Právě teď je nejvyšší čas na vysetí velikonočního osení

K tradičním velikonočním dekoracím již po dlouhá léta patří i velikonoční osení. Musíte mít na paměti, že je třeba ho vysévat s dostatečným předstihem, aby vám do Velikonoc stihlo dostatečně narůst. Osení roste ale poměrně rychle, a proto mu při běžných podmínkách bude stačit zhruba 10 dnů. Rychlost růstu můžete snadno sami ovlivňovat, víte jak na to?

Kde osení sehnat?

Pod pojmem velikonoční osení se neskrývá nic jiného než pšenice, ječmen, či žito. Stačí tedy, když v podobě semínek seženete tyto obiloviny. Dnes se dá již naprosto běžně v každém větším hypermarketu, či v zahradnictví sehnat přímo pytlíček semínek s názvem osení. Takové osení potřebuje na vyklíčení alespoň 10 dnů. Po této době by již mělo být tak akorát narostlé.

Co když je na zasytí osení pozdě?

Pokud se vám sadba osení zcela vykouřila z hlavy a do Velikonoc zbývá už jen týden, nezoufejte. První možností je nechat naklíčit čočku. Je jedno, zda se bude jednat o klasickou zelenou, či červenou. Důležité je, aby nebyla loupaná, ani půlená a předvařená. Semínka namočte do vody a nechte je tak alespoň 12 hodin a nechte stát na teplém místě. Po určené době vodu vylijte a semínka dejte do květináče s hlínou a již za několik dnů můžete pozorovat, že čočka začíná klíčit. Druhou možností je sadba řeřichy. Ta je vhodná pro opravdové zapoměntlivce, protože její semínka dokáží vyklíčit během 3 dnů. Na zasetí je dobré použít nízkou nádobu, která se vyloží vlhkou vatou. Podklad pod semínky musí být vždy vlhký. Příjemným bonusem řeřichy je na rozdíl od klasického osení to, že ji poté můžete dát na chléb, či přidat do pomazánky.

Jak vysévat klasické osení

K jeho zasazení budete potřebovat substrát, nízkou nádobu a semínka. Nádobu můžete použít jakou budete chtít, protože na tu chvíli není potřeba odtoková dírka (problematiku přemokření řešíme v následujícím odstavci). Například velmi dobře osení vypadá v košíčku. Ten buď můžete koupit přímo připravený k sadbě, či můžete zakoupit obyčejný a poté ho vyložit kusem igelitu. Dobře vám k tomu poslouží kus pytle na odpadky. Do substrátu pak jen již vložte semínka, zahrňte a zalijte. Nádobu se semínky dejte na světlé místo. Platí pravidlo, že čím více světla a tepla tím rychleji osení poroste. Na noc ale klidně nádobu dejte do chladnější místnosti. Díky tomu bude osení pevnější a bude se vám tak mnohem lépe dekorovat.

Zalévat konvičkou, nebo rosit rozprašovačem?

Substrát se semínky je nutné mít stále vlhký. Je třeba si ale dávat pozor na případné přemokření, na která jsou klíčící semínka obzvlášť náchylná. První možností je umístit na dno nádobky kamínky, pomocí kterých tak vytvoříte drenáž na případný lepší odvod přebytečné vody. Druhou možností je více odtokových dírek. Pokud si ale chcete být jistí, že semínka nepřelijete, bude lepší je pouze rosit pomocí rozprašovače.

Vyrábíme s dětmi: Kuřátkové osení ve skleničce

Zejména, pokud máte malé děti, je super setí osení spojit s nějakou výrobnou. Můžete zkusit ozdobit třeba skleničky od přesnídávky. Ze žlutého papíru vystřihnete kuřátko, dozdobíte ho peřím, očičky a zobáčkem. Do sklenice dáte zeminu do výšky 1cm, poházíte zrním a opět zasypete malým množstvím zeminy. Zaléváme (v lepším případě rosíme) tak, aby byl substrát stále vlhký, ale ne přemokřený.