Posilněte si před zimou imunitu s těmito lehkými a vynikajícími recepty

S příchodem podzimu a zimy se dá očekávat i zvýšený nárůst různých virů, infekcí a bakterií, které ohrožují náš imunitní systém. Jak se proti nim bránit? No přeci těmito vynikajícími recepty! Ty dokonale posílí celé vaše tělo a díky nim si vybudujete nejen silnou imunitu, sílu, pevné zdraví, ale také vám můžeme slíbit, že si velmi pochutnáte!

Pikantní zlaté mléko (Kurkumový čaj)

Uklidňující a léčivý recept na zlaté mléko známé z Ajurvédy s úžasnými přínosy pro zdraví. Veganský, bezlepkový, bezlaktózový a bez přidaného cukru!

Toto pikantní mléko s kurkumou je:

Uklidňující a posilující

Nabité zdravotními benefity pro mysl, tělo i duši

Super snadné na výrobu

Extrémně chutné

Zábavné na výrobu a krásné na pohled

Veganské, bezlepkové, bezlaktózové, bez sóji, bez ořechů (volitelně) a bez přidaného cukru

Co budete potřebovat:

500 gramů (2 šálky) neslazeného mandlového mléka, nebo jakéhokoli jiného mléka dle vašeho výběru

1 polévkovou lžíci mleté kurkumy

¼ čajové lžičky mořské soli

¼ čajové lžičky čerstvě namletého pepře

¼ čajové lžičky skořice

¼ čajové lžičky mletého zázvoru

¼ čajové lžičky mletého kardamomového lusku

1/8 čajové lžičky mletého hřebíčku

1/8 čajové lžičky kajenského pepře

1 čajová lžička nerafinovaného kokosového oleje

Postup: V hrnci na středním ohni zahřejte mléko. Postupně vmíchejte koření a kokosový olej. Pokračujte v šlehání, dokud nebude mléko napěněné a dostatečně zahřáté (asi 5 minut). Nalijte do hrnku a podávejte. Volitelně můžete vmíchat 1 lžičku surového medu nebo javorového a posypat skořicí.

Snadné pikantní kysané zelí

Tento pikantní recept na kysané zelí s kurkumou, chilli vločkami a černým pepřem je plný chuti a protizánětlivých + střevních zdravotních benefitů. Snadné, zdravé, veganské, bezlepkové a chutné!

Co budete potřebovat:

1 zelené zelí

1 ¼ čajové lžičky mořské či růžové soli

1 polévková lžíce mleté kurkumy

½ čajové lžičky červených chilli vloček

½ čajové lžičky černého pepře

Postup: Zelí omyjte a nakrájejte na tenké plátky. Ty umístěte do velké mísy (nerezová ocel, plast, dřevo či silikon) spolu se solí. Pevně hněte (promíchávejte) rukama po dobu asi 5 minut, nebo dokud se vše nezačne zmenšovat (jako když se srazí maso na pánvi) a uvolňovat tekutinu. Přidejte koření. Pokračujte v pevném hnětení (asi o 5-10 minut déle), dokud se vše velikostně nezmění/nezmenší, nezměkne a neuvolní se trochu tekutiny. Vložte zelí a tekutinu do sterilizované nádobky. Pevně vtlačte zelí čistýma rukama nebo dřevěným/plastovým nádobím dovnitř, dokud nebude vše pokryto přírodní tekutinou (pro představu to má vypadat stejně, jako když si kupujete zelí v obchodě a je celé ponořeno v tekutině). Zakryjte víkem nebo tenkou tkaninou. Umístěte na teplé (ne příliš studené) místo mimo dosah přímého slunečního světla po dobu 2-3 týdnů nebo po dosažení požadované textury a chuti. Pokud používáte víko, otevřete a uvolněte tlak jednou za den a každý den kontrolujte, zda-li je zelí stále pokryto tekutinou. Každých několik dní budete muset zelí stlačit více do tekutiny, protože během procesu fermentace bude přirozeně stoupat. Začněte ochutnávat kysané zelí asi po 2 týdnech, abyste vyzkoušeli texturu a chuť. Fermentujte až 4 týdny, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Když jste s kysaným zelím spokojeni, pevně přišroubujte víko a vložte do chladničky. Tam vám vydrží až po dobu 6 měsíců.

Vegan Ramen (bez lepku)

Jednoduchý, zdravý, lahodně krémový recept na veganský Ramen vyrobený z bohatého vývaru a bezlepkových nudlí. Bez lepku a sóji!

Co budete potřebovat:

1 polévková lžíce avokádového nebo hroznového oleje

4 stroužky česneku, nasekané

½ cibule, nasekané

½ čajové lžičky mletého čerstvého nebo sušeného kořene zázvoru

8 šálků zeleninového vývaru nebo 1900 ml vody

12 sušených celých hub shiitake

3 polévkové lžíce tahini

1 polévková lžíce rýžového vína mirin

mořská či růžová sůl podle chuti

cca 280 gramů ramen nudlí

volitelné ozdoby navrch (vejce, zelenina)

Postup: Ve velkém či středně velkém hrnci zahřejte olej na středním ohni. Přidejte cibuli, česnek a zázvor. Smažte 5 minut. Do hrnce přidejte vývar nebo vodu a sušené houby. Přiveďte k varu. Zakryjte a poté snižte na mírný plamen. Vařte po dobu 30 minut. Zatímco se vývar (voda) vaří, připravte si ramen nudle podle pokynů na obalu a připravte si libovolnou ozdobu, kterou chcete pro svůj ramen. Vypněte sporák, vmíchejte tahini a mirin. Dosolte podle chuti. Přidejte vařené ramen nudle do mísy a následně přilijte horký vývar, dokud nejsou nudle ramen pouze zakryté. Dozdobte požadovanou ozdobou (mrkev, vejce atd.).

Horké kakao s kardamomem + Tahini (Veganské)

Teplá, zdravá, uklidňující a výživná horká čokoláda. Veganské, bezlepkové a plné zdravého kakaa, lahodného kardamomu a tahini bohatých na bílkoviny. Perfektní podzimní a zimní nápoj!

Co budete potřebovat:

2 šálky vybraného mléka (výborná volba je neslazené mandlové mléko s vanilkovou příchutí)

5 polévkových lžic organického kakaového prášku

3 polévkové lžíce javorového sirupu

2 polévkové lžíce tahini

1 polévková lžíce vanilkového extraktu

¼ čajové lžičky mletého kardamomu

mletý kardamom nebo skořice na ozdobu (volitelné)

Postup: Na pánvi na středním ohni smíchejte všechny výše uvedené přísady. Neustále šlehejte, dokud není vše hladce smícháno, čokoláda nezačne bublat a pěnit. Opatrně nalijte do hrnku (hrnků) a případně posypte trochou kardamomu nebo skořice.