Domácí blahodárný šeříkový olej

Šeřík je neobyčejný keř nebo méně vzrostlý strom. Jeho pestré barvy a omamná vůně nemůže na jaře nechat klidným snad vůbec nikoho. Jeho čas tu bude zanedlouho, proto se připravte. Vůně totiž není to jediné, čím si nás dokáže získat. Šeříkové květy jsou neobyčejně blahodárné. Stačí je naložit do kvalitního slunečnicového oleje. Jak na to se dozvíte v dnešním článku.

Proč si vyrobit vlastní šeříkový olej?

Šeříkový, neboli lila olej samozřejmě můžete zakoupit již hotový. Ten doma připravený ale nejen že je velmi jednoduchý na přípravu, ale také za zlomek ceny. Olej s šeříkovými esencemi se používá k promašťování kůže náchylné k ekzémům a jiným kožním problémům, jako je akné, nebo třeba spáleniny a drobné odřeninky. Ostatně to je asi jeho nejběžnější použití. Navíc má protizánětlivé, antimikrobiální a antibakteriální vlastnosti. Jde tedy i o účinnou desinfekci. Například pokud pracujete na zahradě, večer si dobře umyjte a vykartáčkujte ruce a namažte lila olejem. Při migrénách malé množství namažte do oblasti spánku. Lze ho využít také k běžným masážím zejména pak při bolestech kloubů a svalů. Je tedy jasné, že použití je neuvěřitelně široké. Jak ale na výrobu tohoto krále mezi vonnými oleji?

Na šeříkový olej budete potřebovat:

1 l kvalitního, za studena lisovaného slunečnicového oleje

10-15 velkých květů šeříků, zrovna rozkvetlých

čistou šroubovací sklenici o objemu 1 l

jemné plastové sítko

Postup:

V bezprašném prostředí nasbírejte květy šeříku. Je vhodné je sbírat ráno a čerstvě rozkvetlé, dokud obsahují vysoké procento nektaru. Květy neomývejte, jen je nechte na čisté utěrce chvíli zavadnout. Díky tomu stihne své příbytky opustit hmyz. Květy otrhejte z hlavního květenství a nasypejte do čisté, suché sklenice. Květy klidně trochu zmáčkněte tak, aby se jich do sklenice vešlo co nejvíce. Květy zalijte olejem a nechte louhovat o pokojové teplotě na temném místě asi 4-5 dnů. Poté slijte přes jemné sítko, květy nechte dobře okapat a trochu vymačkejte, ať z nich dostanete veškerý olej. Postup můžete jednou až dvakrát opakovat a tím udělat olej více koncentrovaný.

Olej pak skladujte v tmavé skleněné lahvičce. Rozhodně by neměl chybět v žádné domácí přírodní lékárničce. Kapičku oleje si přidejte do inhalací či aromalamp v případě nachlazení. Určitě nebudete litovat.

Náš tip: Pro výrobu můžete požít i jiné druhy olejů. Je ale nežádoucí použít olej olivový a jiné aromatické oleje.