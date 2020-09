Vynikající detoxikační nápoje k očištění těla a spalování tuků

Ať už se snažíte zhubnout a nebo chcete jednoduše vypadat a cítit se zdravěji, jedním z nejlepších způsobů, jak zbavit tělo škodlivých toxinů je pít vodu. Pravidelné pití pouhých 6 až 8 sklenic každý den pomůže k hydrataci a udrží vaše životně důležité orgány ve výborném stavu.

Nemusíte však pít čistou vodu. Ve skutečnosti si do vody můžete přidat řadu věcí, které zpříjemní chuť vašeho nápoje, ale také pomohu vyplavit z vašeho těla škodlivé toxiny. Detoxikační vody se staly velmi oblíbenými a existuje celá řada receptů, jak si je vyrobit. Shromáždili jsme pro vás ty nejlepší z hlediska chuti a zdravotních benefitů.

Všechny recepty se vyrábějí velmi snadno a vyžadují malé množství ingrediencí. Nejlepší na nich je, že si je můžete míchat a sladit tak, abyste si je přizpůsobili svému osobnímu vkusu. A nyní už jdeme na to!

Jednoduchá ranní detoxikační voda

Pití nejméně dvou decilitrů citronové vody každé ráno, pomáhá vyplavovat toxiny z těla a zabraňuje jim v jejich hromadění. Pokud tuto rutinu budete dodržovat pravidelně, tak brzy pocítíte velké změny a budete se cítit svěžejší než dříve.

Budeme potřebovat:

půlku citronu

sklenici vody 0,2 litrů (ale může být i 0,5 litrů)

Postup:

Nejjednodušší způsob, jak začít každý den detoxikační vodou je, že si ráno vymačkáte šťávu z půlky citronu do sklenice vody, zamícháte a vypijete. Pokud chcete, tak můžete přidat pár kostek ledu pro osvěžení.

Detoxikační voda od Jillian Michaels

Detoxikační voda Jillian Michaels (osobní trenérka, jejíž videa o cvičení na YouTube sledují miliony žen po celém světě) obsahuje pampeliškový čaj, který má skvělou pověst při odstraňování tuků (spolu s dalšími škodlivými toxiny) z vašeho těla. Při jeho pravidelném pití můžete zaznamenat zvýšenou funkci střev. To je ovšem známkou toho, že detoxikace funguje správně. Pokud prý budete nápoj pít po dobu 5 až 7 dní, tak byste měli zhubnout o 2 až 4 kg.

Budeme potřebovat:

velký džbán

1,5 litrů vody

2 polévkové lžíce 100% brusinkové šťávy (džusu)

2 polévkové lžíce citronové šťávy

0,2 litrů horké vody

sáček pampeliškového čaje

Postup:

Do hrnečku s 0,2 dl horké vody vložíme sáček s čajem a necháme louhovat. Mezitím nalijeme a smícháme v 1,5 litrech vody 2 polévkové lžíce brusinkového džusu a 2 polévkové lžíce citronové šťávy. Po vylouhování vytáhneme sáček z hrnečku ven a pampeliškový čaj přilijeme ke směsi, zamícháme.

Detoxikační antistresová voda

Tento recept na detoxikační vodu obsahuje ananas a bazalku. Ananas obsahuje látku bromelain, která čistí krev a štěpí škodlivé enzymy, aby mohly být vyplaveny z vašeho těla. Bazalka bojuje proti volným radikálům a je vynikajícím zdrojem hořčíku, takže je velmi prospěšná pro vaše srdce.

Budeme potřebovat:

džbánek

0,5 litru pramenité nebo filtrované vody

hrstku jahod

půl hrnku ananasu, pokrájeného na kousky

2 čajové lžičky jablečného octa

5 lístků bazalky

led

Postup:

Do džbánku vsypeme hrstku jahod, kostky ananasu, 5 lístků bazalky, led, přidáme 2 čajové lžičky jablečného octa a celý tento mix nakonec zalijeme 0,5 litry pramenité nebo filtrované vody. Opatrně promícháme a dáme vychladit minimálně na hodinu do lednice.

Borůvkovo-pomerančová voda

Tento lahodný nápoj má díky borůvkám antioxidační vlastnosti a pomeranče zase napomáhají při odplavování toxinů z těla. Navíc je vyrobený za pár minut a chutná naprosto skvěle.

Co budeme potřebovat:

hrstku borůvek

velký džbán

1,5 litru vody

led

2 pomeranče, nakrájené na měsíčky

Postup:

Nasypejte borůvky do džbánku, přidejte na měsíčky pokrájený pomeranč, kostky ledu a zalijte 1,5 litry vody. Můžete také vymačkat celý jeden pomeranč a pár borůvek pro zesílení chuti nápoje. Poté vložte džbánek na 2 až 24 hodin do ledničky, aby se všechny ingredience mohly smíchat a spojit s vodou. Podávejte chlazené.

Mátovo-malinová voda

Máta je skvělá na trávení a maliny obsahují antioxidační účinky. Přidejte je do vody a získáte velmi chutnou detoxikační vodu, která vám pomůže vyplavit toxiny z ledvin, jater a tlustého střeva.

Budeme potřebovat:

velký džbán

2 litry pramenité nebo filtrované vody

2 polévkové lžíce malin (mohou být čerstvé i mražené)

2 polévkové lžíce čerstvých lístků máty

středně velkou limetku

Postup:

Limetku nakrájíme na měsíčky a vložíme do džbánu, poté přisypeme maliny a lístky máty. Nakonec směs zalijeme pramenitou nebo filtrovanou vodou. Pokud chcete vylepšit chuť vody, tak do ní rozmačkejte pár malin. Vložte limetku na pár vteřin do mikrovlnky, získáte z ní mnohem více šťávy.

Melounová detoxikační voda

Jaké chutnější a sladší ovoce je lepší přidat do vody než právě meloun? Meloun obsahuje nejen vitamíny a minerály, ale také pomáhá „propláchnout“ náš systém. Přidejte si ho do vody a užívejte si tak jeho detoxikačních výhod.

Budeme potřebovat:

pár kousků melounu (bez semen)

1,5 litrů vody

velký džbán

Postup:

Nakrájejte meloun na menší kostky a vložte je na dno džbánu a poté zalijte 1,5 litry vody. Nechte několik hodin v lednici, aby se meloun mohl spojit s vodou. V případě potřeby můžete část melounu rozmixovat a vzniklou směs nalít do džbánku a zalít vodou.