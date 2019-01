Tipy na zimní večírek pro přátele: Zkuste jim připravit raclette, fondue nebo flambovaný pamlsek

Chcete si domů pozvat pár přátel a přemítáte nad tím, jak je pohostit? Připravovat obligátní chlebíčky nebo jednohubky vám připadá nudné, recepty z tradiční české kuchyně zase příliš zdlouhavé a výsledné jídlo je pak těžké a tučné. Se saláty si taky nejste moc jistí. Co takhle zkusit třeba raclette, nebo fondue či flambované pokrmy? Vyzkoušíte něco nového, chutného a užijete si přitom i dostatek zábavy. A nebojte se, s námi to zvládnete.

Raclette aneb sklady v plamenech

Jde o švýcarský slaný polotvrdý sýr, ale zároveň i chutný pokrm z roztaveného sýra. Dokonce existují hned dvě pověsti, jak toto jídlo vzniklo. Podle jedné z nich začal hořet sklad zrajících sýrů, které ohněm tály a voněly. Kromě hašení tak lidé i ochutnali roztavený sýr a zjistili, že jde o báječnou pochoutku. Jiná legenda přisuzuje místo vzniku švýcarské vinařské oblasti Wallis. Zdejší vinaři si sýr opékali nad ohněm jako chuťovku k vánu a chytali ji na kousky chleba. Ať tak či onak, rozteklý sýr je základem tohoto pokrmu.

Co budete potřebovat?

Pořiďte si elektrický rakletovací gril. Jeho součástí jsou malé pánvičky, na kterých budete sýr rozpékat. Vložíte na tuto pánvičku kousek tučného kořeněného sýra ementálského typu. K němu můžete přidat přílohu, kterou chcete se sýrem zapéct, třeba kousek bramboru, kousek chleba, nakládanou zeleninu, či kostičku uzeniny. Půvab téhle akce spočívá v tom, že postavíte doprostřed stolu gril a misky s kousky sýra, s brambory, chlebem, nakládanou zeleninou. Každý dostane pánvičku, talířek a obsluhuje se sám. A nezapomeňte hostům dolévat dobré víno!

Fondue: Lahůdky v horkém vývaru

Další variantou zimního pikniku v teple domova může být příprava fondue. Neobejdete se bez kotlíku na fondue, který může být z litiny, kameniny či nerezu, nebo i keramiky, zkrátka z materiálů, které akumulují teplo a dokážou ho udržet delší dobu. Dále potřebujete sadu vidliček na nabodávání a především hořák. Kotlík postavíte nad hořák a můžete se pustit do práce. Zkuste si připravit fondue s vývarem, kdy do kotlíku vlijete horký vývar a na vidličky nabodáváte kousky masa, které vaříte v kotlíku v horkém vývaru. To je vůně a chuť, co?

A co takhle tekutý sýr nebo čokoládu?

Jinou variantou je fondue sýrové, kdy do kotlíku vlijete víno, zahřejete a přimícháváte do něj nastrouhaný sýr – zde se opět osvědčují hlavně tučné kořeněné sýry ementálského typu ‒ a dochucujete pepřem a muškátovým oříškem. V trošce vína a třešňovici rozmícháte škrob a přilijete do kotlíku. Zahřívanou hmotu vymícháte do hladka a namáčíte do ní kousky baget, houby, zeleninu – prostě cokoli podle chuti. Třetí způsob přípravy je fondue čokoládové určené pro ty, kdo milují sladké. Tentokrát do kotlíku vložíte nakrájenou hořkou čokoládu a rozpustíte nad vodní lázní. Přidáváte mléko, cukr, trochu koňaku a skořici. Dobře promíchanou hmotu přivedete téměř k varu a na vidličky napichujete třeba kousky ovoce, nebo marshmallows a omočíte v tekuté čokoládě. To je lahůdka pro mlsaly!

Dokonalý efekt hořících palačinek

Efektní prvek na večírek u vás doma je i příprava jídel flambováním. Možná jste to někdy zažili v restauraci. Číšník před vámi přelil pokrm alkoholem, zapálil ho. Viděli jste efektní plamen, který po chvíli zhasl. Flambovat se dá maso, sladké moučníky, vlastně téměř jakýkoli pokrm – tedy kdo to umí. Pravlastí flambování je Francie. Určitě jste někdy slyšeli o pamlsku s názvem Crépes Suzette. Tenhle skvostný dezert prý připravoval číšník jménem Henri Charpentier pro budoucího anglického krále Edvarda VII. Vynikající chuť tenoučkých palačinek s nádechem koňaku a přelitých omáčkou ze zkaramelizovaného cukru nemá chybu. Delikátní tečku na této sladkosti vytvoří zapálený pomerančový likér Grand Marnier.

Nikdy nelijte alkohol přímo z lahve!

Dá se to zkusit i doma? Ano, dá. Jak na to? Sežeňte si hlubokou pánev nebo hlubší rendlík s rukojetí. Používejte tvrdý alkohol cca 40 %, nikdy ne pivo ani víno! Alkohol musíte před flambováním předehřát. To zvládnete v mikrovlnné troubě nebo na plotýnce sporáku. Dělejte to ale pomalu, protože bod varu alkoholu je 80 °C, takže by se mohl vznítit už při předehřívání. Objekt flambování, tedy třeba palačinky nebo maso, musí být horké. Bude-li potravina studená, ochladí alkohol, který potom nebude hořet. Nesmíte nikdy nalévat alkohol na potravinu rovnou z lahve! Výpary by se mohly dostat zpět a lahev by vám explodovala v ruce.

Flambovaný pokrm nemá tolik kalorií

Na zapálení budete potřebovat dlouhé zápalky či zapalovač. Stačí přiložit ke kraji pánvičky. Pozor, pánev by neměla být příliš rozpálená. Vždy také musíte stát s odstupem od pánve a nenahýbat se nad ni, aby vás nečekané vzplanutí nezaskočilo. Zapalujte hned, jakmile jste alkohol vlili na pánev, jinak nasákne do pokrmu. Mějte také po ruce poklici, kterou případně pokrm uhasíte, pokud vše nebude probíhat podle plánu. Na závěr jednu perličku: Flambování je vlastně docela zdravá úprava. Společně s alkoholem totiž shoří i část tuku, takže pokrm bude méně kalorický. Tak co, už jste se rozhodli, čím své přátele na domácím večírku překvapíte?