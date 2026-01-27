Uvařte jednou, jezte několik dní. Zapékaná jídla, která nezklamou

RSS Facebook Twitter

Led 2627 Autor: Claudie Kornelová

Jsou období, kdy člověk rád vaří s radostí a časem. A pak jsou období – typicky únor – kdy má chuť hlavně na klid. Uvařit jednou, mít hotovo na dva nebo tři dny a nemuset každý večer řešit, co bude k večeři. Právě tady mají zapékané pokrmy svoje pevné místo. Jsou poctivé, syté, zahřejí a hlavně – druhý den chutnají často ještě lépe než čerstvé.

jídlo

Pokud nechcete vařit každý den, vyzkoušejte tyto zapékané dobroty. Zdroj foto: Pixabay.com – Vernon

Zapékaná jídla nejsou žádná moderní vychytávka. Vznikla z potřeby využít suroviny, spojit je dohromady a vytvořit jídlo, které zasytí celou rodinu. A přesně to dnes znovu oceňujeme.

Proč jsou zapékané pokrmy ideální na víc dní

Mají několik výhod, které ocení skoro každý:

  • chutě se rozleží
  • jídlo drží pohromadě
  • snadno se ohřívají
  • dají se obměňovat podle obsahu lednice

Navíc se většinou připravují v jednom pekáči, což je v běžném provozu k nezaplacení.

Zapečené brambory se smetanou a sýrem

Jedna z největších klasik. Jednoduchá, levná a spolehlivá.

Ingredience:

  • 1 kg brambor
  • 250 ml smetany
  • 2 stroužky česneku
  • sůl, pepř
  • tvrdý sýr (eidam, gouda)
  • máslo na vymazání pekáče

Postup: Brambory nakrájejte na tenké plátky, osolte, opepřete a promíchejte s prolisovaným česnekem. Vrstvěte do vymazaného pekáče, zalijte smetanou a posypte sýrem. Pečte dozlatova. Druhý den jsou krásně propojené a ještě lepší.

jídlo

Brambory zapečené se sýrem a smetanou jsou lahůdka. Zdroj foto: Pixabay.com – Josie

Zapečené těstoviny s mletým masem

Ideální, když potřebujete syté jídlo, které vydrží.

Ingredience:

  • uvařené těstoviny
  • 400 g mletého masa
  • cibule
  • česnek
  • rajčatový protlak
  • sůl, pepř
  • sýr na zapečení

Postup: Na pánvi orestujte cibuli, česnek a maso, přidejte protlak a dochuťte. Smíchejte s těstovinami, dejte do pekáče, posypte sýrem a zapečte. Skvělé i ohřáté třetí den.

jídlo

Kdo by nemiloval těstoviny s masem a sýrem? Zdroj foto: Pixabay.com – Britt45

Zapečené kuře se zeleninou

Jídlo z jednoho pekáče, které se hodí i na víkend.

Ingredience:

  • kuřecí stehna nebo prsa
  • brambory
  • mrkev
  • cibule
  • olej
  • sůl, pepř, paprika

Postup: Vše nakrájejte, promíchejte s olejem a kořením, dejte do pekáče a pečte doměkka. Maso zůstane šťavnaté a zelenina nasákne chuť. Druhý den stačí ohřát a máte plnohodnotné jídlo.

jídlo

Kuře se zeleninou a bramborem z jednoho pekáče? Tak snadné to je. Zdroj foto: Pixabay.com – ClaireFun

Zapečená rýže naslano

Trochu zapomenutá, ale velmi vděčná klasika.

Ingredience:

  • uvařená rýže
  • uzené maso nebo šunka
  • cibule
  • vejce
  • sůl, pepř

Postup: Rýži smíchejte s masem a cibulí, dejte do pekáče, zalijte rozšlehanými vejci a zapečte. Hodí se i se zeleninou nebo kyselou okurkou. V lednici vydrží bez problémů několik dní.

jídlo

Zapečená rýže se šunkou je sice nezvyklý pokrm, ale věřte, že vám bude chutnat. Zdroj foto: Pixabay.com – DeanCooper

Zapečená zelenina se sýrem

Lehčí varianta, která se hodí jako hlavní jídlo i příloha.

Ingredience:

  • brokolice, květák nebo cuketa
  • smetana nebo mléko
  • sůl, pepř
  • sýr

Postup: Zeleninu krátce povařte, dejte do pekáče, zalijte smetanou, dochuťte a posypte sýrem. Zapečte dozlatova. Druhý den je chuť jemnější a propojenější.

jídlo

Patříte mezi milovníky zeleniny? Pak zkuste tu zapečenou. Zdroj foto: Pixabay.com – SH991

Jak zapékaná jídla správně skladovat

Aby vydržela opravdu víc dní:

  • nechte je nejprve vychladnout
  • skladujte v lednici
  • ohřívejte jen porci, kterou sníte
  • nenechávejte je dlouho stát při pokojové teplotě

Dobře připravený zapékaný pokrm vydrží bez problémů 2–3 dny, někdy i déle.

Jídla, která dávají klid

Zapékané pokrmy nejsou jen o chuti. Jsou o tom, že:

  • máte hotovo
  • nemusíte každý den vařit
  • doma je něco teplého po ruce

A právě tenhle pocit jistoty je v únoru často k nezaplacení. Stačí otevřít lednici, ohřát porci a víte, že se dobře najíte – bez stresu a bez zbytečného přemýšlení.

