hořčice

černý pepř

1 balení velkých bílých klobásek (mohou být německé bratwursty)

10 hot dogových bagetek

Postup: Papriku, cibuli pokrájenou na tenké proužky, pivo a hořčici dejte do velkého hrnce a poté řádné promíchejte, aby se vše spojilo. Na paprikovou směs položte klobásky v rovnoměrné vrstvě. Přikryjte pokličkou a vařte na mírném stupni, dokud papriky nezměknou a klobásky se nepropečou. Pomocí kleští propečené klobásky vyndejte a dejte je na servírovací talíř. Pomocí děrované naběračky přendejte okapané papriky a cibule na klobásy. Můžete podávat.

Pomalu vařené Marsala kuře

Marsala kuře je velice oblíbeným pokrmem mezi mnoha lidmi na světě. Není divu, jeho chuť je nezaměnitelná.

Pro 4 osoby budete potřebovat:

2 kuřecí prsa bez kosti

1 ½ čajové lžičky soli

1 ½ čajové lžičky pepře

2 stroužky česneku nakrájeného nadrobno

4 plné hrnky nakrájených žampionů na čtvrtky

¾ hrnky Marsala vína

1 čajovou lžičku másla

¼ hrnku vody

¼ hrnku smetany

2-3 čajové lžičky citrónové šťávy

1 balení špaget

Postup: Maso naklepejte, osolte, opepřete a vložte jej do hrnce. Po mase rozetřete česnek a poklaďte jej žampiony. Následně vše zalijte vínem. Přikryjte vše pokličkou a vařte do propečení masa. Pomocí kleští vyjměte kuře ven a přikryjte jej alobalem, aby zůstalo horké. Omáčku včetně hub nalijte do velké pánve. Přidejte máslo a přiveďte vše k varu. Nalijte smetanu a krátce povařte, dokud omáčka nezhoustne. Zakapejte citrónovou šťávou a vložte do pánve i kuře. Kuřecí maso podávejte s těstovinami dozdobenými čerstvou petrželkou.