Tvoříme s dětmi: Kraslice malované barevným voskem

V jednom nedávném článku jsme vám představili nejjednodušší techniku zdobení kraslic. Šlo o fixy, což zvládnou i opravdu malé děti. Technika malování voskem už chce jistou zručnost, ale pod dohledem to jistě zvládnou děti už od pěti let. Hlavní je, aby se nespálili svíčkou, která rozehřívá vosk nebo samotným voskem. Hlavní je grif, kdy se vosk musí nanést ještě horký, což úplně malé děti ještě nezvládnou. My jsme zvolili techniku, kdy jsme klasickými barvami nabarvili vejdunky a následně je dozdobili různě barevnými vosky. Velikonoce přeci mají být veselé. Samozřejmě vám nic nebrání v tom, nazdobit takto vejce vařená a pak je rozdat koledníkům. Tato technika chce určitě praxi a trochu šikovnosti.

Náš tip: Máte málo vařených vajec nebo vejdunků k domalování? Klidně nabarvěte i syrová vejce. Děti si na nich techniku mohou zkusit a vy je pak jednoduše rozklepnete a použijete při vaření a pečení. Začněte tečkami a následně až linkami.

Budete potřebovat:

vejce

barvy na vejce

barevný vosk

tužku a špendlík s hlavičkou

aromalampu nebo jiný mechanismus pro rozehřátí vosku, svíčku, sirky

Barvy na vejce

Vejce před barvením musí být vždy odmaštěná, stačí je vzít houbičkou a jarem v teplé vodě.

Vejce by před namáčením do barvy měla být suchá. A vejdunky by neměly být čerstvě vyfouklé. Zbytek vaječného bílku a žloutku uvnitř vyschne až za několik hodin od vyfouknutí. Dělalo by to neplechu při ponoření do horké obarvené vody, kdy by se zbytky vejce uvařily a vypluly do barvy a dělalo by to fleky.

Zejména vejdunky můžete nabarvit jakýmikoliv barvami, nemusí se jednat přímo o barvy na vajíčka. My jsme ale barvili i vejce vařená a syrová, proto jsme sáhli po klasice. Použili jsme sypké OVO barvičky. Barevný prášek jsme v menší zavařovací sklenici zalili převařenou mírně odstátou vodou asi do poloviny sklenice (tedy asi 200 ml vody) a přidali 2 lžíce octa. Pokud totiž použijete méně vody, budou barvy sytější. Pokud chcete použít více vody, nechte vejce v barvě klidně i 5 minut, jinak nebude barva dostatečně intenzivní.

Voskovky

Na tuto techniku jsou nejlepší úzké barevné Koh-i-noor voskovky, které mají krásné pigmenty, snadno se rozehřívají a na vajíčkách krásně drží. Pokud máte jen jednu barvu, nezoufejte, zejména bílá bude na barevných vejduncích vyloženě krásná.

Jak malovat kraslice barevným voskem bez seškrabávání

Velmi důležité je, začít zdobit voskem, až když je barva na vejcích dokonale zaschlá. My proto barvíme vajíčka klidně i den předem.

Nachystáme si dostatek voskovek a držák na vosk, svíčky a sirky. Protože barvíme každý rok, máme ohnuté staré lžíce, které každý rok schováme na další tvoření. Stejně tak ale můžete vosk rozehřát v aromalampě a podobně.

Voskovky necháme nad plamenem svíčky úplně rozpustit a ještě chvilku prohřát, z vosku by se ale nemělo kouřit. Do tužky píchneme špendlík, čímž dostaneme nástroj pro zdobení.

Náš tip: Zejména začátečníci by určitě měli použít špendlík s hlavičkou. Až když získáte jistou praxi, můžete pro slabší linky použít špendlík klasický.

Špendlíkovou hlavičku také na chvíli ponoříme do rozpuštěného vosku a pomalu vosk mícháme. Tím se prohřeje také špendlík a vosk na něm tak rychle netuhne. I tak ale musíte pracovat velmi rychle, kdy před každou linkou nebo tečkou namočíme špendlík do vosku a malujeme vybraný motiv.

Nakonec můžeme dírkou za pomocí velké jehly nebo špejle protáhnout stuhu a kraslici zavěsit.