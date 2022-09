Vodní dráček – neobvyklý domácí mazlíček s roztomilým obličejem

Vodní dráček (odborně nazýván Axolotl mexický) je známý také jako chodící ryba. Je to svým způsobem nenáročný domácí mazlíček, který nepotřebuje tolik péče, ale je pastvou pro oko a řadí se tak mezi neobyčejná zvířátka, která můžete chovat doma. Pokud o něm slyšíte poprvé a nebo ho znáte a chtěli byste si ho pořídit, ale nevíte, jak o něj pečovat, tak čtěte dále.

Vodní dráčci pocházejí z malé oblasti ve východním Mexiku a jsou typem mloka. Pokud chcete jedinečného mazlíčka s roztomilým obličejem, může být toto přesně to, co hledáte.

Dráčci žijí v akváriích a nejlépe se jim daří v chladné vodě nebo vodě s pokojovou teplotou a slabým osvětlením. Kromě dobrého akvarijního čerpadla nepotřebujete k péči o axolotly žádné speciální vybavení. Ale kvůli jejich citlivosti na vodní podmínky potřebuje jejich nádrž pravidelnou údržbu a cykly.

Čtěte dále a dozvíte se více o jejich požadavcích na péči…

Přehled a historie

Fascinující historie axolotlů (Ambystoma mexicanum) sahá tisíce let zpět k aztécké civilizaci v Mexiku. Tito malí obojživelníci byli pojmenování po bohu smrti Xolotlovi, o kterém se říkalo, že se proměnil v axolotla, aby unikl zabití.

Do Evropy bylo axolotlové poprvé zavedeni v roce 1863. Skupina 34 byla vyvezena z jezera Xochimilco v Mexiku do Francie v rámci vědeckých studií o růstu končetin. Rychle se rozšířili po Evropě, protože domácí mazlíčci a většina anxolotlů chovaných v zajetí prodávaných po celém světě má alespoň část svých předků z této první studijní skupiny.

Mnoho milovníků ryb a obojživelníků chová anxolotly jako domácí mazlíčky kvůli jejich zajímavé biologii, roztomilým obličejům a velkým rozměrům. Anxolotlové mohou dorůst přes 30,5 cm na délku. Také žijí kolem 15 let. To z nich činí významnou investici z hlediska času i prostoru.

Axolotlové obecně nejsou příliš aktivní a raději odpočívají na dně své nádrže. Právě toto chování jim vysloužilo přezdívku „chodící ryba“. Jeden jedinec může být umístěn v 55 litrovém akvárku za předpokladu, že je zde alespoň 15 cm vody na koupání.

Tito mloci jsou nenasytnými masožravci. Ve volné přírodě se pokusí sníst cokoli menšího, než jsou oni sami. Z tohoto důvodu by neměli být umístěni s jinými druhy ryb a obojživelníků. Axolotlové budou jíst živou kořist, jako jsou žížaly, bloodworm (k dostání na internetu) či žížalice pestré. O domácích druzích těchto zvířat je známo že, dokážu přijímat kousky hovězího srdce, syrové ryby, mražené a rozmražené krevety Mysis a solné krevety.

Při správné péči bude axolotl prosperovat déle než deset let. Jsou jedním z nejunikátnějších domácích mazlíčků. Bohužel tento druh snadno podléhá stresu, takže je třeba při jejich chovu dávat pozor. Manipulace, jasná světla, vysoké teploty, špatná kvalita vody a silné proudy mohou tento druh stresovat.

Axolotl – seznam péče

Péče o axolotla vyžaduje dobrou znalost údržby akvária a parametrů vody. Pro ty, kteří jsou v péči o akvárium a koloběh vody noví, může být náročné chovat axolotla. Lidé, kteří mají zkušenosti s chovem ryb v zájmovém chovu a cyklováním dusíku, by neměli mít problém, udržet je zdravé.

