Živé ploty: Z čeho jsou ty nejlepší? Záleží na tom, co od nich čekáte
Když se řekne živý plot, někomu naskočí řada tújí, jinému romantická zeleň, která hýří barvami, voní a láká včely i ptáky. A někdo prostě jen potřebuje ochranu před sousedy nebo větrem. Dobrá zpráva? Živý plot může být přesně takový, jaký si ho uděláte. Ale je potřeba si předem ujasnit, co vlastně od té zelené stěny očekáváte.
Rozhodně to není „jeden plot pro všechny“. Jiný keř zvolíte na frekventovanou ulici, jiný na přírodní zahradu nebo kolem chaty. Ať už chcete soukromí, květy, nebo útočiště pro ptáky, v tomhle článku vám ukážu možnosti, které dávají smysl nejen esteticky, ale i prakticky.
Stálezelený, hustý, na soukromí
Pokud vám jde hlavně o klid a soukromí, určitě chcete stálezelený a hustý živý plot, který bude fungovat jako přírodní clona po celý rok. Takové keře sice občas působí trošku „formálně“, ale pokud zvolíte chytře, může i plot na soukromí vypadat elegantně a přirozeně.
- Túje – klasika českých zahrad. Rostou rychle, udělají stěnu za pár let. Ale přiznejme si, jsou trochu fádní a bohužel nepřinášejí příliš života – ptáci ani hmyz je moc nevyhledávají.
- Ptačí zob (Ligustrum) – hustý, nenáročný, skvěle se tvaruje a přežije i městské podmínky. Pokud ho stříháte pravidelně, drží krásný tvar.
- Bobkovišeň – má lesklé, dekorativní listy a dobře snáší i stinná místa. Roste rychle a vytváří dojem luxusní zelené stěny.
- Tis – pomalejší růst, ale co ztratí na rychlosti, to dožene elegancí. Vypadá opravdu luxusně, vydrží desítky let a snadno se tvaruje.
Kvetoucí, voňavý, atraktivní pro hmyz
Chcete, aby vám živý plot kvetl, voněl a přitahoval život? Pak sáhněte po druhé kategorii – kvetoucích a dekorativních keřích, které potěší nejen oko, ale i včely, čmeláky a motýly.
- Hloh, dřín, šeřík, zlatý déšť – každý kvete jinak, ale dohromady vytvoří plánované jaro na plné pecky. Výhodou je, že některé kvetou brzy, jiné později – a zahrada tak nezůstane nikdy nudná.
- Růže šípková – voňavá, krásná a taky pěkně pichlavá. Hodí se i jako neproniknutelná přírodní bariéra.
- Tavolník, kalina – keře, které mají dlouhou sezónu kvetení a působí velmi dekorativně i po zbytek roku, třeba díky listům nebo plodům.
Přírodní, nenáročný, volně rostoucí
Pro milovníky přírodních zahrad nebo ty, kdo nechtějí každé dva týdny stát s nůžkami v ruce, je ideální volně rostoucí živý plot. Ten roste, jak chce – a vy ho jen občas usměrníte.
- Habrový nebo bukový plot – i když opadá, listy často zůstávají přes zimu a vytvářejí optickou bariéru. Navíc drží krásný tvar.
- Směs keřů – ideální pro permakulturní zahrady. Vysadíte třeba muchovník, rakytník, svídu, bez, růži, pámelník nebo hloh. Tvoří přirozený plot, který je živý, mění se a poskytuje úkryt i potravu pro zvířata.
Pro ptáky a hmyz
Pokud vám nejde jen o plot, ale chcete mít zahradu plnou života, vybírejte keře, které kvetou, plodí a poskytují úkryt. Takový živý plot nestříháte do pravítka, ale necháte ho růst volně.
- Rakytník, růže šípková, bez černý, svída – skvělé druhy pro ptáky i hmyz. Na jaře kvetou, v létě plodí, v zimě nabízejí úkryt. A některé si můžete „sníst“ i vy!
Tvarovaný vs. volně rostoucí
Tady je to o prioritách:
- Tvarovaný živý plot má formální vzhled, hodí se k domu, kde je všechno upravené a pravidelně se seká tráva. Vyžaduje pravidelný řez, někdy i víckrát ročně. Typicky se tvaruje ptačí zob, tis, habr nebo túje.
- Volně rostoucí plot vypadá přirozeněji, dává víc prostoru přírodě a potřebuje méně údržby. Takový plot kvete, mění barvy a žije vlastním životem.
Neexistuje „nejlepší živý plot pro všechny“. Ale existuje ten pravý právě pro vás – stačí si ujasnit, co od něj očekáváte. Chcete-li soukromí, sáhněte po husté zeleni, toužíte-li po romantice a včelách, vyberte keře, co kvetou. A pokud jste srdcem trochu divočák, nechte plot růst tak, jak mu velí příroda.
Živý plot je dlouhodobý vztah – ne jen sezónní dekorace. Tak mu dejte péči i čas, a on vám to vrátí – vůní, stínem, barvami i návštěvou ptačích kamarádů.
