TOP 6 nejjedovatějších zvířat na světě

Přemýšleli jste někdy o tom, jakých je 6 nejjedovatějších zvířat na světě? Pokud jste mezi ně zařadili pavouky, tak vás potěšíme, protože ti mezi nimi skutečně jsou, stejně jako hadi. Pak jsou tu ale tací, u kterých byste jejich toxicitu nikdy netipovali a o to nebezpečnější jsou. Pojďme se nyní společně podívat na to, kterým zvířátkům byste se měli raději obloukem vyhnout, až příště pojedete někam na dovolenou.

Upozornění: Některé fotky jsou pouze ilustrační.

Nejjedovatější pavouk: Australský trychtýřový pavouk

Dva druhy z čeledi Atracidae – trychtýřový a stromový – patří mezi nejjedovatější pavoukovce na světě. Jejich kousnutí může být smrtelné, pokud není včas ošetřeno. Oba tyto druhy jsou středně velké velikosti a pocházejí z Austrálie. Kousnutí samičky je pro člověka neškodné, avšak kousnutí od samečka dokáže člověka zcela ochromit. Bez léčby může být dokonce smrtelné.

Při pocitu ohrožení se staví na zadní nohy a „vycení“ kusadla. Pokud hrozba neustoupí, zakousnou se do cíle až 28x a první příznaky se objeví do hodiny od pokousání. První kousanec může být nesnesitelný a může způsobit tělesné záškuby a dezorientaci. Naneštěstí se jedovatí pavouci z trychtýřovitých sítí často setkávají s lidmi. Vědci jsou na to ale již důkladně připraveni, jelikož vyvinuli vysoce účinný, život zachraňující antijed, který během několika desetiletí zachránil tisíce životů.

Nejčastěji mívají lesklý vzhled s modro-černým, celočerným, hnědým či tmavě fialovým zabarvením. Bývají 1-5 cm dlouzí a samice jsou větší než samci.

Nejjedovatější medúza: Čtyřhranka

Medúza Čtyřhranka je nejjedovatější medúzou na světě vůbec. Smrt nastává několik minut po žahnutí. Existuje 51 druhů medúz a čtyři – Chironex fleckeri, Carukia barnesi, Malo kingi a Chironex yamaguchii – jsou vysoce jedovaté! Od roku 1883, kdy se poprvé začaly zaznamenávat úhyny Čtyřhranek, si tyto jedovaté krásky vyžádaly stovky lidských životů. Jen na Filipínách zemře na komplikace způsobené žahnutím přibližně 20 lidí za rok.

Těla Čtyřhranek jsou asi 20 cm dlouhá a jejich chapadla dosahují délky neuvěřitelných 300 cm! Většina jedinců má 15 chapadel na roh a každé chapadlo má asi 500 000 injektorů jedu. Jinými slovy, jediná medúza má asi 30 000 000 jedovatých žahadel! Naštěstí, je naprostá většina žahnutí medúzou mírná. Samozřejmě se ale bohužel občas stane, že nějaký jednotlivec použije plné žahnutí a nešťastné oběti zemřou do několika minut.

Nejjedovatější had: Zmije páví

Nejjedovatějším hadem v Severní Americe je Východní chřestýš diamantový, ale nejjedovatějším hadem na světě je zmije páví – také známá jako „kobercová zmije“. Tento jedovatý druh patří do rodu Echis a lze ho nalézt v Africe, Indii, na Středním východě, v Pákistánu a na Srí Lance. Ale věřte nám, že to poslední, co byste chtěli, je na jednu z nich narazit – jejich kousnutí je totiž velmi bolestivé a hlavně smrtelné!

Rod Echisis drží světový rekord v počtu úmrtí u lidí na hadí uštknutí. Ve svých domácích oblastech je tento rod zodpovědný za více úmrtí než všichni ostatní hadi v okolí dohromady. Kromě úmrtí, způsobují tyto zmije tisíce amputací. Samice tohoto druhu jsou dvakrát jedovatější než samci a jejich smrtící sérum je koktejlem neurotoxinů, kardiotoxinů, hemotoxinů a cytotoxinů, které napadají nervový systém, srdce, krev a buňky.

Nejjedovatější ryba: Odranec pravý

Existuje pět druhů Odrance – běžně nazývaných „kamenná ryba“ – a věřte, že se z žádným z nich nechcete setkat někde na pláži. Jejich hřbetní ploutve plné jedu bodají rychleji, než stačíte říct „au!“. Au ale rozhodně řeknete, pokud vás tato ryba bodne. Nejen, že je to extrémně bolestivé, ale může také zabít, pokud se neléčí. Kamenná ryba se většinou vyskytuje v Indickém a Tichém oceánu, občas ji lze také vidět na východním pobřeží Afriky, na severním pobřeží Austrálie a na některých ostrovech v jižním Pacifiku.

Pláže, kde se Odranec často vyskytuje, jsou vybaveny tzv. Octovými stanicemi, protože tento domácí produkt dokáže výrazně snížit projevy bodnutí od této ryby. Oblastní nemocnice a lékařské kliniky jsou obvykle zásobeny protijedem. Od doby, kdy byl vyvinut účinný protijed, nebyla hlášená žádná úmrtí. Ve skutečnosti k poslednímu úmrtí souvisejícímu s Odrancem došlo v roce 1915!

Nejjedovatější měkkýš: Homolice síťkovaná

V indo-pacifických vodách jsou sice Homolice nejskromnějším, ale zato nejjedovatějším zvířetem na světě. Nenechte se zmást! Tito měkkýši mohou vypadat na první pohled obyčejně, ale jsou smrtelní. Homolic se vyskytuje celkem 900 druhů a jejich taxonomie se asi deset let mění. Na čem se ale vědci jednoznačně shodli je, že tito šiškovití měkkýši patří k nejjedovatějším mořským živočichům, kteří dnes žijí.

Menši Homolice nejsou pro lidi nebezpečné, ale větší – které dokážou dorůst až do velikosti 25 cm – mohou být. Útoky mohou způsobit podnětné příznaky, jelikož žahadla šneků jsou jako hypodermické jehly, které vpouštějí jedovaté sérum s naprostou přesností.

Nejjedovatější savec: Ptakopysk

Ptakopysk je pro člověka nejjedovatějším savcem. Ačkoli to tak je, nepředstavuje pro člověka významnou hrozbu. Jen málo savců může způsobit vážné poškození u člověka vpíchnutím jedu. Samci ptakopyska aplikují jed z ostruh na nohou. Dávka však stačí k usmrcení psů či koček, ale ne nás. To znamená, že ptakopysk není nic, čeho bychom se museli obávat, pokud bychom s ním někdy přišli do kontaktu. Jeho jed (kočky a psy) bolí a způsobuje dočasnou neschopnost.

Polovodní, vejce snášející savci žijí ve východní Austrálii a dnešní vědci je oceňují jako evoluční spojení s dalekou minulostí. Výzkumná komunita však nebyla vždy na straně tohoto savce. Když evropští přírodovědci poprvé zpozorovali mrtvolu ptakopyska, odmítli to jako „fake news“ a trvali na tom, že se jedná o jakéhosi zvířecího Frankensteina a že je tato mrtvola „stvořena“ z různých tvorů.