Nádrž a požadavky

Axolotlové byli objeveni poprvé v několika jezerech na vrchovině středního Mexika. Tato jezera jsou napájena odtokem vody z horských potoků. V důsledku toho musí být jejich voda udržována chladná a čistá. Tento druh je vysoce citlivý na amoniak, dusičnany a dusitany. Dobré akvarijní čerpadlo se stříkací lištou snižující výkon pomůže zajistit čistou vodu a důležité jsou také týdenní 30% výměny vody. Sada na testování sladké vody, která kontroluje pH a parametry vody, je jedním z mála zařízení, které budete potřebovat.

Axolotlové nepotřebují ve svém akváriu žádnou půdu, to je častá chyba, kterou si myslí mnoho lidí. Jeden axolotl by měl žít v 60 litrech. Pokud přidáte dalšího axolotla, měli byste zvětšit velikost této nádrže o 40 litrů za každého přidaného jednotlivce.

Dno nádrže je důležitější, než výška, takže akvárium o objemu 60 litrů je lepší mít na délku než na výšku. Teplota vody by měla zůstat mezi 15°C – 18°C. Nádrže by měly být uchovávány v chladné místnosti mimo přímé sluneční světlo nebo větrací otvory. Pokud okolní teploty nejsou dostatečně nízké, lze k udržení správného teplotního rozsahu použít systém vodního chlazení.

Kromě teploty jsou pro zdravého axolotla životně důležité parametry vody. Tou nejlepší volbou je vyzrálá voda z vodovodu upravená kondicionérem vody bezpečným pro obojživelníky k odstranění chlóru a chloraminů. Axolotlové preferují pH mezi 6,5 a 8. Hladiny amoniaku a dusičnanů by měly být všechny 0.

Nejlepším substrátem pro nádrž je jemný písek. Můžete přidat nějaké živé rostliny, jeskyně a terakotové květináče, abyste získali místo pro schování a obohacení celé nádrže. Chcete-li používat světla pro pozorování rostoucích rostlin, poskytněte svým mlokům dostatek úkrytů a alespoň 12 hodin tmy. Axolotlové nepotřebují žádné speciální osvětlení a jsou citliví na ostré světlo.

Také nemají rádi silné proudy. Pro rozptýlení tlaku vody budete muset nainstalovat vývod stříkací tyče pro čerpadlo. K okysličení vody je také nutné zahrnout vzduchovací kámen.

Krmení

Axolotlové jsou masožravci, živí se vodním hmyzem, červy, malými rybami, larvami a dalšími obojživelníky v mexických jezerech Xochimilco a Chalco. Axolotlové loví tak, že rychle otevírají tlamu, aby vytvořili sání. Toto sání jím vtáhne kořist přímo do tlamy.

Domácí druhy těchto mazlíčků nejsou vybíraví a lze je krmit různými potravinami:

Bloodworms – pokud jsou krmeni celými červy, nepotřebují žádné další doplňky.

Mražený slaný roztok

Živé žížaly

Krevety Mysis

Malé kousky syrového, libové hovězí srdce

Můžete také podávat pelety přímo pro axolotly.

Dospělý jedinec zkonzumuje dvě až tři středně velké žížaly nebo jednu čajovou lžičku bloodworms každých pár dní. Krevety nebo hovězí maso by neměly být základní dietou, ale mohou být podávány jako pamlsky jednou týdně. Mladí a rostoucí axolotlové sežerou každý den čtyři malé červy. Jejich chuť k jídlu se sníží, až budou dospělí.

Každý axolotlův rozvrh krmení se bude mírně lišit v závislosti na jednotlivci. Na rozdíl od ropuch, které se přejídají, axolotlové přestanou jíst, jakmile se nasytí. Zvyšte nebo snižte množství potravy, kterou krmíte své axolotly, dokud nebudou plní.

Z nádrže vždy vyjměte veškeré nespotřebované potraviny, aby nedocházelo k znečišťování vody.

Pohyb živé kořisti přiláká axolotly k útoku. Pokud krmíte mrtvou kořistí, budete muset použít dlouhé kleště, abyste s potravou lákavě zavrtěli.

