Vytvořte si svou vlastní bylinkovou zahrádku

Přemýšlíte o tom, že byste si založili svou vlastní bylinkovou zahrádku? Pěstování bylinek doma je úžasným způsobem, jak získat přístup k čerstvým, organickým bylinám kdykoli, kdy na ně dostanete chuť. Zahrádka také dodá, díky své sytě zelené barvě, vašemu domovu nádech svěžesti. Jako bonus navíc, je velmi snadné se o ní starat, ačkoli třeba většinou nemáte s pěstováním dobré zkušenosti.

Pěstování bylinek uvnitř vašeho domova má spoustu benefitů. Dokáží uvolnit přírodní, aromatické oleje, které pomáhají udržet domov krásně vonící. Dalším bonusem je, že finančně je mnohem výhodnější si pěstovat vlastní bylinky, než je kupovat draze v obchodě. Jejich pěstování uvnitř domova místo venku znamená, že si je můžete udržet a dopřát po celý rok, neboť je nebudou ohrožovat neustálé změny počasí.

Připraveni na pěstování? Zde je návod, jak začít.

Vyberte si místo, kam umístíte svou bylinkovou zahrádku

Ideální místo pro své bylinky můžete rozlišit podle toho, kde se jim bude dařit a kde budou naopak chřadnout. Nejlépe se jim totiž daří, když jim dopřejete alespoň šest hodin světla denně. Celkově se tedy doporučuje, abyste je umístily na okno směrem na jih, protože tak jim zaručíte dostatek slunečního svitu po celý rok.

Pokud ve svém domově tuto možnost nemáte, tak nepanikařte. Stačí, abyste použili světla pro růst rostlin a nechali je zapnutá po doporučenou dobu 6 hodin. Příliš mnoho světla může být pro bylinky stejně škodlivé, jako žádné světlo.

Vyberte si rostlinky

Nejlepší bylinky pro vnitřní bylinkovou zahrádku jsou takové, o kterých víte, že je budete skutečně jíst a budou vám chutnat. Kromě toho existuje mnoho bylin o kterých je známo, že se jim velmi dobře daří v domácích podmínkách.

Mezi ně patří například:

bazalka

rozmarýn

levandule

pažitka

majoránka

máta

šalvěj

tymián

citronová tráva

oregano

petržel

kerblík

vavřín

Z těchto bylin si vyberte 3-5 druhů, abyste mohli začít. Nejlepší variantou je začít zahradu s již hotovými sazenicemi. Pokud ale chcete, můžete si založit svou zahrádku od semínek, nebo zkusit řízkování. Řízkuje se tak, že odříznete větvičky již dospělých rostlin, vložíte je do vody a počkáte, dokud nezačnou růst nové listy a kořeny.

Vyberte si květináče

Na trhu je k dostání mnoho různých druhů květináčů, co je ale důležité, aby kterýkoli z nich (který si vyberete), měl odtokový systém. Bylinky totiž nerady „sedí“ ve vodě. Pokud si vyberete takovou nádobku, která nemá zespodu díry na odtok vody, vložte alespoň několik kamenů na její dno a to pak zasypte hlínou či zeminou. Při výběru také zvažte velikost. Ať už pěstujete od semene, z odřezku či sazenice, tak vám pro začátek bude stačit malý květináč, později si ale budete muset pořídit větší. Buď tedy můžete začít s malým a jak bude vaše bylinka růst, tak ji přesadit do většího a nebo ji zasadit do již většího a pouze ji nechat dorůst.

Jako poslední vám doporučujeme, abyste každou z bylinek zasadili do separátního květináče. To pomůže k tomu, že každá z nich bude mít ty správné podmínky pro růst, které potřebuje, aby zůstala zdravá a produktivní.

Zasaďte své bylinky

Nyní, když jste si zajistili vše potřebné, se můžete pustit do sázení. Rozhodně doporučujeme, abyste si zakoupili pytel kvalitní zeminy určené pro pokojové rostliny. Tento typ zeminy je určen k tomu, aby poskytoval odvodňování. To pomáhá v tom, že vaše bylinky nebudou zadržovat příliš mnoho vody.

Pokud sázíte ze semen: Namočte semínka bylin na 12-24 hodin, než je budete chtít zasadit. Když jste připraveni na sázení, naplňte květináč zeminou a vykopejte malou díru ( díra by neměla být hlubší než délka semínka). Zasypte ji lehkou vrstvou zeminy a poté květináč zakryjte vrstvou potravinové fólie, ale pouze tak, aby se do květináče dostával vzduch. Podle potřeby jemně zavlažujte rozprašovačem, aby půda nevyschla. Jakmile se objeví první klíčky, odstraňte plastový obal a zavlažujte podle potřeby.

Pokud sázíte sazenice: Naplňte svůj květináč zeminou a poté vykopejte malou díru. Umístěte sazenici do jamky a jemně ji vyplňte zeminou, přičemž listy sazenice nechte nad půdou. Vodu doplňujeme podle potřeby.

Pokud sázíte z odřezku: Odřezky jsou nejlepší, pokud jsou odebrány ze zralých a zdravých rostlin. Jakmile jich dosáhnete, vložte spodní část odřezku do vody a tam ji nechte, dokud nezačnou růst nové kořeny. Až se tak stane, můžete je zasadit do květináče. Ne všechny bylinky rostou dobře z odřezků. Mezi to patří například petrželka a koriandr, takže než se nějakou bylinku pokusíte množit, proveďte bylinkový výzkum. Bazalka, šalvěj, máta, oregano a rozmarýn by měly z odřezků růst dobře.