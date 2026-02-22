RSS Facebook Twitter

Zahrada

Nejnovější články

Co dělat s hromadou papírových tašek? Zahrada vám za ně poděkuje

Úno 2622

Papírové tašky se doma hromadí skoro samy. Přinesete v nich nákup, schováte je do skříně s tím, že se budou ještě hodit, a za pár týdnů z nich máte slušnou zásobu. Některé jsou pevné, jiné hezky potištěné, a člověku je líto je hned vyhodit. Jenže kolik jich vlastně potřebujete na další nákupy? Místo toho, aby ležely složené na hromádce, se dají docela dobře využít na zahradě. A často poslouží lépe než plastové pytle nebo jednorázové pomůcky z obchodu.

taška

Máte doma hromadu papírových tašek? Využijte je na zahradě. Zdroj foto: Pixabay.com – MandyT

Pytle na plevel a listí

Jedno z nejjednodušších využití je při úklidu zahrady. Pevnější papírové tašky skvěle poslouží jako pytle na:

  • vytrhaný plevel,
  • suché listí,
  • zbytky ze záhonů,
  • nebo posekanou trávu.

Výhodou je, že když je taška čistě papírová, můžete ji rovnou vysypat na kompost, nebo ji tam dát celou. Papír se časem rozloží a nezůstane po něm žádný plastový odpad.

Mulč, který nic nestojí

Papírové tašky se dají rozstřihnout a použít jako jednoduchý mulč. Stačí je rozložit na záhon kolem rostlin a zasypat tenkou vrstvou zeminy nebo kůry.

Papír:

  • udrží vlhkost v půdě,
  • zabrání růstu plevele,
  • a postupně se rozloží.

Je to podobný princip jako u kartonů, které se dávají na záhony při zakládání nové výsadby. Papírové tašky jsou ale menší a skladnější, takže se hodí i na menší plochy nebo mezi jednotlivé rostliny.

Dočasné květináče pro sazenice

Menší papírové tašky se dají použít jako provizorní obaly pro sazenice. Stačí:

1. odstřihnout horní část,

2. naplnit tašku zeminou,

3. zasadit rostlinu.

Takový „květináč“ vydrží několik týdnů, což většinou stačí, než půjde sazenice do záhonu. Výhoda je v tom, že ji můžete zasadit i s papírem. Ten se v půdě postupně rozloží a kořeny prorostou ven.

sazenice

Tašky můžete použít jako startéry pro sazenice. Zdroj foto: Pixabay.com – Vernon66

Ochrana plodů před hmyzem

Možná to zní zvláštně, ale papírové tašky se dají použít i jako ochrana plodů na stromech.

Zahradníci někdy přetahují menší papírové sáčky přes jednotlivá jablka nebo hrušky. Taška:

  • chrání plod před vosami,
  • omezuje poškození od ptáků,
  • a zároveň propouští vzduch.

Stačí ji přichytit provázkem nebo kolíčkem ke stopce. Je to jednoduché řešení bez chemie.

Pomocník při přesazování

Papírovou tašku můžete rozložit na zem a použít jako pracovní podložku. Hodí se:

  • při přesazování květin,
  • při třídění cibulek,
  • nebo při čištění sklizené zeleniny.

Hlína zůstane na papíru a po práci ho můžete rovnou hodit na kompost.

Startér do ohniště nebo grilu

Na zahradě se papírové tašky hodí i jako podpal. Stačí je roztrhat na menší kusy a použít při rozdělávání ohně v ohništi nebo grilu.

Jen si dejte pozor:

  • nepoužívejte tašky s plastovou vrstvou,
  • ani ty s výrazným lesklým potiskem.

Obyčejné hnědé papírové tašky jsou na podpal ideální.

tašky

Využijte je jako podpal pro ohniště. Zdroj foto: Pixabay.com – 4544

Jednoduché štítky na záhony

Z kousků papírových tašek si můžete vystřihnout provizorní štítky na záhony. Stačí:

  • vystřihnout proužek,
  • napsat název rostliny,
  • a připevnit ho na špejli.

Vydrží jednu sezónu a pak se rozloží.

Kolik tašek si vlastně nechat

Není potřeba schovávat každou papírovou tašku, která projde domem. Stačí pár pevných kusů na zahradu a zbytek bez výčitek vytřídit.

Papír se dobře recykluje a ty, které využijete na zahradě, se většinou stejně časem rozloží.

Druhý život pro obyčejnou tašku

Papírové tašky nejsou jen obal z obchodu. Na zahradě se z nich může stát pytel na plevel, mulč, květináč nebo ochrana plodů. Stačí je nechat chvíli po ruce a použít je tam, kde to dává smysl.

Možná pak zjistíte, že se vám hromadí o něco pomaleji – protože každá z nich dostane druhou šanci.

