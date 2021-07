Stěhujete se? Tyto otázky si položte, než tak učiníte!

Je mnoho z nás, kteří jsou nespokojeni se svým současným životem a myslí si, že stěhování by to mohlo zásadně vyřešit a změnit. I když v některých situacích může stěhování skutečně pomoci, je dobré si tak velké rozhodnutí nejdříve dobře promyslet. Položte si proto tyto 4 otázky a možná budete sami překvapeni, jak na ně odpovíte a co se dozvíte.

Co vám bude chybět?

Toto se může zdát jako velmi přímá otázka. Je ale dobré vytvořit si seznam všech věcí ve vašem životě, které jsou spojeny s místem, kde žijete.

Přemýšlejte o lidech, kteří vám budou chybět, o sportovním nebo pracovním týmu ve kterém se angažujete, o tichých sousedech, kteří jsou vám k dispozici vždy, když je potřebujete. Zapište si ty skvělé věci o městě či sousedství ve kterém žijete, které máte rádi. Vzpomeňte si přitom na divadlo se skvělou pověstí, vynikající pekárnu v docházkové vzdálenosti či kavárnu, kde vás již od vidění znají a přesně vědí, co máte rádi, ještě než si stihnete objednat.

Na všech těchto věcech záleží a je jen na vás, do jaké míry by se měly počítat jako součást vašeho rozhodnutí se přestěhovat.

A co rodina? Máte blízké vztahy, které vám budou chybět, když se přestěhujete? A co pomoc, kterou můžete nabídnout starším členům rodiny – je někdo, kdo vás může nahradit? A co podpora, kterou můžete dostat od své rodiny, jako je hlídání a péče o děti, pomoc s domácí opravou či emoční podpora? Jak často si můžete dovolit se vracet na návštěvy?

Co se vám na vaší současné situaci nelíbí?

Pokud váš neklid souvisí s vaším současným zaměstnáním nebo vztahem, zeptejte se sami sebe, zda by se vaše situace dala vyřešit změnou zaměstnavatele či ukončením nefunkčního vztahu. Pokud je odpověď „ano“, pak možná není stěhování potřeba.

Podívejte se na aktuální věci ve vašem životě, proč nejste spokojeni a pak se zamyslete nad tím, jestli jde tento problém vyřešit provedením několika zásadních změn (nalezením nového zaměstnání, zahájení nové kariéry nebo nalezením nového sociálního okruhu přátel). Většinu změn lze provést bez zabalení jediné krabice.

Pokud se přestěhujete, co se změní?

Jestliže se snažíte rozhodnout, zda je stěhování ve vašem nejlepším zájmu, mohlo by vám pomoct vytvořit seznam pozitivních věcí, které by vám nové bydliště mohlo nabídnout. Může to být menší město, bezpečnější čtvrť, lepší životní náklady, lepší školy, lepší přístup k přírodě a rekreaci, lepší počasí atd. O těchto faktorech můžete rozhodnout pouze vy.

Dlouhodobé plánování je důležité, protože stěhování je velký závazek a vyžaduje hodně energie, trpělivosti a finančních zdrojů. Bude vaší rodině v budoucnu lépe (emocionálně, fyzicky, duchovně)? Je stěhovat se nyní pro vaší rodinu to správné? Co kdybyste to odložili o rok či dva? Jak by to ovlivnilo vaší aktuální situaci? Můžete si dovolit přestěhovat se v budoucnu?

Jaké jsou praktické aspekty?

Rozhodovací proces by nebyl úplný bez zohlednění praktických aspektů stěhování.

Zde je několik otázek, které si musíte položit:

Kolik bude stát přestěhovat se?

Můžu/můžeme si dovolit přestěhovat se teď hned?

Pokud máte děti, je v pořádku se přestěhovat v průběhu školního roku?

Jak moc to naruší jejich školní výsledky?

Je to vhodná doba v roce na hledání práce?

Jsem teď (a má rodina) emočně stabilní, abych zvládl stres a změny, které stěhování obnáší?

Jaká je dostupnost bydlení v novém městě?

Nakonec, pokud jste si určili všechny své priority a odpověděli si na praktické otázky, tak jste o mnoho blíže konečnému rozhodnutí o stěhování, protože víte, zda je ten správný čas a zda je to ta správná věc pro vás a vaší rodinu.