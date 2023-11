Podzimní večery lákají k horkým nápojům, které zahřejí! Zkuste poctivou horkou čokoládu či kořeněný punč

Podzim je obdobím, kdy se chladné večery stávají stále běžnějšími a co by mohlo být lepšího než zahřát se horkým nápojem? Zapomeňte na obyčejnou kávu a čaj (ačkoli i na ně jsme mysleli), a vyzkoušejte naše recepty na poctivou horkou čokoládu a kořeněný punč, které vás přenesou do podzimního ráje.

Poctivá horká čokoláda

Ingredience:

2 šálky mléka

100 g tmavé čokolády (s obsahem kakaa podle preference)

2 lžíce kakaa

2 lžíce cukru

1/4 lžičky vanilkového extraktu

Špetka soli

Šlehačka (volitelně)

Marshmallow (volitelně)

Postup: Na mírném ohni ohřejte mléko, ale nedovolte, aby přivedlo k varu. Přidejte strouhanou čokoládu, kakao, cukr, vanilkový extrakt a špetku soli. Míchejte neustále, dokud se čokoláda úplně nerozpustí a směs nebude hladká. Hotovou horkou čokoládu nalijte do šálků a podávejte s šlehačkou a marshmallow, pokud si přejete.

Kořeněný punč

Ingredience:

2 šálky jablečného džusu

1 šálek pomerančového džusu

1 hřebíček

3 kuličky nového koření

2 proužky citronové kůry

1 proužek pomerančové kůry

2 lžíce medu (nebo více podle chuti)

1 skořice

1/4 lžičky mletého hřebíčku

1/4 lžičky mletého nového koření

Postup: V hrnci smíchejte jablečný džus, pomerančový džus, hřebíček, nové koření, citronovou a pomerančovou kůru, med, skořici, mletý hřebíček a mleté nové koření. Přiveďte k varu a poté snižte plamen na minimum. Nechte směs vařit přibližně 10-15 minut, aby se koření a kůry dobře propojily s džusy. Před podáváním sceďte a nalijte do šálků. Podávejte s plátkem pomeranče nebo citronu.

Horký jablečný cider

Ingredience:

4 šálky jablečného džusu

2 skořicové tyčinky

6 hřebíčků

4 kuličky nového koření

1/4 šálku hnědého cukru (nebo podle chuti)

1 jablko nakrájené na plátky

Šlehačka (volitelně)

Stříkance skořice (volitelně)

Postup: V hrnci smíchejte jablečný džus, skořicové tyčinky, hřebíčky, kuličky nového koření a hnědý cukr. Přiveďte směs k varu, poté snižte plamen na minimum a nechte vařit 15-20 minut. Vyndejte koření, aby zůstal jen hladký cider. Před podáváním přidejte plátky jablka a podávejte s vrcholovou šlehačkou a stříkanou skořicí, pokud si přejete.

Horká jablková káva

Ingredience:

2 šálky silné kávy

1 šálek jablečného džusu

1/4 šálku mléka nebo smetany

2 lžíce hnědého cukru (nebo podle chuti)

1/2 lžičky vanilkového extraktu

Šlehačka (volitelně)

Postup: Smíchejte silnou kávu, jablečný džus, mléko nebo smetanu, hnědý cukr a vanilkový extrakt v hrnci. Přivedete k varu a pak snižte plamen na minimum. Vařte směs 5-7 minut, dokud se všechny přísady dobře nepromíchají a nápoj se zahřeje. Před podáváním můžete na každý hrníček přidat šlehačku.

Horká borůvková limonáda

Ingredience:

2 šálky borůvek (čerstvých nebo mražených)

1 šálek vody

1/2 šálku cukru

Šťáva z 2 citronů

4 šálky horké vody

Borůvkový sirup (volitelně)

Plátek citronu nebo borůvky (pro ozdobu)

Postup: V hrnci smíchejte borůvky, vodu, cukr a citronovou šťávu. Ohřívejte směs na středním ohni a nechte vařit 10-15 minut, dokud se borůvky nerozmačkají a cukr se rozpustí. Sceďte směs, aby zůstal hladký borůvkový sirup. V každém hrníčku smíchejte 1/4 šálku borůvkového sirupu se 1 šálkem horké vody. Podávejte s plátkem citronu nebo borůvkami pro ozdobu.

Podzimní kořeněný ovocný čaj

Ingredience:

4 šálky vody

4 čajové sáčky černého nebo zeleného čaje

1 jablko (oloupané a nakrájené na plátky)

1 hruška (oloupaná a nakrájená na plátky)

1 hřebíček

2 kuličky nového koření

1 skořice (cca 2-3 palce)

Plátek pomeranče (volitelně)

Med nebo cukr (na dochucení)

Postup: V hrnci přivedete vodu k varu. Přidejte jablka, hrušky, hřebíček, kuličky nového koření a skořici. Vařte směs 10-15 minut, aby se ovoce a koření dobře promísily s vodou. Přidejte čajové sáčky do hrnce a nechte louhovat podle pokynů na obalu čaje (obvykle 3-5 minut). Odstraňte čajové sáčky a přidejte med nebo cukr podle své chuti. Podávejte horký s plátkem pomeranče pro ozdobu, pokud si přejete.