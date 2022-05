Poradíme vám, jak bezpečně a rychle rozmrazit maso

Všichni rádi udržujeme naše mrazáky plné dobrého a kvalitního masa, které se nám hodí na rychlé večeře či posezení u grilu s partou přátel. Problém nastává ve chvíli, kdy maso zapomeneme včas rozmrazit. Toho už se nebudete muset obávat ani vy, protože tu pro vás máme tipy, jak maso rychle (a hlavně bezpečně) rozmrazit!

Nejlepší a nejbezpečnější způsob rozmrazování masa je nechat ho přes noc v lednici, dokud se zcela nerozmrazí. Po rozmrazení by mleté maso, drůbež a mořské plody měly vydržet v chladničce další den až dva. Zatímco červené maso (hovězí, vepřové, jehněčí a steaky) vydrží 3 až 5 dní. Navíc, pokud necháte maso rozmrazit v lednici, můžete ho poté znovu bezpečně zamrazit, pokud ho již nepoužijete.

Co když ale nastane situace, kdy potřebujete maso rozmrazit rychle? Co když se ta kuřecí prsa přes noc úplně nerozmrazí? Co když máte opravdu velký hlad a to maso akutně potřebujete? Existuje několik metod, jak proces urychlit a rozmrazit jakýkoli kus masa rychle a bezpečně. Vyberte si ten svůj podle toho, kolik času vám zbývá do večeře.

Metoda studené vody (Dobra rozmrazování: jedna hodina)

Toto je nejlepší způsob, jak rychle a správně rozmrazit maso bez mikrovlnné trouby. Zmražený kus masa vložte do uzavíratelného plastového sáčku a snažte se z něj vytlačit co nejvíce vzduchu. Naplňte velkou mísu studenou vodou a sáček do ní ponořte. Vodu vyměňte každých 30 minut, abyste zajistili, že zůstane studená a bude pokračovat v rozmrazování masa.

Menší kusy masa, drůbeže či mořských plodů (asi 1 kg a méně) se mohou rozmrazit zhruba za hodinu i méně, větší množství masa (2 a více kg) může trvat 2-3 hodiny. Nedoporučujeme opětovně zamrazit toto maso, jakmile ho rozmrazíte, pokud ho předtím neuvaříte.

Mikrovlnná metoda (Doba rozmrazování: 10 minut)

Naučte se rozmrazovat maso v mikrovlnné troubě a mějte tak připravenou dávku proteinu za méně než 10 minut – opravdu! Tato metoda funguje nejlépe pro menší kusy masa, které budou po rozmrazení propečené (uvařené) celé, jako jsou kuřecí prsa či mleté hovězí maso na tacos. Přečtěte si návod k použití vaší mikrovlnné trouby, kde se dozvíte, jak nejlépe rozmrazit konkrétní druhy masa podle nastavení mikrovlnné trouby.

Pokud vaše mikrovlnná trouba nemá nastavení „rozmrazování“, nastavte ji na nižší výkon a nechte běžet v krátkých intervalech, dokud se maso nerozmrazí. Buďte však opatrní, rozmrazování při příliš velké teplotě nebo příliš dlouhé rozmrazování může v skutečnosti maso místo rozmrazení uvařit. Bez ohledu na to, jakmile se maso rozmrazí, hned ho uvařte.

Vaření bez rozmrazování

Pokud jste opravdu v nouzi, nemusíte zmrazené maso před vařením rozmrazovat. Věřte tomu nebo ne, je bezpečné vařit právě vytažené maso z mrazáku. Maso se akorát bude vařit déle (asi o 50% více času) a tato metoda není ideální pro dosažení zlatavě křupavé kůže či dokonalého opečení. Je to však varianta, která tu je pro vás v případě nouze. Vyhněte se vaření mraženého masa v pomalém hrnci – rozmrazování může trvat příliš dlouho a konzumace se tak stane nebezpečnou!

Metody, jak se vyhnout úplnému rozmrazování

Řekněme, že potřebujete akutně rozmrazit maso, protože zrovna máte velkou chuť na boloňské špagety. Zatímco existují zdroje, které tvrdí, že zmrazené maso můžete rozmrazit v horké vodě nebo ho jednoduše nechat na pultu, USDA říká, že to není bezpečné a žádný kus rozmraženého masa by neměl být ponechán při pokojové teplotě déle než dvě hodiny.