Životnost a zdraví

Axolotlové jsou obecně otužilí mazlíčci, kteří snadno neonemocní. S čistou vodou, chladnými teplotami a zdravou stravou mohou žít až 15 let! Hlavními příčinami nemoci jsou špatná kvalita vody a chronický stres. Parametry vody byste měli pravidelně kontrolovat. Špatná kvalita vody může vést k sekundární infekci parazity nebo bakteriemi. Nemocní mloci se budou pohybovat strnule, budou mít velmi bledé žábry a mohou zhubnout a nereagovat.

Vysoké teploty nebo hladiny amoniaku, dusitanů nebo dusičnanů mohou způsobit popáleniny na kůži vašeho anxolotla. Může to dokonce vést k jeho smrti, pokud se hladiny rychle nenapraví. Správná údržba nádrže a cyklování vody tomu zabrání v první řadě. Měli byste pokračovat v kontrole parametrů vody a nastavení každého vodního cyklu.

Bakteriální infekce jsou způsobeny buď přeplněností a nebo špinavou vodou. Přeplněné akvárium, kde je více axolotlů může vést k tomu, že si mohou navzájem štípat žábry. To může vést k otevřeným ránám, které se mohou rychle infikovat. Červené pruhy, skvrny nebo malé otevřené vřídky jsou příznaky bakteriální infekce. Infikovaný anxolotl by měl být okamžitě izolován v „nemocniční nádrži“ kvůli léčbě.

Axolotlové mohou ze stravy chytnou vnější či vnitřní parazity. Vždy proto dbejte, abyste nakupovali z renomovaného zdroje, to tomu pomůže zabránit.

Budete také muset dát nové axolotly do karantény po dobu nejméně dvou týdnů, než je přidáte do společné nádrže. Během této doby na nich pozorujte známky parazitů (např. Červené skvrny na kůži, odmítání jídla).

Zacházení (mazlení)

S axolotly by se nemělo manipulovat. Aby mohli dýchat, jejich žábry musí zůstat ve vodě. Mají také velmi jemnou pokožku, která je pokrytá ochrannou vrstvou hlenu. Při manipulaci můžete tuto vrstvu náhodně otřít, což je činí náchylnými vůči kožním infekcím.

Pokud potřebujete axolotla přemístit, udělejte to pomocí měkké akvarijní sítě a následně ho umístěte do samostatné nádoby. Pokud axolotla vyjímáte, abyste ho přenesli na jiné místo, ujistěte se, že jsou teplota vody a další parametry v nové nádrži stejné jako v původní pro jejich aklimatizaci.

Pokud nemáte akvarijní síť, můžete mloka zkusit nahnat nebo nabrat do ponořené nádoby. Poté můžete nádobu bezpečně zvednout z nádrže. Buďte opatrní při jejich chytání, protože se velmi rychle dostávají do stresu. Pokud jsou ohroženi, raději utečou do úkrytu, než aby se pokusili bojovat. Na rozdíl od jiných obojživelníků, tento druh nemá vyvinuty žádné obranné mechanismy. Je to proto, že historicky neměli žádné predátory.

Chování

Axolotlové jsou pomalu se pohybující a učenliví obojživelníci, kteří jsou aktivní většinou v noci. Při pozorování zjistíte, že váš axolotl tráví většinu času na dně nádrže. Během krmení se budou také pohybovat a mohou dokonce opatrně sledovat svou kořist. Celkově však axolotlové nejsou příliš aktivní a preferují sedavý způsob života. Pokud máte v nádrži písek nebo rostliny, můžete je najít, jak kopají a přeskupují jejich výzdobu. Jedná se o obohacující chování a je zábavné je přitom sledovat.

Klidní a zrelaxovaní axolotlové zůstanou venku, zatímco plaší nebo vystresovaní jedinci zůstanou skryti. Postupem času lze některé jedince dokonce vycvičit, aby si spojili svého majitele s časem krmení a když se přiblížíte, doplavou k přední straně nádrže.