Tipy na zdravé vánoční cukroví, které si vážně oblíbíte

Blíží se období adventu, a tak se v mnoha domácnostech začíná nakupovat mouka, máslo, vejce a mnoho cukru, které jsou základními přísadami pro cukroví. Je chutné, a proto si ho většina z nás ráda dopřává, ovšem ty následky, kdy poté nemůžeme ani zapnout kalhoty, jsou opravdu smutné. Proto pro vás máme tipy na zdravé vánoční cukroví, které si opravdu oblíbíte.

Nepečené perníčkové koule – 12 kusů

Budete potřebovat:

7 nadrobno nakrájených datlí

¼ hrnku kandovaného zázvoru

½ hrnku pekanových ořechů

¾ hrnku najemno nastrouhaného kokosu

1 čajovou lžičku másla

¼ čajové lžičky skořice

½ čajové lžičky perníkového prášku



Postup: V míse kuchyňského robotu smíchejte datle, zázvor, pekanové ořechy a ¼ hrnku strouhaného kokosu, dokud se nevytvoří hrubé drobky. Přidejte máslo, perníkové koření a skořici. Důkladně promíchejte, aby se všechny ingredience opravdu spojily. Rukama ze vzniklé hmoty vytvořte malé kuličky o velikosti polévkové lžíce. Obalte je ve strouhaném kokosu. Před podáním je uložte do lednice, kde se lépe uleží.

Oříškovo-máslové sušenky bez glutamátů – 24 kusů

Budete potřebovat:

2 ½ hrnku ovesné mouky

1 lžíci prášku do pečiva

½ čajové lžičky mořské soli

1 hrnek kokosového cukru

1/3 hrnku kokosového oleje

2 čajové lžičky javorového sirupu

2 velké vejce

1 čajovou lžičku vanilkového lusku

½ hrnku ořechového másla

Postup: Předehřejte si troubu na 175 °C a vyložte si plech pečicím papírem. Mezitím v míse smíchejte mouku, prášek do pečiva a sůl. Směs dejte stranou. Vezměte si jinou misku. Do ní vložte cukr, kokosový olej a javorový sirup. Ingredience promíchejte ručním mixérem, dokud se vše plně nespojí. Rozklepněte jedno vejce a počkejte, dokud se zcela se směsí nespojí. Až se tak stane, rozklepněte druhé vejce.

Přidejte vanilkový lusk a arašídové máslo. Chopte se druhé misky a obě směsi spojte. Pořádně je promíchejte, dokud nevznikne měkké těsto. Vložte misku do chladničky na 20 minut. Po uplynulém čase na připravený plech vyskládejte 24 zakulacených lžiček těsta s rozestupem 5 cm mezi sebou. Abyste na sušence vytvořili šrafování, zatlačte zadní část vidličky do horní části každé sušenky. Poté pootočte o 90° a zopakujte tak, aby se vytvořila mřížka. Pečte v předehřáté troubě 8 až 10 minut, dokud okraje sušenek nebudou hnědé. Nechte sušenky vychladit a poté můžete podávat.

Vymazlené kousky (snickerdoodle snack bites) – 20 kusů

Budete potřebovat:

1 hrnek celých kešu oříšků

½ hrnku mandlí

2 čajové lžičky skořice

¼ čajové lžičky soli

1 hrnek vypeckovaných datlí

¼ čajové lžičky vanilkového cukru

Postup: V míse kuchyňského robotu rozdrťte na prášek madle a kešu oříšky. Přidejte skořici, sůl a vanilkový cukr. Na závěr vložte do mísy také datle. Míchejte, dokud se směs nepotáhne. Je nutné, aby lepila. Z takto vzniklé směsi vytvořte v dlani malé kuličky, které vyskládejte na plech vyložený pečicím papírem. Umístěte je na hodinu do chladu. Jakmile kuličky ztuhnou, můžete si na nich začít pochutnávat, nebo je pro ještě lepší požitek uložit do vzduchotěsné nádoby a umístit na dva týdny do ledničky.