Polské maso aneb na kvalitě opravdu záleží

O kauze, která hýbe celým Českem, jste již určitě slyšeli. Pojďme si přece jen pro jistotu na úvod zopakovat, o co vlastně jde. Do Čech se před několika dny dostalo 700 kilogramů masa polského původu, u kterého testy odhalily salmonelu. Tím ale tato kauza bohužel neskončila. I po tomto skandálu k nám bylo opět dovezeno celých 1164 kilogramů masa z Polska, které může být opět nakaženo salmonelou.

Dobrou zprávou je, že téměř všechno nakažené maso, které se k nám dostalo, bylo dohledáno. Několik kilogramů se například dostalo i do restaurací a některé maso zase bylo prodáváno v řeznictvích. EU nyní kontroly zakázala. Co na to říct? Nejsou kontroly, není zkažené maso!

Jak je to možné?

Pokud si kladete tuto otázku, rozhodně v tom nejste sami. Je bohužel pravdou, že polské potraviny jsou svou nekvalitou opravdu proslulé, ale rozhodně nechceme vše házet do jednoho pytle. Celá tato aféra s polským hovězím masem vypukla nejspíše z toho důvodu, že na jatkách byly zabíjeny již nemocné krávy. V Česku jsou již zavedeny preventivní opatření, díky kterým by se na trh nemělo dostat žádné polské maso před tím, než bude zkontrolováno v akreditované laboratoři pro kontrolu salmonel. Jedinou dobrou zprávou je, že bakterie salmonely by měly být zničeny ve chvíli, kdy maso projde bodem varu. Pokud doma nemáte kvalitní bio maso, či maso přímo z farmy, raději si na nějakou chvíli odpusťte tatarák.

Lze vůbec sehnat kvalitní maso?

Tato otázka bude asi v poslední době velmi probíraná a možná se díky těmto událostem začne více lidí zajímat o původ svého jídla. Možná nás to také naučí nehledět tolik na cenu ale spíš na kvalitu. Dnes je již možné zakoupit například bio maso. Jde o produkt ekologického zemědělství, ve kterém se nepoužívají žádná umělá hnojiva, chemické postřiky, hormony a žádné jiné látky, které opravdu v mase mít nechceme. Při chovu zvířat se navíc velmi dbá na jejich potřeby. Chovány jsou ve volných výbězích, nehrozí tedy žádné mačkání zvířat ve chlévech. Naprosto vyloučené je i používání antibiotik a před porážkou jsou zvířata několik hodin v klidovém režimu, tak aby se předešlo pro ně velmi stresové situaci. Ač se vám to může zdát absurdní, i stres zvířete se může velmi podepsat na konečné kvalitě masa.

Proč je bio dražší?

Teď, když už víte, jak je o zvířata na takové bio farmě postaráno, rozhodně už se asi nebudete ani divit ceně bio masa, která je pochopitelně o něco vyšší. V případě koupi takového masa pamatujte také na to, že dbáte na své zdraví a zároveň také podpoříte lokálního farmáře.

Kde bio maso koupit?

V naprosté většině supermarketů jsou bio potraviny včetně masa naprosto běžně k dostání. Pokud v okolí žádný takový supermarket nemáte, můžete se spolehnout na mocnou sílu internetu. Naprosto běžně existují eshopy, které vám maso z farmy dovezou přímo domů. Velmi často můžete mít nějakou takovou farmu i ve vašem okolí aniž byste o tom věděli. Proto se zkuste poptat známých, případně prohledat internet.

Najděte si vlastního řezníka

Další možností je najít vlastního řezníka, od kterého budete brát maso pravidelně. Ve chvíli, kdy takového člověka najdete a víte, že se na kvalitu jeho výrobků můžete spolehnout, máte také vyhráno. A jak někoho takového najít? Opět bude nejlepší poptat se známých, určitě vám rádi někoho doporučí. A i když se vám bude zdát, že je maso o něco dražší, vězte, že tato investice se rozhodně vyplatí! Mějte zkrátka na paměti, že do kvalitních výrobků se vyplatí investovat. Jen tak se totiž dá zabránit tomu, aby se do Čech dovážely takto nekvalitní, ba dokonce závadné potraviny.