Psyllium a chlorela – znáte tyto účinné pomocníky pro hubnutí?

Češi tloustnou. Obezitou trpí 27 % mužů a žen. Nadváhu pak má až 71 % mužů a 57 % žen. Přímo s obezitou se v Česku léčí již milion lidí. Otázka hubnutí už dávno není jen o zlepšení svého vzhledu, ale i otázkou zdraví. Pojďte se seznámit se dvěma užitečnými pomocníky, kterými je vláknina psyllium a sladkovodní řasa chlorella.

Diety – ano či ne?

Dieta je dnes pokládána pomalu za projev nezdravého životního stylu a za rozmar po hezké postavě bažících žen. Avšak to není správný pohled. Dietní opatření jsou vlastně jakoukoliv změnou vedoucí ke zdravějšímu stravování. Nemusí totiž jít o hladovění, ale o zlepšení stravovacích návyků, zkvalitnění jídelníčku, či o přidání doplňků stravy, jako jsou již zmíněná vláknina psyllium a řasa chlorella.

Psyllium – vláknina z jitrocele indického navozuje rychle pocit sytosti

Koncentrovaná vláknina, psyllium, se řadí mezi tzv. rozpustnou vlákninu (v naší stravě se nachází i vláknina nerozpustná). Má pozitivní vliv na zdravé zažívání a zdravou střevní mikroflóru. Rovněž má schopnost na sebe vázat škodliviny a ty odvádí ven z těla. Současně podporuje metabolismus tuků.

V podobě prášku umí psyllium až 40× zvětšit svůj objem, díky čemuž navodí velice rychle pocit sytosti. Pozor! Dospělí by měli denně užít maximálně 12 g této vlákniny. V případě nadužívání může způsobit zácpu, nadýmání a odplavení vitamínů a minerálů z těla. Ideální je užívat psyllium 30 minut před jídlem a zapít jej větší sklenicí vody. Případně jej lze přidávat do kaší, polévek, omáček, pomazánek i do smoothie. Funguje jako zahušťovadlo a zvyšuje sytost jídel. Máte pocit, že se nenajíte ze špenátu? Přidejte do něj svoji denní dávku psyllia.

Doplňte i další vlákninu do svého jídelníčku

Nezapomeňte ani na naši standardní stravu, která obsahuje vlákninu. Denní množství vlákniny by mělo být celkem 30 až 35 g. Najdeme ji ve výrobcích z celozrnných obilovin, v semínkách, v zelenině, v ovoci a taktéž v luštěninách.

Hubněte zeleně s Chlorellou

Chlorella je oblíbený detoxikační prostředek. Avšak pozor na formu, v jaké ji užíváme. Pokud tuto sladkovodní řasu pouze usušíme, a pak užíváme, rozhodně se deklarovaných účinků nedočkáme. Rostlina musí projít speciálním technologickým procesem dezintegrace. Až pak je účinná. Příznivě ovlivňuje motilitu střev a zdravou střevní mikroflóru. Čistí organismus od toxických látek a dodává tělu vitamíny, minerály, mastné kyseliny i aminokyseliny. Jak vidíte, neslibuje žádné zázračné spalování tuků. Čistí však organismus a současně podporuje náš imunitní systém. A zdravé tělo s dobře fungujícím zažíváním pak umí proces hubnutí nastartovat samo. Za naší asistence, kdy zlepšíme složení našeho jídelníčku, pitný režim a „hýbneme trochu kostrou“.

Nejme tlustí, jsme jen zavodnění

Nejde o výmluvu těch, komu se nedaří zhubnout. Občas naše tělo skutečně zadržuje vodu více než je zdrávo a nám tento fakt přidává objem i kilogramy. Ten, kdo zavodnění zjistí, obvykle začne omezovat tekutiny. Což je přesný opak toho, co bychom měli dělat. Pitný režim je důležitý. Omezit je třeba ale sůl a rovněž cukr. Pomocníkem mohou být i bylinky na odvodnění, které lze užívat jako doplněk stravy, nebo v podobě bylinkových čajů, které popíjíme po doušcích během dne. O které jde?

Petržel

Močopudné účinky má klasická petržel. Snižuje též tlak a zabraňuje zánětům močových cest. Zkusili jste již syrovou petržel v salátu? Překvapí vás, jak je výborná.

Kopřiva

Tradiční bylinou na odvodnění je kopřiva. Nabízí močopudné, protizánětlivé a antirevmatické účinky. Mladou kopřivu si dokážete na zahradě pěstovat celoročně. Stačí tu starou pravidelně posekat. Největší sílu má na jaře. Pro různé kopřivové špenáty a karbanátky si ji lze zamrazit.

Pampeliška

Odvodnění umí napomoci též pampeliška. Listy z pampelišky lze užívat v jarních salátech a celoročně do čaje. Jde o skvělý stimulant pro naše ledviny.

A proč se vlastně zavodňujeme?

Paradoxně proto, že málo pijeme. Problémem je též velké množství soli a cukru ve stravě, nesprávně fungující lymfatický systém i různá kardiovaskulární onemocnění. Příčinou bývá též hormonální nerovnováha (například v menopauze), nevhodná antikoncepce a běžně k zavodnění dochází během těhotenství. Tehdy však bylinky na odvodnění rozhodně neužívejte.

Jak tedy zhubnout?