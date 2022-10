Přinesli jste si z lesa houbovou nadílku? Zužitkujte ji v našich vynikajících receptech!

Každý rok touto dobou se stovky houbařů těší do lesů na parádní houbové úlovky, které potěší nejen oko, ale také chuťové buňky. Někdy nám počasí a lesy přejí a tak si z nich odneseme více, než pouze jeden košík. Ruku na srdce, občas je té úrody tolik, že již nevíme, jak ji zpracovat, jelikož nám dochází postupně nápady. Proto vám přinášíme novou várku neotřelých receptů, které rozhodně stojí za to, abyste je vyzkoušeli. My vám pouze popřejeme – dobrou chuť!

Rizoto s lesními houbami, kuřecím masem a slaninou

Příprava: 20 minut

Vaření: 30 min.

Hotovo za 50 minut + namáčení

Jednoduché

Pro 4 osoby

Co budete potřebovat:

50 g sušených hříbků

1,3 litru kuřecího vývaru

250 g balení kaštanových hříbků, nakrájených na plátky

8 koleček uzené proužkované slaniny, nakrájené na kousky

50 g másla

1 cibule, nakrájená nadrobno

300 g rýže na rizoto (my jsme použili rýži arborio)

1 malá sklenice bílého vína

50 g parmazánu, jemně nastrouhaného

zbytky pečeného kuřete, stažené z kůže a nakrájené na kousky

hrst petrželové natě, nasekané

Postup:

KROK 1

Sušené houby namočte na 20 minut do 500 ml vroucí vody a poté tekutinu slijte do vývaru. Houby absorbovaly velké množství tekutiny; celkem byste měli mít 1,5 l. Namočené houby nakrájejte a přidejte ke kaštanovým hříbkům.

KROK 2

Připravte rizoto: nejprve na polovině másla osmahněte slaninu a přidejte cibuli. Když změkne, přidejte houby a pokračujte v restování několik minut, dokud nezměknou. Vmíchejte rýži a pokračujte jako v základním receptu. Když přidáte poslední naběračku vývaru, vmíchejte kuřecí maso, aby se prohřálo. Přidejte nasekanou petrželku s parmazánem a zbývající máslo, nechte několik minut odpočinout, poté promíchejte a podávejte.

Tartaletky s lesními houbami

Příprava: 30 minut

Vaření:30 minut

Jednoduché

Pro 4 osoby

Co budete potřebovat:

375 g listového těsta

mouka na poprášení

25 g másla

300 g směsi lesních hub nebo jen jednoho druhu, očištěných a nakrájených na plátky

25 g parmazánu (nebo vegetariánské alternativy), jemně nastrouhaného

malá hrst nasekané petrželové natě

1 stroužek česneku, jemně nasekaný

1 vejce, rozšlehané

Postup:

KROK 1

Těsto rozválejte na pomoučeném vále a vykrojte 4 kolečka široká asi 15 cm. Nechte vychladnout na vyloženém plechu v lednici.

KROK 2

Troubu předehřejte na 180 – 200° C (záleží na vaší troubě). Rozpalte velkou pánev, až se rozpálí, přidejte máslo a 5 minut smažte houby, dokud v pánvi nezůstane žádná tekutina. Okořeňte, stáhněte z ohně a smíchejte houby s parmazánem, petrželkou a česnekem.

KROK 3

Na okraji každého koláče vyryjte 1 cm okraj a do středového kruhu lžící vložte houby. Okraje potřete rozšlehaným vejcem a koláče pečte 20 minut, dokud se nenafouknou a nezezlátnou. Ihned podávejte.

Krémová houbová polévka

Příprava: 30 minut

Vaření:40 minut

Jednoduché

Pro 4 osoby

Co budete potřebovat:

25 g sušených hříbků

50 g másla

1 cibule nakrájená nadrobno

1 stroužek česneku nakrájený na plátky

snítky tymiánu

400 g směsi lesních hub

850 ml zeleninového vývaru

200 ml smetany

4 plátky bílého chleba, asi 100 g, nakrájené na kostičky

pažitka a lanýžový olej, k podávání

Postup:

KROK 1

Přiveďte konvici k varu a zalijte sušené hříbky vodou tak, aby byly zakryté. V hrnci rozehřejte polovinu másla, pak na něm 5 minut jemně smažte cibuli, česnek a tymián, dokud nezměknou a nezačnou hnědnout. Sceďte hříbky, šťávu si ponechte a přidejte ji k cibuli se směsí divokých hub. Nechte je 5 minut vařit, dokud nezmění tvar.

KROK 2

Zalijte vývarem a rezervovanou šťávou, přiveďte k varu a 20 minut povařte. Vmíchejte smetanu a ještě několik minut povařte. Polévku rozmixujte ručním mixérem nebo zkapalňovačem, propasírujte přes jemné síto a odstavte.

