Svatý Valentýn, tato jídla pro romantickou večeři si zkrátka zamilujete!

Co dělá jídlo slavnostním a romantickým? Samozřejmě, že při této otázce si většinou představíme, svíčky, krásné prostírání, romantickou hudbu a v neposlední řadě výborné jídlo. A právě jím se dnes budeme zabývat. My vám totiž nyní poradíme, jak udělat den Svatého Valentýna naprosto nezapomenutelným díky lahodným večeřím, které s láskou můžete připravit pro svou milovanou osobu. Jak se totiž říká: Láska prochází žaludkem!

Francouzský grilovaný sýr s cibulí

Co budete potřebovat:

4 lžíce nesoleného másla

400 gramů žluté cibule, oloupané, rozpůlené a na tenké plátky nakrájené

Kosher sůl a černý pepř

2 lžičky sherry, červeného nebo bílého vinného octa (volitelně)

120 gramů kvalitního sýra, strouhaného

4 plátky chleba, nakrájené ne širší než 1 cm tlusté

Postup: Ve velké pánvi na středně vysokém ohni rozpusťte 2 lžíce másla. Přidejte cibuli a dochuťte solí a pepřem. Zakryjte, jednou nebo dvakrát zamíchejte, dokud cibule nezměkne, 3 až 5 minut. Odkryjte, snižte teplotu na středně nízkou a vařte za občasného míchání do tmavě zlatohnědé 20 až 25 minut. Pokud cibule vypadá suchá nebo jako by se mohla připálit, přidejte několik lžic vody najednou a seškrábejte všechny zhnědlé kousky, které ulpívají na dně pánve. Je-li to žádoucí, jakmile je cibule hotová, pánev potřete octem a vařte, dokud se tekutina neodpaří, asi 1 minutu. Přesuňte cibuli do střední mísy a dochuťte solí a pepřem. Vytřete pánev nebo ji v případě potřeby umyjte. K cibuli přidejte sýr a promíchejte, aby se spojil. Položte dva plátky chleba a na každý naberte polovinu sýrovo-cibulové směsi. Položte zbývající plátky chleba a jemně přitlačte. V pánvi rozpusťte na středním plameni 1 lžíci másla. Přidejte sendviče a vařte, dokud se dno nezbarví dozlatova, 3 až 4 minuty, přičemž v případě potřeby snižte teplotu, aby toast příliš rychle neztmavl. Přidejte zbývající 1 polévkovou lžíci másla, otočte sendviče, přitlačte a vařte, dokud se sýr úplně nerozpustí a spodky nezezlátnou, 3 až 4 minuty. Ihned podávejte.

Rizoto s kuřecím masem a jarním hráškem

Co budete potřebovat:

1 lžíce olivového oleje

¼ šálku nakrájené cibule

1 stroužek česneku, nasekaný

½ šálku nevařené rýže arborio

2 ¼ šálku kuřecího nebo zeleninového vývaru

½ šálku volně loženého mraženého drobného nebo běžného hrášku

2 lžíce nahrubo nastrouhané mrkve

⅔ hrnku nakrájeného vařeného kuřete

1 šálek čerstvého špenátu, nastrouhaného

2 lžíce strouhaného parmazánu

1 lžička nasekaného čerstvého tymiánu

Postup: Ve velkém hrnci rozehřejte na středním plameni olej. Přidejte cibuli a česnek; vaříme, dokud cibule nezměkne. Přidejte nevařenou rýži. Vařte a míchejte asi 5 minut, nebo dokud rýže není zlatavě hnědá. Mezitím ve středním hrnci přiveďte vývar k varu; snižte teplotu, aby se vývar stále vařil. Do rýžové směsi za stálého míchání opatrně přidejte 1/2 šálku vývaru. Pokračujte ve vaření a míchejte na středním plameni, dokud se tekutina nevstřebá. K rýžové směsi přidejte za stálého míchání další 1/2 šálku vývaru. Pokračujte ve vaření a míchejte, dokud se tekutina opět nevstřebá. Přidejte další 1/2 šálku vývaru, 1/4 šálku najednou, za stálého míchání, dokud se vývar naposledy nevstřebá. (Celkem by to mělo trvat 18 až 20 minut.) Vmíchejte zbývající vývar, hrášek a mrkev. Vařte a míchejte, dokud rýže není lehce tuhá (al dente) a krémová.

Líné lasagne pro 2

Co budete potřebovat:

1 šálek bezmasé omáčky na těstoviny

3/4 šálku strouhaného částečně odtučněného sýra mozzarella

1/2 šálku 4% tvarohu

1-1/2 šálku vařených širokých vaječných nudlí

2 lžíce strouhaného parmazánu

Nakrájená čerstvá petrželka, volitelné

Postup: Zahřejte omáčku na těstoviny; vmícháme mozzarellu a tvaroh. Vložíme nudle. Nalijte do 2 malých, vymazaných, zapékacích misek. Posypeme parmazánem. Pečeme odkryté při cca 190°C do zhnědnutí asi 20 minut. Pokud chcete, přidejte petrželku.

Krevety s červenými paprikami a se šafránovou majonézou

Co budete potřebovat:

4 plátky ciabatty

4 lžičky olivového oleje

1 stroužek česneku, rozpůlený

malé balení vařených restovaných královských krevet

100 g pečené červené papriky, okapané a nakrájené na tenké proužky

1 lžíce citronové šťávy

1 polévková lžíce jemně nasekané petrželové natě

špetka šafránu

40 g majonézy

Postup: Rozpalte pánev na vysokou teplotu. Obě strany plátků ciabatty potřete 1 lžičkou olivového oleje a opékejte na pánvi obě strany dozlatova. Potřete jednu stranu každého plátku odříznutou stranou stroužku česneku. V misce smíchejte krevety s paprikou, citronovou šťávou, petrželovou natí, zbylým olivovým olejem a trochou koření. Šafrán vložte do malé žáruvzdorné misky a zalijte 1 lžící vroucí vody. Zamíchejte, poté nechte 2 minuty vyluhovat za častého míchání. Přidejte majonézu a dobře promíchejte. Krevety a papriky podávejte se lžící šafránové majonézy a 2 plátky opečené ciabatty.

Ačkoli nejsou tyto recepty klasickými recepty, které byste možná k Valentýnu očekávali, tak patří mezi nejčastěji vařené a mezi lidmi oblíbené. A věřte nám, že až je sami vyzkoušíte, pochopíte, proč je lidi zbožňují. Jsou totiž rychlé a chutné.