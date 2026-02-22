Co dělat s hromadou papírových tašek? Zahrada vám za ně poděkuje
Papírové tašky se doma hromadí skoro samy. Přinesete v nich nákup, schováte je do skříně s tím, že se budou ještě hodit, a za pár týdnů z nich máte slušnou zásobu. Některé jsou pevné, jiné hezky potištěné, a člověku je líto je hned vyhodit. Jenže kolik jich vlastně potřebujete na další nákupy? Místo toho, aby ležely složené na hromádce, se dají docela dobře využít na zahradě. A často poslouží lépe než plastové pytle nebo jednorázové pomůcky z obchodu.
Pytle na plevel a listí
Jedno z nejjednodušších využití je při úklidu zahrady. Pevnější papírové tašky skvěle poslouží jako pytle na:
- vytrhaný plevel,
- suché listí,
- zbytky ze záhonů,
- nebo posekanou trávu.
Výhodou je, že když je taška čistě papírová, můžete ji rovnou vysypat na kompost, nebo ji tam dát celou. Papír se časem rozloží a nezůstane po něm žádný plastový odpad.
Mulč, který nic nestojí
Papírové tašky se dají rozstřihnout a použít jako jednoduchý mulč. Stačí je rozložit na záhon kolem rostlin a zasypat tenkou vrstvou zeminy nebo kůry.
Papír:
- udrží vlhkost v půdě,
- zabrání růstu plevele,
- a postupně se rozloží.
Je to podobný princip jako u kartonů, které se dávají na záhony při zakládání nové výsadby. Papírové tašky jsou ale menší a skladnější, takže se hodí i na menší plochy nebo mezi jednotlivé rostliny.
Dočasné květináče pro sazenice
Menší papírové tašky se dají použít jako provizorní obaly pro sazenice. Stačí:
1. odstřihnout horní část,
2. naplnit tašku zeminou,
3. zasadit rostlinu.
Takový „květináč“ vydrží několik týdnů, což většinou stačí, než půjde sazenice do záhonu. Výhoda je v tom, že ji můžete zasadit i s papírem. Ten se v půdě postupně rozloží a kořeny prorostou ven.
Ochrana plodů před hmyzem
Možná to zní zvláštně, ale papírové tašky se dají použít i jako ochrana plodů na stromech.
Zahradníci někdy přetahují menší papírové sáčky přes jednotlivá jablka nebo hrušky. Taška:
- chrání plod před vosami,
- omezuje poškození od ptáků,
- a zároveň propouští vzduch.
Stačí ji přichytit provázkem nebo kolíčkem ke stopce. Je to jednoduché řešení bez chemie.
Pomocník při přesazování
Papírovou tašku můžete rozložit na zem a použít jako pracovní podložku. Hodí se:
- při přesazování květin,
- při třídění cibulek,
- nebo při čištění sklizené zeleniny.
Hlína zůstane na papíru a po práci ho můžete rovnou hodit na kompost.
Startér do ohniště nebo grilu
Na zahradě se papírové tašky hodí i jako podpal. Stačí je roztrhat na menší kusy a použít při rozdělávání ohně v ohništi nebo grilu.
Jen si dejte pozor:
- nepoužívejte tašky s plastovou vrstvou,
- ani ty s výrazným lesklým potiskem.
Obyčejné hnědé papírové tašky jsou na podpal ideální.
Jednoduché štítky na záhony
Z kousků papírových tašek si můžete vystřihnout provizorní štítky na záhony. Stačí:
- vystřihnout proužek,
- napsat název rostliny,
- a připevnit ho na špejli.
Vydrží jednu sezónu a pak se rozloží.
Kolik tašek si vlastně nechat
Není potřeba schovávat každou papírovou tašku, která projde domem. Stačí pár pevných kusů na zahradu a zbytek bez výčitek vytřídit.
Papír se dobře recykluje a ty, které využijete na zahradě, se většinou stejně časem rozloží.
Druhý život pro obyčejnou tašku
Papírové tašky nejsou jen obal z obchodu. Na zahradě se z nich může stát pytel na plevel, mulč, květináč nebo ochrana plodů. Stačí je nechat chvíli po ruce a použít je tam, kde to dává smysl.
Možná pak zjistíte, že se vám hromadí o něco pomaleji – protože každá z nich dostane druhou šanci.