KROK 3

Na pánvi rozehřejte zbývající máslo, osmažte na něm kostky chleba dozlatova a poté je nechte okapat na kuchyňském papíře. Při podávání polévku ohřejte a podle potřeby ji zpěňte ručním mixérem. Naberte polévku do misek, posypte ji krutony a pažitkou a pokapejte lanýžovým olejem.

Koláč z artyčoků a lesních hub

Vaření:1 hodina

Náročnější

Pro 6 osob

Co budete potřebovat:

3 lžíce olivového oleje

2 velké cibule , nakrájené nadrobno

300 g grilovaných artyčokových srdíček, rozpůlených na poloviny

300 g směsi žampionů , pokud jsou velké, rozkrojené na polovinu

1 stroužek česneku , rozdrcený

1 lžička čerstvých tymiánových lístků

500 g balení hotového křehkého těsta

1 vejce, špetka soli, 1 polévková lžíce vody, rozšlehané na polevu

velká hrst listů ploché petrželky, velmi nahrubo nasekaných

142 ml krabička zakysané smetany k podávání

Postup:

KROK 1

Troubu předehřejte na 180 – 200° C. Na středně velké pánvi rozehřejte polovinu oleje a 12-15 minut na něm jemně smažte cibuli, dokud nezměkne a lehce nezhnědne. Cibuli vyklopte do mísy a smíchejte ji s artyčoky, podle chuti okořeňte a dejte stranou. Zbylý olej rozehřejte na stejné pánvi (není třeba ji čistit) na mírném ohni. Přidejte houby a za stálého míchání je 2-3 minuty smažte, dokud nezměknou, vhoďte česnek a tymián a ještě minutu restujte. Odstavte z ohně, dobře okořeňte a nechte vychladnout.

KROK 2

Na pomoučeném válu rozválejte těsto na hrubý kruh o průměru asi 40 cm a přikryjte jím velký plech.

KROK 3

Do středu těsta naskládejte cibuli a artyčoky a rovnoměrně je rozprostřete, přičemž na okraji nechte 10 cm okraj, a na něj naskládejte houby.

KROK 4

Okraje těsta vyhrňte nad náplň. Obnažené okraje těsta potřete vaječnou polevou. Pečte 20-25 minut, dokud není těsto křupavé a zlatohnědé. Posypeme petrželkou a ihned podáváme se zakysanou smetanou a nakládanou okurkou.

Játra s lesními houbami

Příprava: 20 minut

Vaření:40 minut

Náročnější

Pro 4 osoby

Co budete potřebovat:

3 lžíce sádla

500 – 600 g vepřových jater z volného chovu – požádejte svého řezníka o silný kus

1 šalotka, jemně nasekaná

Na houbové ragú

500 g směsi čerstvých lesních hub

3 lžíce olivového oleje nebo másla

1 velká cibule , nakrájená nadrobno

1 stroužek česneku , nakrájený nadrobno

1 snítka tymiánu

2 lístky šalvěje, nasekané

2 lžíce suchého sherry

50 ml suchého bílého vína

250 ml kuřecího vývaru

100 ml smetany

Postup:

KROK 1

Troubu předehřejte na 180 – 200° C. Velkou pánev postavte na vysoký plamen a až se rozpálí, přidejte sádlo. Když se rozpustí, přidejte játra. Játra nechte z každé strany dobře opéct a během pečení je posypte trochou koření.

KROK 2

Když jsou játra propečená, přendejte je do pekáče. Posypte je šalotkou a vložte na 20-25 minut do trouby. Když jsou játra na dotek pevná nebo když na elektrickém teploměru v nejsilnější části vykazují teplotu 55° C, vyjměte je z trouby a nechte je lehce přikrytá odpočívat na teplém místě.

KROK 3

Zatímco se játra pečou, připravte houby. Očistěte je kartáčkem, abyste odstranili případné nečistoty. Postavte velký hrnec na středně silný oheň a přidejte olivový olej nebo máslo. Houby s trochou koření opečte tak, aby trochu zhnědly a veškerá tekutina se odpařila. Do pánve přidejte cibuli a česnek a snižte teplotu na střední. Pokračujte ve vaření, dokud houby nezačnou měknout, pak přidejte tymián a šalvěj. Dobře promíchejte a poté přidejte sherry a bílé víno.

KROK 4

Zesilte oheň na nejvyšší stupeň a vařte šťávu tak, aby se zredukovala na polovinu. Přidejte vývar a postup opakujte. Když se šťáva v pánvi zredukuje a mírně zhoustne, přidejte smetanu a promíchejte. Šťávu ochutnejte a v případě potřeby dochuťte.

KROK 5

Když játra odpočívají, nakrájejte je na tenké plátky a ihned podávejte na teplých talířích přelitá houbovým ragú.