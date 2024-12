Silvestrovské pochoutky: Recepty na jednohubky, chlebíčky a další lahodné dobroty k oslavě nového roku

Silvestr je časem oslav a setkávání s rodinou a přáteli, a co by to bylo za oslavu bez pořádného občerstvení! Připravili jsme pro vás několik skvělých receptů na jednohubky, chlebíčky a další pochoutky, které udělají váš silvestrovský stůl nezapomenutelným. Vyberte si z těchto lahůdek a překvapte své hosty kreativními kombinacemi chutí, které jsou rychlé a jednoduché na přípravu.

1. Tradiční chlebíčky s bramborovým salátem a šunkou

Začněme klasikou, která na českém stole nemůže chybět. Tradiční chlebíčky s bramborovým salátem jsou oblíbenou pochoutkou, kterou si můžete snadno připravit doma.

Ingredience:

Bílé veky

Bramborový salát (domácí nebo zakoupený)

Šunka

Plátky kyselé okurky

Vařené vajíčko na plátky

Na ozdobu: petrželka nebo pažitka

Postup: Na každý plátek veky naneste bramborový salát v přiměřeném množství. Na salát položte plátek šunky, který mírně přeložte, aby vypadal dekorativně. Na šunku přidejte kolečko vajíčka a okurky. Ozdobte zelenou petrželkou nebo pažitkou.

2. Sýrové jednohubky se sušenými rajčaty a olivami

Pro milovníky sýra je tu recept na lahodné jednohubky, které kombinují výraznou chuť sušených rajčat, oliv a sýra.

Ingredience:

Čerstvý kozí sýr nebo jemný tvarohový sýr

Sušená rajčata v oleji

Černé nebo zelené olivy

Čerstvá bazalka

Toastový chléb nebo bagetka na malé kostičky

Postup: Toastový chléb nakrájejte na malé čtverečky nebo kolečka. Na každý kousek položte lžičku kozího nebo tvarohového sýra. Přidejte kousek sušeného rajčete a olivu. Ozdobte lístkem bazalky nebo oregana a zpevněte párátkem.

3. Kaviárové jednohubky s čerstvým krémem

Chcete-li nabídnout něco luxusnějšího, kaviárové jednohubky jsou výbornou volbou. Kombinace křupavé veky s jemným krémem a kaviárem dodá večírku ten správný punc elegance.

Ingredience:

Bílé veky nebo malé kanapky

Creme fraiche nebo zakysaná smetana

Červený nebo černý kaviár (nebo lacinější verze z kapra)

Čerstvý kopr nebo pažitka

Postup: Veku nakrájejte na malé plátky a natřete je vrstvou creme fraiche. Na každý plátek naneste malou lžičku kaviáru. Ozdobte čerstvým koprem nebo pažitkou.

4. Mini šunkové rolky s chřestem a sýrem

Šunkové rolky jsou skvělou volbou pro malé občerstvení – nejen skvěle vypadají, ale také výborně chutnají!

Ingredience:

Plátky kvalitní šunky

Smetanový sýr nebo Lučina

Nakládaný chřest

Čerstvá pažitka

Postup: Na plátek šunky rozetřete vrstvu smetanového sýra. Doprostřed položte jeden kousek chřestu a zaviňte do rolky. Rolku převažte snítkou pažitky pro hezký vzhled.

5. Mini sendviče s lososem a koprovým dresinkem

Losos je vynikající volbou pro slavnostní příležitosti a v kombinaci s koprovým dresinkem vytvoří skvělou chuťovou harmonii.

Ingredience:

Plátky tmavého žitného chleba

Uzený losos

Creme fraiche nebo zakysaná smetana

Kopr

Citron

Postup: Žitný chléb nakrájejte na menší čtverečky nebo trojúhelníky. Každý kousek namažte vrstvou creme fraiche. Přidejte plátek lososa, který lehce zakápněte citronovou šťávou. Ozdobte čerstvým koprem.

6. Avokádové jednohubky s krevetou

Tato jednohubka v sobě spojuje krémové avokádo a jemnou chuť krevet. Je to lehká a osvěžující volba, ideální pro odlehčení slavnostního menu.

Ingredience:

Zralé avokádo

Čerstvé nebo mražené krevety (předvařené)

Citron

Čerstvý koriandr nebo petrželka

Toustový chléb nebo krekry

Postup: Avokádo rozmačkejte a přidejte několik kapek citronové šťávy. Na každý kousek toustového chleba nebo krekr naneste vrstvu avokáda. Navrch položte jednu krevetu a ozdobte bylinkami.

Tipy na závěr

Připravte různé druhy jednohubek a chlebíčků – tak si každý host najde něco dle své chuti.

Použijte kreativní kombinace – nebojte se zkombinovat slané a sladké chutě, například ořechy a sýr, hroznové víno s prosciuttem nebo med se sýrem brie.

Připravte dipy a omáčky k dochucení – například hořčično-medový dip, česnekový jogurtový dip nebo pikantní omáčku z rajčat.

Ať už oslavujete s rodinou, přáteli nebo jen v úzkém kruhu, s těmito pochoutkami bude váš Silvestr opravdu nezapomenutelný.