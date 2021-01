Pórek se dá pěstovat i pod sněhem

Pór pravý neboli pórek má bohaté uplatnění ve studené i teplé kuchyni, dá se využít do polévek, omáček i nakrájený na ozdobu. Má pozitivní účinky na zdraví i štíhlou linii, obsahuje řadu vitaminů (A, B, C, K), esenciálních a minerálních látek (vápník, fosfor, draslík, železo, manga, selen). Čistí střeva, doporučuje se proti zácpě a nadýmání.

Pěstovat pórek přitom není vůbec složité. Rostlina je odolná, roste rovněž v chladných oblastech. Můžete ho pěstovat z výsevu i ze sadby.

Pěstování pórku z výsevu

Chcete-li si pór sami předpěstovat, je vhodné osivo vysévat zhruba od poloviny února. Ideální je předpěstování v domácím truhlíku, kdo takovou možnost nemá, může pór vysévat na záhon a později ho přesadit – cca do poloviny května. Kdo si chce předpěstovat jarní sklizeň, tomu stačí vysévat koncem dubna a sadbu uskutečnit až v červnu nebo počátkem července. Při sadbě je třeba vyjednotit rostlinky a nechat jen ty nejsilnější.

Vysazení sadby pórku

Předpěstovaný pórek se vysazuje do řádků, měl by mít tloušťku zhruba 3 až 5 mm a také pár listů. Mezery mezi řádky by měly být zhruba 30 cm, mezi jednotlivými rostlinkami v řádku 15-20 cm. Sazeničky se dávají do hloubky minimálně 10 cm, po zasazení se vydatně zalijí. Pórek obecně potřebuje dostatečnou zálivku, na začátku je dobré ho přihnojit kopřivovou jíchou či kompostem.

Kdo plánuje zimní sklizeň, ten může pór vysadit po sklizených ředkvičkách, hrášku či raných bramborách. Zimní pór lze vysadit také mezi jahody.

Pěstování póru

Pór, který je vysazený v červnu či červenci, se sklízí zhruba v březnu až květnu následujícího roku. Pěstování je poměrně nenáročné, daří se mu v lehčích půdách s dostatkem vláhy. Napadnout ho může tzv. vrtalka pórová, která se vyskytuje na přelomu dubna a května, druhá generace pak na přelomu srpna a září. Pro ochranu před tímto škůdcem je vhodné pór přikrýt netkanou textilií a okraje zapustit do půdy, aby se pod textilii škůdci nemohli dostat. Při napadení je vhodné použít chemickou ochranu, například Decis.

Sklízení a zazimování pórku

Pórek tradičně dělíme na letní a zimní, tedy ten, který je schopný přezimovat pod sněhem. Mezi letní odrůdy patří například Golem a Starozagorský kamuš. Zimními odrůdami jsou Elefant, Tango či De Carentan 2. Ideální je pěstování v pařeništi nebo skleníku, kde pór stačí zalívat. Rovněž venku je důležitá zálivka, pór při holomrazech nemá odkud brát vodu. Na dobu největších mrazů, kdy není přikrytý sněhem, je rozumné ho vykopnout. Má rád teplotu kolem 0 °C.

Sklizený pórek je vhodné dát do ledničky (maximálně na 20 dní), případně zmrazit. Do mrazáku si ho můžete uskladnit již nakrájený a pak jen přidávat do polévek.

Další rostliny přezimující pod sněhem

Mezi další zeleninu, která zvládne přežít zimu pod sněhem, patří růžičková kapusta, kadeřávek a zimní odrůda salátu. Sklízet vitamíny i pod sněhem tedy není až takový problém.