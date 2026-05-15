Jarní alergie u psů: Proč se váš mazlíček neustále škrábe
Každé jaro si říkám, že konečně začíná to hezké období – víc slunce, delší procházky, všechno se zelená. Jenže s tím se u některých psů objevuje i jeden nepříjemný problém. Najednou se začnou víc škrábat, olizovat si tlapky nebo si drbat uši a člověk má pocit, že je něco špatně.
Přiznám se, že jsem to dřív neřešila. Říkala jsem si, že to bude asi blecha nebo nějaké podráždění. Jenže ono to často bývá něco úplně jiného – jarní alergie.
Co vlastně psa dráždí
Na jaře se do vzduchu dostává spousta pylu, prachu a dalších drobných částic. A stejně jako lidé mohou mít alergii na pyl, mohou ji mít i psi. Jen se to u nich neprojevuje rýmou nebo kýcháním, ale hlavně na kůži.
Pes přijde z procházky, proběhne se trávou, lehne si do ní… a právě tam na něj tyhle alergeny působí nejvíc. Kůže pak začne reagovat podrážděním a svěděním.
Jak poznám, že jde o alergii
Nejčastější je právě to neustálé škrábání. Pes se drbe častěji než obvykle, okusuje si tlapky nebo se snaží dosáhnout na konkrétní místo na těle.
Často si všímám hlavně:
- škrábání za ušima
- olizování tlapek
- zarudlé kůže
- případně drobných vyrážek
Někdy se může přidat i nepříjemný zápach z kůže nebo problémy s ušima.
Není to vždy jen alergie
Je dobré si uvědomit, že podobné projevy mohou mít i jiné příčiny. Třeba blechy, roztoči nebo kožní infekce. Proto pokud si nejsem jistá, raději to řeším s veterinářem.
Pokud se ale problémy opakují každý rok na jaře, bývá alergie docela pravděpodobná.
Co mi pomáhá doma
Ne vždy je potřeba hned sahat po lécích. Někdy stačí pár jednoduchých věcí, které psovi uleví.
Po procházce se mi osvědčilo:
- otřít psovi tlapky vlhkým hadříkem
- opláchnout břicho, pokud byl v trávě
- nenechávat ho dlouho ležet v pylu
Tím se zbavíte části alergenů, které si pes přinese domů.
Péče o srst a kůži
Na jaře psi často línají, takže je dobré je pravidelně vyčesávat. Nejen kvůli chlupům doma, ale i proto, že se tím odstraní nečistoty a zbytky pylu ze srsti.
U citlivějších psů může pomoct i šetrný šampon pro psy, který zklidní kůži. Ne ale příliš často – i to by mohlo kůži naopak podráždit.
Kdy už zajít k veterináři
Pokud se škrábání zhoršuje, pes si kůži poraní nebo se objeví mokvající místa, určitě bych to už nenechávala být.
Veterinář může doporučit vhodnou léčbu nebo potvrdit, jestli jde opravdu o alergii. Někdy pomohou speciální přípravky, jindy změna krmiva nebo další opatření.
Malá změna, která může pomoct
Z vlastní zkušenosti vím, že někdy stačí pár drobností a pes je mnohem klidnější. Člověk si často ani neuvědomí, kolik pylu si pes přinese domů na srsti.
Jaro je krásné období, ale pro některé psy může být náročnější. O to víc se vyplatí sledovat, jak se chovají, a včas jim trochu ulevit.
A když se pes přestane pořád škrábat a zase je v pohodě, je to ta nejlepší odměna.
