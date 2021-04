Recepty na oblíbené fast foodové dobroty

Také si občas rádi dáte nezdravá, ale hrozně dobrá fast foodová jídla? Nic se nevyrovná šťavnatému hamburgeru se sýrem a křupavou zeleninou, slaným hranolkům či čokoládovému koktejlu se šlehačkou a třešničkou navrchu. Mnoho lidí by si rádo vytvořilo tyto dobroty z pohodlí domova. Bohužel se to ne vždy podaří stejně, jako v restauracích s rychlým občerstvením. Pokud jste mezi tyto lidi doposud patřili i vy, tak nezoufejte. Přinášíme vám přesné kopie receptů na některé z nich.

Pokud byste chtěli kopii receptu na něco, co zde není zveřejněno, napište do komentářů.

Extra křupavé smažené kuře

Co budete potřebovat:

1,5 -2 kg kuřecích kousků (křídla, paličky)

2/3 polévkové lžíce soli

3 polévkové lžíce bílého pepře

1 polévková lžíce černého pepře

½ polévkové lžíce bazalky

1 polévková lžíce celerové soli

1 polévková lžíce mleté hořčice

2 polévkové lžíce česnekové soli

1 polévková lžíce mletého zázvoru

1/3 polévkové lžíce oregana

4 polévkové lžíce mleté papriky

½ polévkové lžíce tymiánu

2 šálky mouky

podmáslí (můžete také použít mix mléka a vajíčka, pokud nechcete nebo nemůžete použít podmáslí)

olej

glutamát sodný

Postup: Očistěte kuřecí kousky od zbytků peří. Poté je vložte do velké mísy s podmáslím (nebo do mixu mléka a vajíčka). Smíchejte všechno koření se dvěma šálky mouky a důkladně promíchejte. Vezměte do ruky kousek kuřete, znovu ho namočte do podmáslí (nebo do mixu mléka a vajíčka) a poté do směsi z mouky a koření. Kuře směsí důkladně obalte. Poté ho odložte stranou a postup opakujte. Ve velkém hrnci a nebo na hluboké pánvi rozpalte olej na teplotu 177°C. Smažte kuřata postupně, v menších dávkách, po dobu přesně 12 minut. Je důležité, abyste nesmažili více kousků najednou (max. 2-3), protože by to mohlo způsobit pokles teploty oleje, což by na kuřeti vytvořilo mastný povlak. Při smažení míchejte kousky štěrbinovou lžící, která vám zajistí, že se k sobě vzájemně nepřilepí. Po 12 minutách, kdy dostanou kousky krásnou zlatavou barvu, je můžete odstranit z oleje. Následně kuřata vložte do trouby a pečte je při 80°C po dobu asi 20 minut. Ihned podávejte.

Tip pro extra křupavé kuře: Podle Rona Douglase, autora Amerických nejhledanějších receptů, je skutečným klíčem k dokonale křupavé struktuře kuřete jedna věc: glutamát sodný. Ten přidejte do okořeněné mouky těsně před pečením.

Corn dog (obdoba hot dogu)

Co budete potřebovat:

1 šálek univerzální mouky (může být i hladká)

½ šálku kukuřičné mouky

1 polévková lžíce cukru

3 čajové lžičky prášku do pečiva

1 čajová lžička soli

½ čajové lžičky mleté hořčice

¼ čajové lžičky mleté, sladké papriky

pepř

1 velké vejce, jemně rozšlehané

1 šálek neslazeného, kondenzovaného mléka

olej

12 dřevěných špejlí

12 párků

Postup: Ve větší misce rozšlehejte prvních 8 ingrediencí. Poté všlehejte vejce a mléko, dokud se nerozmíchají. Směs přelijte do vysoké nápojové sklenice – na šampaňské apod.. Ve fritéze a nebo v hlubokém hrnci rozpalte větší množství oleje (myslete na to, že se v něm bude fritovat párek, podle toho nalijte dostatečné množství). Propíchněte párek špejlí zhruba do jeho poloviny. Vložte párek do připraveného těstíčka a přebytečné z něj nechte odkapat. Smažte několik corn dogů najednou (po dobu 2-3 minut) nebo dokud nebudou mít zlatou barvu. Občas obracejte. Fritovaný corn dog položte na papírovou utěrku, aby se odsál přebytečný olej. Ihned podávejte.

Coleslaw salát

Co budete potřebovat:

8 šálků nadrobno nakrájeného zelí

¼ šálku nastrouhané mrkve (nebo pokrájené na opravdu drobné kousky)

2 polévkové lžíce nadrobno nasekané cibule

½ šálku majonézy

1/3 šálku krystalového cukru

¼ šálku mléka

¼ šálku podmáslí

2 ½ polévkové lžíce citronové šťávy

1 ½ polévkové lžíce bílého, vinného octa

½ čajové lžičky soli

1/8 čajové lžičky pepře

Postup: Ujistěte se, že je vaše zelí, cibule a mrkev nakrájená na opravdu drobné kousky (velikosti rýže). Ve větší míse zkombinujte majonézu, cukr, mléko, podmáslí, citronovou šťávu, ocet, sůl a pepř. Míchejte, dokud směs není zcela hladká. Přidejte zelí, mrkev a cibuli, znovu promíchejte. Mísu zakryjte a nechte odpočinout v lednici po dobu nejméně 2 hodin.

Big Mac omáčka

Co budete potřebovat:

3 polévkové lžíce majonézy

3 polévkové lžíce nadrobno nasekané, nakládané okurky (doporučujeme ale, abyste si na internetu raději zakoupili tzv. Okurkový Sweet Relish, který je přesnou kopií ingredience obsažené v originální Big Mac omáčce)

3 polévkové lžíce kečupu

3 polévkové lžíce nadrobno nasekané šalotky

1 polévková lžíce plnotučné hořčice

½ čajové lžičky cibulového prášku

½ čajové lžičky česnekového pudru

½ čajové lžičky mleté, sladké papriky (můžete použít i sladkou, uzenou verzi)

1 čajová lžička vinného, bílého octa

špetka pepře

Postup: Všechny ingredience smíchejte dohromady ve větší míse. V lednici vydrží až 10 dnů.

Oreo milkshake

Co budete potřebovat:

sušenky Oreo

vanilkovou zmrzlinu

vanilkový extrakt

šlehačku

Postup: Rozlomte několik sušenek Oreo a vložte je do mixéru. Přidejte vanilkovou zmrzlinu a několik kapek vanilkového extraktu. Nechte rozmixovat a navrch ozdobte šlehačkou a sušenkou Oreo.