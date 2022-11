Také milujete špagetové dýně?

Dnes se zaměříme na recepty ze špagetové dýně. Své jméno nese podle špagetových vláken, které se z ní stanou po upečení. Je žluté barvy a oválného tvaru. Na rozdíl od ostatních druhů dýní není moc sladká, a tak může občas nahradit klasické špagety.

ŠPAGETOVÁ DÝNĚ S PARMAZÁNEM A ČESNEKOVÝMI HOUBAMI

Budete potřebovat:

1 ks špagetové dýně

4 PL olivového oleje

2 stroužky česneku

1 snítka tymiánu

200g žampionů

60g parmazánu

sůl

pepř

Postup: Nejprve si předehřejeme troubu na 200 °C. Dýni rozpůlíme, vydlabeme a zlehka pokapeme olivovým olejem a pečeme na plechu s pečicím papírem přibližně 45 minut. Po upečení necháme dýni zchladnout a poté za pomoci vidličky z dýně naškrábeme špagety.

Na pánvi lehce osmahneme nakrájený česnek, tymián a tenké plátky žampionů. Celou směs opečeme do zlatova, přibližně asi 10 minut. Po této době ke směsi přidáme parmazán a dýňové špagety. Vše společně necháme jen lehce ohřát, ochutíme solí a pepřem a můžeme servírovat. Dle chuti můžeme ještě vše na talíři posypat parmazánem.

ZAPEČENÁ ŠPAGETOVÁ DÝNĚ S RAJČATY

Budete potřebovat:

1 ks špagetové dýně

300g rajčat v konzervě

3 ks rajčat

2 stroužky česneku

špetka sušeného oregana

2 ks mozzarella

40g strouhaného parmazánu

bazalka

olivový olej

sůl

pepř

Postup: Troubu si předehřejeme na 200 °C a připravíme plech s pečicím papírem. Dýni rozkrojíme na půl a vydlabeme. Osolíme, opepříme a pokapeme olivovým olejem. Takto připravenou dýni dáme na plech. Péct ji necháme přibližně 45 minut. Po upečení by z ní měla pomocí vidličky jít dobře naškrábat špagetová vlákna. Podle chuti ještě klidně dosolte a opepřete.

Teď budete potřebovat zapékací misku, kterou nejprve důkladně vytřete máslem a poté do ní naskládejte dýňové špagety. Na ně narovnejte na plátky nakrájená rajčata. V další misce smíchejte rajčata v konzervě s rozmačkaným česnekem, oreganem, solí a pepřem. Touto směsí pak zalijte dýňové špagety, a nakonec přidejte nakrájenou mozzarellu. Vše dáme do trouby předehřáté na 200 °C, pečte asi 20 minut do rozpuštění sýra. Pokrm na talíři dozdobíme čerstvou bazalkou a oreganem.