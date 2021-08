Recepty na vynikající pomazánky

Kdo by nemiloval pomazánky. Také se vám spolu s nimi vybaví vzpomínky na dětství a školku, kdy jste je dostávali na chlebu pravidelně každý den k obědu? Vzpomenete si, jaká byla vaše nejoblíbenější? Pokud ne, nevadí. Ať už je maté spojené s čímkoli a chutnala vám jakákoli, tak vás jistě potěší naše recepty, které vám tato šťastná období připomenou. Dobrou chuť!

Pomazánka z kešu oříšků

Co budete potřebovat:

1 šálek přírodních kešu ořechů

1/3 šálku vody

2 polévkové lžíce kvasnic

2 čajové lžičky citronové šťávy

½ lžičky soli

1/8 čajové lžičky mletého česneku (prášek)

Postup: Vložte kešu do malé misky. Přidejte dostatek teplé vody, aby byly zcela pokryté. Takto namáčejte kešu po dobu 1-2 hodin, následně vodu z misky vylijte. Vložte kešu spolu s dalšími ingrediencemi do kuchyňského mixeru. Zakryjte a mixujte do hladka (1-2 minuty), občas seškrábněte ze stěn. Přendejte do servírovací misky/na talířek. Před podáváním nechte odpočinout po dobu jedné hodiny v lednici.

Pomazánka z rajčat a kozího sýra

Co budete potřebovat:

1 sklenice sušených rajčat naložených v olivovém oleji

2 stroužky česneku, mleté

cca 300 gramů čerstvého kozího sýra

čerstvá mletá petržel, volitelné

žervé, volitelné

Postup: Vyndejte rajčata ze sklenice, nechte je odkapat od oleje, ale ponechte si 3 polévkové lžíce oleje stranou. Na malé pánvi zahřejte na středním ohni 3 polévkové lžíce oleje, rajčata a česnek. Vařte a míchejte po dobu 5 minut, nebo dokud česnek nezezlátne a rajčata se nezahřejí. Kozí sýr rozmixujte (můžete rozmixovat spolu se žervé) a položte na servírovací talíř. Polijte rajčatovou směsí. V případě zájmu, můžete směs se sýrem promíchat a vmíchat petrželku.

Pomazánka z uzeného lososa a pažitky

Co budete potřebovat:

¾ šálku smetanového sýra

¼ šálku zakysané smetany

¼ šálku másla

asi 120 gramů uzeného lososa, pokrájeného na kostičky

2 polévkové lžíce pažitky, nasekané

1 polévková lžíce citronové šťávy

¼ čajové lžičky soli

Postup: V kuchyňském mixéru smíchejte smetanový sýr, zakysanou smetanu, máslo, citronovou šťávu a sůl. Přendejte do misky a přidejte uzeného lososa a pažitku. Pokud chcete, můžete mix a lososa smíchat dohromady.

Lahůdková sendvičová pomazánka

Co budete potřebovat:

2/3 šálku majonézy

¼ šálku zakysané smetany

3 polévkové lžíce dijonské hořčice s medem

1 polévková lžíce mleté pažitky (nebo nahrubo nasekané)

1 čajová lžička cibulového prášku

1 čajová lžička italského koření

Postup: V malé misce smíchejte všechny ingredience a důkladně promíchejte. Před podáváním přikryjte a nechte alespoň 1 hodinu v ledničce.

Bylinkovo – česnekovo – sýrová pomazánka

Co budete potřebovat:

2 balení (asi 230 gramů každé) smetanového sýra, změkčeného

1 šálek másla, změkčené

(na každé balení sýra zvlášť) – ½ čajové lžičky sušené bazalky, majoránky, oregana, tymiánu, kopru, česneku (může být čerstvý či sušený) a pepře

Postup: Ve velké misce rozšlehejte smetanový sýr, máslo, koření a míchejte tak dlouho, dokud nebudou pořádně promíchány. Zakryjte a nechte v chladu po dobu nejméně 2 hodin.

Sýrovo – pivní pomazánka

Co budete potřebovat:

500 gramů vyzrálejšího sýru čedar, nakrájeného na 1 cm kostky

1 polévková lžíce worcesterské omáčky

1-1/2 čajové lžičky plnotučné hořčice

1 malý stroužek česneku, mletý

¼ čajové lžičky soli

1/8 čajové lžičky pepře

2/3 šálku piva, může být i nealko pivo

Postup: Vložte sýr do kuchyňského robotu, mixujte, dokud nebude nasekaný (namixovaný) najemno – asi 1 minuta. Přidejte worcesterskou omáčku, hořčici, česnek, sůl a pepř. Postupně přilévejte pivo a pokračujte ve zpracovávání (mixování), dokud není směs hladká/roztíratelná – asi 1- 1 ½ minuty. Přeneste do servírovací misky či skleněné nádoby. Nechte zakryté v ledničce. Takto uložená vydrží po dobu jednoho týdne.