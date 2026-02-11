RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zvířata

Nejnovější články

Když si zvíře lehá k topení: Jedná se o zahřívání, nebo varovný signál?

Úno 2611 Autor: Claudie Kornelová

Zima, topení zapnuté, byt vyhřátý… a náš pes nebo kočka přilepení k radiátoru, kamnům nebo krbu. Možná to znáte. Přijdete domů a najdete svého mazlíčka stočeného těsně u zdroje tepla, někdy skoro až nepřirozeně blízko. A v hlavě se objeví otázka: Je to jen proto, že je mu příjemně teplo, nebo mi tím něco naznačuje?

pes

Leží vaše zvířátko často u topení? Zdroj foto: Pixabay.com – Hannah

Odpověď není úplně černobílá. Někdy je to naprosto normální chování. Jindy ale může jít o signál, že se v těle zvířete něco děje.

Proč zvířata teplo tak vyhledávají

Začněme tím obyčejnějším scénářem. Psi i kočky mají rádi teplo. V zimě je to přirozené – venku je chladno, doma teplo, a tak si zvíře hledá místo, kde je mu nejpříjemněji.

Kočky jsou v tomhle úplní specialisté. Milují teplá místa, protože jejich tělesná teplota je o něco vyšší než lidská a teplo jim pomáhá šetřit energii. Pes zase často reaguje na chlad zvenčí – po procházce nebo delším pobytu venku si jde „nahřát kosti“.

Pokud si zvíře lehne k topení:

  • občas
  • po návratu z venku
  • a jinak se chová normálně

je to většinou jen pohodlí a relax.

Kdy zbystřit: změna chování

Problém nastává ve chvíli, kdy se z vyhledávání tepla stane nový zvyk, který dřív zvíře nemělo. Pokud si váš mazlíček najednou lehá k topení pořád, odmítá se přesouvat jinam a působí jinak než obvykle, stojí za to se zamyslet.

Varovné může být, když:

  • zvíře vyhledává teplo neustále
  • působí unaveně nebo apaticky
  • méně se hýbe
  • ztrácí chuť k jídlu
  • je citlivé na dotek

Teplo totiž může ulevovat od bolesti. Ať už jde o klouby, svaly, nebo celkový diskomfort.

Starší zvířata a klouby

U starších psů a koček je ležení u topení velmi časté. S věkem přichází ztuhlost, artróza nebo bolesti pohybového aparátu. Teplo pomáhá svalům se uvolnit a kloubům „rozchodit“.

Pokud máte seniora, který:

  • je ráno ztuhlý
  • hůř vstává
  • vyhledává teplá místa

může to být spíš signál stáří než problém. V takovém případě je teplo vlastně pomocníkem. Jen je dobré hlídat, aby nebylo příliš intenzivní.

kočka

Starší zvířátka mohou bolet klouby a tak si je zahřívají. Zdroj foto: Pixabay.com – Xavier

Nemůže být zvířeti doma zima?

Ano, i to se stává. Zvlášť u krátkosrstých plemen, menších psů nebo nemocných zvířat. Pokud je byt chladnější, zvíře si logicky najde nejteplejší místo.

Signály, že mu může být zima:

  • chvění
  • stočení do klubíčka
  • vyhledávání dek a topení
  • neochota ležet jinde

V takovém případě pomůže teplý pelíšek, deka nebo klidné místo mimo průvan.

Pozor na přehřátí a suchý vzduch

Radiátor nebo kamna nejsou vždy ideální místo. Dlouhé ležení v těsné blízkosti topení může vést k:

  • přehřátí
  • vysušování srsti a kůže
  • podráždění dýchacích cest

Zvíře si často neumí samo říct „dost“. Pokud vidíte, že leží nalepené přímo na zdroji tepla, je lepší mu nabídnout alternativu – teplý pelíšek kousek dál.

Nemoc jako možný důvod

V některých případech může vyhledávání tepla souviset s nemocí. Zvíře se může snažit zahřát, když:

  • bojuje s infekcí
  • má oslabenou imunitu
  • necítí se dobře

Pokud se k ležení u topení přidá:

  • změna chování
  • apatie
  • odmítání jídla
  • zrychlené dýchání

je na místě zpozornět a případně se poradit s veterinářem.

pes

Zvířátko může mít oslabenou imunitu a být nemocné. Zdroj foto: Pixabay.com – Ashley55

Naslouchejte změnám, ne panice

Ne každé ležení u radiátoru znamená problém. Důležité je sledovat změnu oproti normálu. Vy znáte své zvíře nejlépe. Pokud se chová stejně jako vždy, jen si našlo nové oblíbené místo, pravděpodobně jde jen o zimní komfort.

Pokud se ale změní celkový projev, je dobré zbystřit – ne hned panikařit, ale vnímat souvislosti.

Teplo jako zpráva

Zvířata s námi nemluví slovy, ale chováním. A místo, kde tráví čas, patří mezi ty nejvýmluvnější signály. Ležení u topení může znamenat pohodu… ale i tichou prosbu o pozornost.

A právě únor, kdy je zima dlouhá a tělo unavené, je ideální chvíle se na svého mazlíčka dívat o trochu pozorněji než jindy.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Úno 2026>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář