Skořápky od vajec využijete mnoha různými způsoby

V případě, že jste doposud skořápky od vajec vyhazovali do koše, možná ani netušíte, jaké mohou najít další uplatnění. Jde o odpad, který má v sobě mnoho důležitých látek, díky nimž se dá zužitkovat například na zahrádce u vašeho domu.

Jak je to s chovem slepic a kvalitou skořápek?

Vejce jsou v tuzemské kuchyni velmi důležitými a ceněnými produkty. Na úvod je třeba říci, že existuje mnoho druhů vajec dle toho, jakým způsobem se chovají slepice, které je snášejí. Dříve hojně využívaný klecový chov je dnes už zakázaný v rámci celé Evropské unie. Dává se přednost přirozenějším způsobům. Kupříkladu halové systémy s podestýlkou umožňují chov zvířat v příjemnějším prostředí, což se významně projevuje na kvalitě vajec, potažmo pak i výživové hodnotě skořápek při jejich následném využití. Ještě kladněji v tomto směru účinkuje volný chov, při němž se ale logicky zvyšují náklady a výsledná cena vajec v obchodech a u prodejců.

Proč využívat skořápky?

Každá skořápka obsahuje poměrně významné množství prvků a živin, jež se hodí k následnému využití na vaší zahradě. Ve skořápkách je třeba značný obsah vápníku, který je nesmírně důležitý pro vývoj rostlin. Pakliže si tudíž skořápky nadrtíte na prášek, můžete jeho aplikací zlepšit kvalitu trávníku apod. Dále skořápky obsahují fosfor, jód a další látky.

Jak zpracovat zbytky z vajec?

Skořápky poté, co z nich vyklepnete vejce, stačí nechat důkladně usušit. Ideálně v místě, kde je dobré proudění vzduchu bez zvýšené vlhkosti. Poté je namelete na prášek a uschováte ve sklenici na suchém místě v temnu. Prášek pak můžete přidat přímo do substrátu nebo jím posypat okolí rostliny a mírně zapravit motyčkou. K tomuto účelu samozřejmě můžete použít i drcené skořápky, ale čím menší kousky zapravíte do půdy, tím rychleji se rozloží a poskytnou rostlině tolik potřebné živiny. Drcení i mletí vždy provádějte pouze u již suchých skořápek. Dejte je třeba do papírové tašky a rozšlapte.

Ochrana před slimáky

Větší kousky skořápek přinášejí na zahradě efektivní řešení v boji s přemnoženými slimáky. Jejich ostré hrany totiž zaručeně ochrání menší a křehčí rostliny před útoky slimáků, kteří se k nim jednoduše nebudou moci dostat. Následně se samozřejmě také rozloží s slouží jako hnojivo.

Využití při sadbě rajčat

Oblíbeným trikem je využití skořápek ve chvíli, kdy na zahradě sázíte rajčata. Ještě než k této práci přistoupíte, je vhodné nadrcené nebo namleté skořápky od vajec nasypat do země, kam chcete rajčata zasadit. Díky tomu dodáte do zeminy vápník a zamezíte pozdějšímu výskytu hniloby na zelenině. Ušetříte také za vápenné postřiky plodové zeleniny.

Pakliže na zahradě máte kompost, nebojte se do něj odhazovat skořápky od vajec. Zajistíte tak jeho pestré složení, bude výživnější v okamžiku, kdy jej použijete pro hnojení. Skořápky samozřejmě také patří do městských bioodpadových popelnic.

Nemáte zahradu? Ani tak skořápky nevyhazujte!

Půlené skořápky poslouží dobře i pro jarní výsev, nahradí také obyčejné misky a nádoby. Zapojit k tomu můžete třeba své děti, bude to pro ně netradiční zábava. My jsme do nich zasadili třeba dceřiné růžice netřesků, jarní osení, ale také třeba hrášky a fazole, které vysadíme na záhon, když mají 2 a více lístků. Zkuste to také! Jak na to? Skořápku nechte dobře vyschnout. Nasypte do ní trochu zeminy smíchané s pískem 1:1. Přidejte semeno a zasypte ho zeminou asi 0,5 cm pod okraj. Zalijte, dejte na okno a pravidelně každý den zalévejte, aby substrát nevyschl. Zároveň ve skořápce ale nesmí stát voda.