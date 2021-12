Úžasné tipy na dárky, kterými potěšíte milovníky pečení

Víte o někom z vašich milovaných blízkých, kolegů či přátel, kteří milují pečení a víte, že by jim dárek do kuchyně udělal opravdu radost? Výborně. V tomto článku vám představíme dárky, které si milovníci pečení zamilují.

Velká mísa

Pro ty, kteří pečou, bývá opravdu velkým problémem smíchat všechny potřebné ingredience ve velké míse. V ní by měl být dostatek prostoru, aby veškerý obsah zůstal uvnitř, a ne na kuchyňské lince. Proto dostatečně velká mísa k míchání je výborným dárkem. A jak, že by měla být velká? Počítejte tak 10,5 litrů.

Sada forem

Pečení se jednoznačně usnadní s praktickými formami. V dnešní době je dostatek času velmi luxusní záležitostí a pochybujeme, že někdo by chtěl stát u plotny a složitě z těsta tvarovat různé tvary. Od toho jsou tu úžasné formy na muffiny, cupcakes, dorty, chleby a jiné. Pečení se tak stane ještě větší radostí a zábavou.

Váleček s ornamenty

Válečky s ornamenty se staly velmi oblíbenými kuchyňskými pomocníky. Jedná se totiž o jednoduchý způsob, jak vytvořit krásné sušenky bez spousty práce. Vyrábí se v mnoha provedeních se spousty vzorů, takže máte z čeho vybírat.

Poklop na dort

Aby se udržel dort nebo jakýkoliv jiný zákusek či závin čerstvý, neměl by v kuchyni chybět poklop na dort, který je navíc i velmi efektivní.

Keramické zapékací mísy na koláč

Kdo by nemiloval křehký koláč plný výborné ovocné náplně? Keramické mísy jsou určeny přímo k zapékání a koláče z nich jsou vskutku zdařilé.

Koření na pečení

Žádnému milovníkovi pečení nesmí doma chybět to správné koření, ideálně tedy, pokud bude v nějaké malebné dóze, kořence nebo přivezeno z cizích krajin. Co by nemělo na pečení chybět? Rozhodně kakaový prášek, vanilkový lusk, zázvor nebo muškátový oříšek. Přijdete-li ale ještě na něco jiného, tak směle do toho.

Kuchyňská váha

Jaképak by to bylo pečení, kdyby správný pekař neměl kuchyňskou váhu? Těžko by se odměřovali suroviny, ačkoli dotyčný by si s tím stejně musel poradit. Proč to však dělat složitě, když to jde jednoduše právě s kuchyňskou váhou?

Vanilkový extrakt

Opravdu dobří pekaři vědí, že právě vanilkový extrakt dokáže pozvednout každý recept. Ovšem málokdo ví, že vanilkových extraktů existuje několik druhů. Velmi se od sebe liší mexický, tahitský či madagaskarský.

Dózy na mouku, cukr a jiné

Udržet suroviny čerstvé a čisté, ideálně bez napadení potravinových molů někdy člověku dá opravdu zabrat. Nicméně jedno chytré řešení se nabízí. Přesypat všechny ingredience do praktických dóz. Ty by měly být průhledné.

Teploměr na pečení

Pryč je doba, kdy člověk píchal do svého dortu, bábovky či koláče vidličkou, aby zjistil, zda je již těsto upečené, či nikoliv. Od toho tu dnes jsou teploměry, které produkt nerozpíchají, ale jen změří teplotu a vy tak víte, zda váš koláč potřebuje ještě chvilku nebo už je hotov. Teploměr je navíc cenově dostupný a velmi praktický dárek.

Dřevěné náčiní

Každý potřebuje mít ve své kuchyni vařečku, nebo dvě. Tento nástroj je nezbytný k promíchání každého těsta. Dopřejte milovníkovi pečení novou sadu dřevěných nástrojů na pečení. V případě zájmu, že chcete svůj dárek více zosobnit, můžete do dřeva nechat vygravírovat jméno obdarovaného.