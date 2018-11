Recepty na máslové sušenky a tyčinky

vývojem. Věděli jste třeba, že máslo bylo v minulých stoletích synonymem bohatství a některé národy ho dokonce využívaly jako platidlo? V posledních letech se ale naopak stalo terčem negativních kampaní a potýkalo se s puncem nezdravé potraviny, kterou by bylo záhodno z jídelníčku navždy vyloučit. Naštěstí pro naše zdraví i máslo samotné se vše vrací k normálu a máslo začalo být opět „v kurzu”. Aby také ne – je prokazatelně zdravé a využít v kuchyni se dá na mnoho způsobů. A teď už zbývá vyřešit jen jediné, a to, jak si vybrat to pravé a skutečně čerstvé.

V supermarketech dnes najdete másla různých značek, některá nesou označení prostě „máslo”, jiná výrobci označují jako „tradiční máslo”, další můžete najít pod názvem „čerstvé máslo”. Ale zvláště toto poslední označení může být pro spotřebitele velmi zavádějící. Máslo v obchodech označené jako čerstvé, nesmí být prodáváno déle než 20 dnů od data výroby. Sáhnete-li po kostce, na níž je uvedeno jen máslo, jedná se o máslo, které je starší než 20 dnů, ale nebylo zmrazeno. V obchodech můžete narazit ještě na třetí kategorii, a tím je máslo stolní – skladuje se výrazně déle (nejdéle však 24 měsíců od data výroby) při teplotách minus 18 stupňů Celsia a nižších a prodává se rozmrazené.

Jemně krémové máslové sušenky Red velvet

Budete potřebovat:



2 a 1/4 hrnku hladké mouky

2 hrnky cukru krupice

2 lžičky prášku do pečiva

2 lžíce kakaa holandského typu

špetku soli

240 g žervé

4 lžíce změklého másla

1 vejce

červené potravinářské barvivo

½ hrnku moučkového cukru

Postup:

Smíchat mouku, cukr, kakao, prášek do pečiva a sůl tak, aby bylo vše spojené. Pomocí ručního šlehače našlehat máslo a žervé dohladka. Přidat vejce a potravinářskou barvu. barvu. Suché ingredience přisypat ke krému a dobře promíchat. Těsto zabalit do folie a dát do ledničky alespoň na dvě hodiny. Předehřát troubu na 180 stupňů a dva plechy vyložit pečícím papírem. Do hl. talíře nasypat moučkový cukr. Z těsta tvořit střední kuličky, oválet v moučkovém cukru a položit na plech. Nechat alespoň 5 cm místa mezi sušenkami. Péct cca 10-12 minut. Poté vyndat z trouby, položit na rošt a nechat úplně vychladit.

Křehké máslové tyčinky

Budete potřebovat:

200 g hladké mouky

200 g vařených brambor

200 g másla z La Formaggeria Gran Moravia

1 ks vejce

sůl

Posyp: hrubozrnná sůl, sezam, sýr Gran Moravia z La Formaggeria Gran Moravia

Postup:

Na desku dáme mouku, sůl, studené, oloupané brambory, máslo a vytvoříme těsto, které rozválíme na tloušťku čtvrt cm. Vykrájíme tyčinky, dáme na plech, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme sezamem, solí, sýrem a v horké troubě na 180 stupňů upečeme dozlatova.

Jaké zvolit máslo? Za kvalitu nemusíte nutně připlácet!

Máte ale i další možnost, kde sehnat skutečně čerstvé máslo – zkuste zajít přímo k výrobci. Vyzkoušejte třeba máslo vyráběné v litovelské sýrárně Brazzale Moravia. Čerstvě krájené ho můžete zakoupit přímo v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia. Kromě toho, že si budete moct odnést množství másla dle své aktuální potřeby a rádi vám ho dají i ochutnat, možná budete překvapeni, že vás vyjde levněji než to balené v supermarketech. Máslo z litovelské sýrárny má navíc jedinečnou chuť, která je dána speciální recepturou. Vyrábí se ze sladké smetany, do níž v Litovli přidávají ještě smetanu získanou při výrobě sýra. Máslo je pak baleno do 10 nebo 25kg bloků, které jsou dochlazovány v chladicích boxech na teplotu 4–8 stupňů Celsia. Takto vyrobené máslo obsahuje 82 % mléčného tuku, maximálně 16 % vody a maximálně 2 % netuků. Do prodejen se rozváží do několika hodin od výroby.