RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Živé ploty: Z čeho jsou ty nejlepší? Záleží na tom, co od nich čekáte

Srp 2516 Autor: Claudie Kornelová

Když se řekne živý plot, někomu naskočí řada tújí, jinému romantická zeleň, která hýří barvami, voní a láká včely i ptáky. A někdo prostě jen potřebuje ochranu před sousedy nebo větrem. Dobrá zpráva? Živý plot může být přesně takový, jaký si ho uděláte. Ale je potřeba si předem ujasnit, co vlastně od té zelené stěny očekáváte.

keř

Živý plot vytvoří soukromí a ještě vypadá hezky. Zdroj foto: Pixabay.com – IgorH

Rozhodně to není „jeden plot pro všechny“. Jiný keř zvolíte na frekventovanou ulici, jiný na přírodní zahradu nebo kolem chaty. Ať už chcete soukromí, květy, nebo útočiště pro ptáky, v tomhle článku vám ukážu možnosti, které dávají smysl nejen esteticky, ale i prakticky.

Stálezelený, hustý, na soukromí

Pokud vám jde hlavně o klid a soukromí, určitě chcete stálezelený a hustý živý plot, který bude fungovat jako přírodní clona po celý rok. Takové keře sice občas působí trošku „formálně“, ale pokud zvolíte chytře, může i plot na soukromí vypadat elegantně a přirozeně.

  • Túje – klasika českých zahrad. Rostou rychle, udělají stěnu za pár let. Ale přiznejme si, jsou trochu fádní a bohužel nepřinášejí příliš života – ptáci ani hmyz je moc nevyhledávají.
  • Ptačí zob (Ligustrum) – hustý, nenáročný, skvěle se tvaruje a přežije i městské podmínky. Pokud ho stříháte pravidelně, drží krásný tvar.
  • Bobkovišeň – má lesklé, dekorativní listy a dobře snáší i stinná místa. Roste rychle a vytváří dojem luxusní zelené stěny.
  • Tis – pomalejší růst, ale co ztratí na rychlosti, to dožene elegancí. Vypadá opravdu luxusně, vydrží desítky let a snadno se tvaruje.

Kvetoucí, voňavý, atraktivní pro hmyz

Chcete, aby vám živý plot kvetl, voněl a přitahoval život? Pak sáhněte po druhé kategorii – kvetoucích a dekorativních keřích, které potěší nejen oko, ale i včely, čmeláky a motýly.

  • Hloh, dřín, šeřík, zlatý déšť – každý kvete jinak, ale dohromady vytvoří plánované jaro na plné pecky. Výhodou je, že některé kvetou brzy, jiné později – a zahrada tak nezůstane nikdy nudná.
  • Růže šípková – voňavá, krásná a taky pěkně pichlavá. Hodí se i jako neproniknutelná přírodní bariéra.
  • Tavolník, kalina – keře, které mají dlouhou sezónu kvetení a působí velmi dekorativně i po zbytek roku, třeba díky listům nebo plodům.
tůje

O túje se dobře pečuje. Zdroj foto: Pixabay.com – ZoraT

Přírodní, nenáročný, volně rostoucí

Pro milovníky přírodních zahrad nebo ty, kdo nechtějí každé dva týdny stát s nůžkami v ruce, je ideální volně rostoucí živý plot. Ten roste, jak chce – a vy ho jen občas usměrníte.

  • Habrový nebo bukový plot – i když opadá, listy často zůstávají přes zimu a vytvářejí optickou bariéru. Navíc drží krásný tvar.
  • Směs keřů – ideální pro permakulturní zahrady. Vysadíte třeba muchovník, rakytník, svídu, bez, růži, pámelník nebo hloh. Tvoří přirozený plot, který je živý, mění se a poskytuje úkryt i potravu pro zvířata.

Pro ptáky a hmyz

Pokud vám nejde jen o plot, ale chcete mít zahradu plnou života, vybírejte keře, které kvetou, plodí a poskytují úkryt. Takový živý plot nestříháte do pravítka, ale necháte ho růst volně.

  • Rakytník, růže šípková, bez černý, svída – skvělé druhy pro ptáky i hmyz. Na jaře kvetou, v létě plodí, v zimě nabízejí úkryt. A některé si můžete „sníst“ i vy!

Tvarovaný vs. volně rostoucí

Tady je to o prioritách:

  • Tvarovaný živý plotformální vzhled, hodí se k domu, kde je všechno upravené a pravidelně se seká tráva. Vyžaduje pravidelný řez, někdy i víckrát ročně. Typicky se tvaruje ptačí zob, tis, habr nebo túje.
  • Volně rostoucí plot vypadá přirozeněji, dává víc prostoru přírodě a potřebuje méně údržby. Takový plot kvete, mění barvy a žije vlastním životem.

Neexistuje „nejlepší živý plot pro všechny“. Ale existuje ten pravý právě pro vás – stačí si ujasnit, co od něj očekáváte. Chcete-li soukromí, sáhněte po husté zeleni, toužíte-li po romantice a včelách, vyberte keře, co kvetou. A pokud jste srdcem trochu divočák, nechte plot růst tak, jak mu velí příroda.

Živý plot je dlouhodobý vztah – ne jen sezónní dekorace. Tak mu dejte péči i čas, a on vám to vrátí – vůní, stínem, barvami i návštěvou ptačích kamarádů.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Srp 2025>>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
události
Nejnovější články
Štítky
Balkonovky Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2025 Príma Receptář