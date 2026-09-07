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Výstava Design pro Václava Havla

Zář 2607 Autor: Redakce

Po více než dvaceti letech se díky DesignBloku vrací na Pražský hrad pracovna prezidenta Václava Havla, kterou pro něj navrhl Bořek Šípek v letech 1993–1994. Její návrat je ústředním momentem výstavy Design pro Václava Havla, kterou pro Jízdárnu Pražského hradu kurátorsky připravily Andrea Běhounková a Jana Zielinski. Po demontáži pracovny v roce 2003 byl celý interiér uložen u soukromého sběratele. Pracovna, která patří k nejvýraznějším realizacím spojeným s Havlovým prezidentstvím, zahrnuje pracovní stůl, komodu a knihovnu, jež společně s vybranou židlí Cab od Maria Belliniho vytvořily prostředí, v němž Havel skutečně pracoval a odkud zazněla řada jeho novoročních projevů i dalších významných vystoupení. Výstava vzniká ve spolupráci DesignBloku a Pražského hradu za podpory Nadace VIZE 97.

borek sipek pracovna

„Celou pracovnu zachránili a z Hradu po skončení úřadování prezidenta odvezli manželé Kolkovi do svého zámku u Opavy, od nichž se nám ji podařilo pro výstavu zapůjčit. Pracovna čekala na půdě 24 let přikrytá plachtou a nyní se po drobných restaurátorských zásazích vrací na Pražský hrad,“ říká Jana Zielinski, kurátorka výstavy a ředitelka DesignBloku.

Výstava Design pro Václava Havla představí předměty, které dosud nikdy nebyly vystaveny společně a které běžný návštěvník Pražského hradu nemá možnost vidět.

Výstava se záměrně soustředí na design, ne na architektonické realizace, které na Pražském hradě v době Havlova prezidentství vznikaly. Vedle již zmíněné pracovny prezidenta Václava Havla návštěvníci uvidí také židli Olga od Bořka Šípka, soubor uniforem Hradní stráže a uniformu prezidenta republiky od Theodora Pištěka nebo jídelní servis President od Jiřího Laštovičky, vytvořený jako nový reprezentační servis Pražského hradu. Vedle designérských realizací budou k vidění také některé umělecké objekty spojené přímo s Václavem Havlem, například jeho busta od Michala Gabriela nebo návrh létající levhartice, kterou Havel nechal vytvořit pro prostor nad vstupem do Kanceláře prezidenta republiky.

„Zaujalo nás, že Václav Havel nebyl pouze zadavatelem, o podobu jednotlivých realizací se aktivně zajímal a hledal tvůrce, kteří dokázali spojit výjimečnou profesionalitu s kulturní a lidskou integritou. Hlavním cílem výstavy je kromě konkrétních objektů představit prvního polistopadového prezidenta také jako spolutvůrce. Návštěvníci budou mít šanci vidět několik jeho skic, například k legendární židli Olga,“ říká Andrea Běhounková, kurátorka výstavy.

Při proměně Pražského hradu po roce 1989 Václav Havel spolupracoval s výraznými osobnostmi české architektury, designu a umění, mezi nimi s Evou Jiřičnou, Josefem Pleskotem, Theodorem   Pištěkem a především Bořkem Šípkem, s nímž jej spojila dlouholetá a intenzivní spolupráce.

Prostřednictvím konkrétních objektů výstava ukazuje Havlův mimořádný vztah k prostředí, v němž se odehrává veřejný život, i jeho zájem o podobu jednotlivých realizací.

Kurátorkami jsou Andrea Běhounková a Jana Zielinski. Výstava vzniká ve spolupráci DesignBloku a Pražského hradu. Poděkování za spolupráci patří také Nadaci VIZE 97.

Více v události ZDE.

pracovna vaclava havla

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