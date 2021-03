Vyrábíme s dětmi: Velikonoční zajíček jako zápich

Zabavit děti v této nelehké době není zrovna jednoduché a to zejména, pokud nám nepřeje počasí třeba jako v dnešních dnech. Právě proto vám přinášíme roztomilou oboustrannou omalovánku zajíčka, kterého využijete jako dekoraci na blížící se svátky jara-Velikonoce. Jednodušší už to snad ani být nemůže. Stačí dětem vytisknout šablonu a nechat jejich kreativitě popustit uzdu. K vybarvení můžete použít pastelky, fixy, ale také třeba vodové a temperové barvy. My jsme zkusili techniku „ťupkání“.

Budete potřebovat:

šablonu zajíčka (k vytištění v pdf ZDE )

) temperové barvy, víčko, lepidlo, nůžky

vatovou tyčinku do uší, špejli nebo provázek k zavěšení

Postup:

Nachystejte si vše potřebné.

Vytiskněte šablonu. Temperové barvy rozmícháte s malým množstvím vody ve vhodné nádobě, třeba víčku od sklenice. Dále budete potřebovat ušák, neboli vatovou tyčinku k čištění uší. Jednu stranu namáčejte do barvy a tečkami pokryjte celého zajíčka. Fantazii se meze nekladou. Hodně malé děti mohou použít podobnou techniku, kdy místo ušáka namáčejí do barvy kousek ustřižené houbičky. Je to rychlejší. Krom ťupkání barev můžete zajíčky klasicky vybarvit, dozdobit třeba samolepkami a podobně.

Po zaschnutí barvy obě části oboustranné omalovánky vystřihněte jednu část zezadu namažte lepidlem. Přiložte špejli a nalepte další část tak, aby byl zápich oboustranný.

Zápich se hodí do květináče, je pohledový z obou stran, ale pokud místo špejle použijete kousek provázku, který před přilepení obou částí dáte na hlavu zajíčka, dostanete krásnou ozdobičku na jarní proutí.