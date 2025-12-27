RSS Facebook Twitter

Psi poznají, když jste nemocní. Tohle je důvod, proč si lehají na vaše bolavá místa

Autor: Claudie Kornelová

Možná to znáte taky. Bolí vás břicho, záda nebo jste nachlazení, a váš pes najednou začne být neobvykle pozorný. Lehne si vám na bolavé místo, stočí se na nohy nebo vám opře hlavu o místo, kde vás něco trápí. A dělá to s takovou samozřejmostí, jako by přesně věděl, co se děje.

pes

Psi vědí, proč si lehají zrovna na ta místa, která vás bolí. Zdroj foto: Pixabay.com – JenniferM

Tenhle „léčivý“ psí instinkt lidé popisují po celém světě, ale málokdo přemýšlí o tom, proč to psi dělají. A ještě méně se ví o tom, proč se to děje častěji v zimě. Jenže když se člověk podívá na psí chování, hormony, teplotu a trochu i na to, jak funguje naše tělo v zimních měsících, začne to dávat docela pěkný smysl.

Pes ví, že se něco děje, dřív než vy sami

Psi jsou citliví na změny v našem těle. Doslova je cítí. Mají až 50× lepší čich a vnímají i drobné odchylky od normálu:

  • změnu tělesné teploty,
  • změnu potu,
  • jiný pach při bolesti nebo nemoci,
  • svalové napětí,
  • změnu dýchání a srdečního rytmu.

Když máte třeba zánět nebo bolest, tělo produkuje jiné chemické látky. Pes je vycítí a jde vám na to místo „lehací terapií“. Ne proto, že by chtěl být léčitelem. Ale protože tak funguje jeho instinkt.

Pes má dvě hlavní motivace:

  • chránit smečku,
  • držet tělesný kontakt s tím, kdo je mu nejbližší.

Bolavé místo = potenciální ohrožení. Tak si na něj lehne, aby vás „střežil“ přímo na zdroji problému.

Teplo je pro psa i člověka terapie

Druhý důvod, který je mnohem praktičtější: psi jsou chodící topení. Jejich tělesná teplota je běžně kolem 38–39 °C.

To znamená:

  • na bolavá záda,
  • namožené svaly,
  • studené nohy,
  • křeče v břiše

je psí tělo něco jako termofor, který se nevybijí. A pes na to přijde sám. Ne protože chce být teplý, ale protože cítí, že vy to teplo potřebujete. Mnoho lidí říká, že pes si lehne přesně na to místo, které bolí, aniž by mu to řekli. A opravdu — psi to intuicí poznají.

pes

Teplo funguje jak pro psa, tak i pro vás jako terapie. Zdroj foto: Pixabay.com – NorbertBrooks

Tak proč je to v zimě ještě častější?

Tohle je ta zajímavější část. V zimě se totiž v těle člověka i psa děje několik změn, které tomu chování nahrávají.

Méně světla = víc melatoninu

Melatonin není jen „hormon spánku“.
Ovlivňuje také:

  • imunitu,
  • únavu,
  • citlivost na bolest,
  • náladu.

V zimě ho máme víc, protože je méně světla. A když je více melatoninu, tělo je přirozeně citlivější — a to nejen my, ale i psi. Psi reagují na náš rytmus. Když jsme utlumenější, oni taky zpomalí a více vnímají tělesné signály. To je důvod, proč jsou v zimě všímavější a kontaktnější.

V zimě máme častěji bolesti a napětí

V chladu se stáhnou svaly i cévy. Bolesti zad a kloubů jsou naprosto běžné. Pes to vycítí — a lehne si tam.

Zvlášť:

  • když máte strnulá záda od topení,
  • když jste prochladlí po venčení,
  • když vás ofoukne vítr.

V zimě prostě bolí víc věcí. A pes má více „příležitostí“ vám pomoct.

Psi v zimě víc vyhledávají teplo a blízkost

Teplota v bytě klesá, zkracují se procházky, psi méně běhají.

A co se stane?

Hledají:

  • deku,
  • gauč,
  • vás.

A protože si lehnou tam, kde je teplo nejrychleji dostupné — a kde to zároveň „voní problémy“ — vyjde z toho tenhle zimní efekt: pes je přilepený na váš nemocný bod.

Zimní psychika = psi reagují na náladu

Zima není pro člověka jednoduché období. Jsme víc unavení, citlivější, nervózní, méně odpočinutí.

A psi reagují i na:

  • stresové hormony,
  • změny v hlasu,
  • smutek,
  • neklid.

Pes si lehá tam, kde cítí napětí. A protože v zimě je toho napětí víc, reaguje taky víc.

pes

Pes si lehá tam, kde cítí napětí. Zdroj foto: Pixabay.com – Denis9

Co s tím? Přijmout to

Pravda je jednoduchá:

Pes to nedělá proto, že by chtěl být terapeut.
On už jím prostě je.

Je to směs instinktů, čichových signálů, potřeby blízkosti a zimní biologie. A pokud vám pes pomáhá tím, že vám zahřívá záda nebo leží na bolavém břiše, klidně mu to dovolte. Není to jen roztomilé — je to v něčem opravdu léčivé.

A jeden bonusový tip

Jestli chcete psovi poděkovat:

  • jemné pohlazení,
  • teplá deka,
  • delší drbání u uší

mají na psa stejný efekt jako jeho přítomnost na vás. Je to taková malá zimní dohoda: vy pomůžete jemu, on pomůže vám. A možná právě takhle má zima vypadat.

