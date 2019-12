Sweetie – ovoce které vás ohromí

Některé druhy exotického ovoce se již staly běžnou součástí našich jídelníčků a některé druhy si naopak cestu do naší kuchyně stále hledají a to zejména z toho důvodu, že se na pultech našich obchodů objevují jen zřídka. Vůbec se tedy nedivíme, pokud jste o exotickém ovoci jménem sweetie ještě neslyšeli. V dnešním článku vám právě tento plod představíme a ukážeme vám, že rozhodně není důvod se takovému ovoci z jakýchkoli důvodů vyhýbat.

Jak sweetie vypadá?

Toto ovoce je velmi zvláštní na první pohled vám může připomenout grep nebo limetku. Určitě si říkáte zvláštní kombinace, ale opravdu je tomu tak. Jde tedy o ovoce podobné grapefruitu s barvou limetky, ale ve skutečnosti jde o křížence pomela a grapefruitu. Řekněte sami, není už toto opravu velmi zajímavé? Samozřejmě i stejně podobně chutná. Je velmi šťavnaté, stejně jako již zmiňovaný grep, sladký je však stejně jako pomelo. Jeho slupka je trochu hrubší a zezačátku je zbarvena do tmavě zelené, ale postupem času se zbarví až do žluta.

Odkud se sweetie vzalo?

Jak jsme již zmiňovali, toto ovoce vzniklo díky křížení dvou asi známějších druhů a to pomela a grapefruitu. Vyšlechtěno bylo v Izraeli a tato země se stále řadí mezi největší pěstitele tohoto pro nás exotického ovoce. Než se tedy tato lahoda dostane na náš stůl, musí urazit poměrně dlouhou cestu. Sweetie je ovoce sladké a i přesto se řadí mezi málo kalorické. A to především díky tomu, že jeho sladkou chuť nezpůsobují cukry, nýbrž nedostatek kyselosti. Sweetie se tedy řadí mezi ovoce, které obsahuje pouze 24 až 40 kalorií v jedné porci. Pokud tedy držíte dietu a hledáte dobré, sladké ovoce, které vám bude chutnat a zároveň bude zapadat do vašeho jídelníčku, právě sweetie bude ideální volbou. K dostání bývá přibližně od poloviny září až do března. Pokud na něho tedy v tomto období narazíte, rozhodně s jeho pořízením neváhejte.

Jaké účinky má na náš organismus?

Téměř každé ovoce má pozitivní účinky na naše tělo, především díky obsahu vitamínů. A ani sweetie netvoří žádnou výjimku. Šťáva z tohoto plodu dokáže dokonce snížit krevní tlak a stejně tak dobře i cholesterol. Kromě toho je výrazným zdrojem železa a vitamínů B1 a C. Své využití má také i v kosmetickém průmyslu. Sweetie umí krásně vyživovat i hydratovat pokožku, proto jeho šťávu můžeme využít jako skvělou ingredienci pro přípravu pleťových masek.

Správný způsob konzumace

V případě, že jste s takovým ovocem ještě nepřišli do styku, může se velmi jednoduše stát, že vlastně nevíte, jak ho správně konzumovat. Sweetie se řadí mezi plody, které jsou výborné v čerstvém, syrovém stavu, kdy si budete moci vychutnat jeho sladkou a šťavnatou chuť. Skvěle se tedy bude hodit do ovocných salátů, ale výborně z něj půjdou připravit i ovocné drinky. Využít ho můžete i v teplé kuchyni a to konkrétně při přípravě dezertů či jako formu dochucovadla různých jídel. Sweetie udělá z každého obyčejného jídla, salátu či drinku něco naprosto neobyčejného s nádechem exotiky. Rozhodně se nákupu tohoto plodu nebojte a až jej spatříte, s nákupem neváhejte.