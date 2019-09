2x BEZINKY alá borůvky

Nestihli jste letos sezónu borůvek? Nevadí, bezinky jsou darem podzimu, který dokáže ve spíži tento nedostatek nahradit. A možná ještě lépe. Máme pro vás dva dobré tipy. Aroma zavařených bezinek ve stylu alá borůvky je samozřejmě trošku odlišná než pravé čisté borůvky, ale sladká dobře želírující směs s jemnou rumovou příchutí jim je důstojným nástupcem.

A ty čisté jsou prostě darem přírody!

Na lívance se smetanou nebo bílkovou pěnou bude taková sklenička jako dělaná.

A samozřejmě – je to naprosto úžasný vánoční dárek, protože do Vánoc se přiměřeně proleží a vůněmi se bude hodit k mandlové vánočce.

A navíc nepoužíváme žádné konzervanty, o želírovací efekt se postará přirozený pektin z podzimních jablíček. Struktura zavařených borůvek bude jemná, hustá a zároveň budeme vnímat všechny ty drobné tmavé kuličky nasáklé vůněmi a sladkostí.

Jemné BEZINKY jako borůvky

2 kg jablek

1 kg bezinkových bobulek

800 g krystalového cukru

30 g kyseliny citronové nebo šťáva ze 2 – 3 citronů

1 – 2 dcl rumu

Jablíčka omyjeme, okrájíme a v hrnci rozvaříme na kaši. Poté je prolisujeme a ještě necháme kaši projít varem. Přidáme oprané a očištěné bobule bezinek a znovu pár minut provaříme. Přidáme krystalový cukr a vaříme, až se cukr rozpustí a všechno začne správně želírovat.

Před dokončením přidáme kyselinu citronovou nebo šťávu z citronů, čímž se barva nádherně projasní.

Plníme do vyhřátých sklenic, zavíčkujeme a otočíme víčkem nahoru. Po vychladnutí uložíme.

Palačinky, lívance, vafle a hebké vánoční vánočky už se nemohou dočkat!

Kulaté BEZINKY jako borůvky

Libovolné množství bezinek

Krystalový cukr v množství 4 lžíce na sklenici 0,7 l

Voda

Jednoduchý recept, který zachová bezinky v přirozené formě. S borůvkami mají společnou jen strukturu, chuť je opravdu jiná, ale do pečeného koláče je to naprostá delikatesa. Bezinky otrháme vidličkou a pečlivě umyjeme. Nasypeme je do sklenice a zasypeme 4 lžícemi cukru, případně méně, máme-li menší skleničky. Zavíčkujeme a zavařujeme při 85 °C asi 25 minut.

Ideální dobrota do pečených koláčů, přídavek do povidel nebo sladkých omáček.

Další tipy:

ČISTÝ BEZINKOVÝ DŽEM

Chcete-li čistý bezinkový džem, pak vynecháme jablka a počítáme s poměrem 1:1 (bezinky:cukr) a používáme plně vyzrálé bezinky s trochou citronové kyseliny.

MÍCHANÉ BEZINKOVÉ DŽEMY

Džemy můžeme míchat kromě jablek i s jiným ovocem. Oblíbené jsou pozdní ostružiny nebo švestky, ovoci dodá tmavší jiskrnější barvu.