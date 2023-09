Vejce: Snadné způsoby, jak oddělit žloutky od bílků

Vejce je mnohem víc než jen součást našich snídání: Je také základní složkou mnoha receptů na dezerty a je vzácným příkladem síly v jednotě a rozdělení. Mnoho receptů vyžaduje celá vejce; v jiných je potřeba pouze žloutek nebo bílek. Oddělování vaječných žloutků od bílků je základní technika, která vám umožní získat maximum z obou.

Běžné techniky oddělování vajec

Existuje několik osvědčených způsobů oddělení vajec (některé se proslavily na sociálních sítích), ale která metoda je nejlepší?

Mezi půlkami vaječné skořápky

Snad nejznámější a nejpřímější metoda oddělování vajec zahrnuje naklánění žloutku tam a zpět mezi dvěma polovinami vaječných skořápek a ponechání bílků odkapat do mísy pod ním. Když máte k oddělení jen pár vajec, tak je tato metoda ideální. Musíte však dávat dobrý pozor, abyste se ujistili, že ostré hrany skořápky vejce nepropíchnou žloutek.

Ruční oddělení

O něco méně riskantní (ale o něco nepořádnější!) je technika rozklepání vajec přímo do rukou a bílky nechat proklouznout mezi prsty. Osobně tuto metodu mám moc ráda, protože poskytuje spoustu kontroly při oddělování.

Nabírání skořápkami

Další metoda pro oddělení vajec začíná pouhým rozklepnutím celého vejce do misky. Odtud můžete pomocí poloviny skořápky vydlabat žloutek z bílků. I když to vypadá snadně, tak ve výsledku se vám vejce nemusí podařit oddělit. Nakonec možná strávíte čas přemisťováním žloutku po misce místo jeho odstraňování.

Metoda odsávání

Okázalá technika, která se šíří jako lavina především v online světě, tato metoda zahrnuje odsátí žloutku z vajíčka sáním z čisté plastové láhve. I když je to zábavné, je to vlastně trik, který je naprosto zbytečný. Avšak pokud máte dostatek času a náladu na „hraní si s vajíčkem“, pak si tuto metodu rozhodně vyzkoušejte.

Nástroje na oddělování vajec

Pokud na internetu zadáte heslo „nástroje na oddělování vajec“ přinese vám to mnoho výsledků. Některé modely mají dlouholeté kořeny ve farmářských kuchyních, avšak dnes mnoho profesionálů před kuchyňskými nástroji na jedno použití, jako jsou právě oddělovače vajec, varuje. Považují je za plýtvání místem. A upřímně, ani my si nemyslíme, že si musíte pořizovat speciální oddělovače pro tak jednoduchý kuchyňský úkol.

Tipy pro oddělení žloutků a bílků

Existuje několik tipů, jak zajistit úspěch při oddělování vajec, bez ohledu na to, jakou techniku používáte.

Vejce rozklepněte o hranu misky

Toto je velmi diskutované téma, avšak tato metoda je nejúspěšnější způsob, jak rozbít vejce, protože vám poskytuje snadný bod otevření. Rozklepnutí na rovném povrchu může rozdrtit povrch vejce, spíše než o okraj, kde se skořápka téměř ‚rozřízne‘, což usnadňuje otevření.

Použijte vejce pokojové teploty

Toto je další horké téma – a téma s méně jasnou odpovědí, protože je třeba zvážit několik pro a proti: Studená vejce se oddělují obtížněji, ale žloutky jsou méně křehké. S vejci, která byla přivedena na pokojovou teplotu, se snáze manipuluje, i když žloutek je náchylnější k rozbití. Dáváme přednost druhému přístupu a vždy používáme vejce pokojové teploty.

Bezpečnost potravin

Pokud jste oddělili žloutky a bílky, možná jste použili žloutky pro recept a nyní čekáte na použití bílků – nebo možná máte nádobu se žloutky a zajímá vás, jak dlouho vydrží. Syrové vaječné bílky i žloutky mohou být skladovány až čtyři dny (ale v chladničce bychom je nechali pouze tři).

Jak spotřebovat vaječné bílky a žloutky

Nyní, když jste zvládli oddělování žloutku od bílku, čeká vás spousta receptů zahrnujících jeden nebo druhý.

Bílky

Pokud vám po oddělení vajec zbyde hromada bílků, protože jste žloutky právě spotřebovali do receptu, nejlepší způsob, jak je spotřebovat, je připravit pusinky. Sněhové pusinky lze zpracovat do řady receptů: upéct na Pavlovu, přeměnit na švýcarský, italský nebo francouzský máslový krém nebo zapálit na dekorativní dezerty, jako je pečená Aljaška. Zde je jeden z oblíbených triků: Vyšlehejte a smíchejte bílky do těstíčka, abyste zesvětlili věci, jako jsou palačinky nebo koláče.

Žloutky

Až budete mít spoustu žloutků na spotřebu – možná proto, že jste udělali pusinky? – zkuste si připravit domácí zmrzlinu, pudink nebo pudink. Tyto bohaté dezerty jsou plné žloutku. Dobré také je, když vmícháte jeden nebo dva žloutky navíc do domácího rýžového pudinku pro bohatost.

Pokud hledáte jednoduchý projekt, který přináší působivé výsledky, vyzkoušejte trik s restauračním žloutkem, který vám pomůže vytvořit jedinečnou a speciální povrchovou úpravu: Naplňte skleněnou zapékací mísu solí a opatrně na ni naskládejte žloutky jeden po druhém a pak je zasypte další solí. Zabalte mísu do plastové fólie a po několika dnech chlazení v lednici žloutky ztuhnou do té míry, že je lze nastrouhat na horní část misky pro slanou a bohatou přísadu.

Zdroj