Podzimní péče o hlíznaté rostliny

Sychravé říjnové dny, první mrazíky a žloutnoucí listy hlíznatých rostlin vám vždy dají najevo, že končí vegetační období a je čas na sklizeň. Hlízy jiřinek, kan, mečíků a begonií musíte každý podzim sklidit a pečlivě uskladnit, abyste se v dalším roce mohli těšit z jejich krásy.

Sklízejte v suchém počasí

Jakmile začnou nadzemní části rostlin žloutnout, není na co čekat a měli byste se pustit do sklízení. Nikdy nečekejte na to, až nadzemní části úplně odumřou samy. Rycími vidlemi opatrně vyjměte hlízy z půdy. Pro sklízení si vybírejte vždy sušší období. Ze suché půdy se vám budou hlízy dobře vyndavat, poměrně snadno je také očistíte a upravíte před uskladněním. „Na sklízení hlíznatých rostlin používejte rycí vidle a postupujte vždy poměrně opatrně, abyste rostlinu před zimou nepoškodili,“ doporučují experti na sadbu hlíznatých rostlin z renomovaného zahradnictví Flos.

Kdy sklízet?

Velké hlízy mečíků byste měli sklízet do poloviny října. Jiřinky, kany a begonie se sklízí zpravidla po prvních mrazících.

Očistěte a uskladněte hlízy

U mečíků nikdy neponechávejte na hlízách lodyhy, zkraťte je na nejnižším možném místě. Na přezimování by měly být hlízy poměrně suché, proto byste je první dva týdny měli skladovat při pokojové teplotě. Až se dosuší, uložte je na dobře větrané místo, do krabičky vždy ideálně v jedné vrstvě. Bude se jim dobře dařit v suché místnosti s teplotou kolem pěti až osmi stupňů Celsia, ve které nemrzne. Nízké teploty kolem nuly hlízy nenávratně poškodí. Čas od času hlízy zkontrolujte a pokud narazíte na nemocné kusy, okamžitě je odstraňte z dosahu ostatních.

U hlíz gladiol se věnujte pečlivému čištění, ale nesnažte se oddělit odumřelé staré části od nových. Někdy to zkrátka není možné. Oddělení a čištění výrazně pomůže postupné vysychání hlízy. Očištěné hlízy vždy nechte řádně vyschnout v pokojové teplotě a až poté je můžete dočistit a uložit do krabičky.

U jiřinek po prvních mrazících sestřihněte nadzemní část přibližně na deset centimetrů. Poté opatrně vyndejte rycími vidlemi hlízy rostliny, očistěte je a nechte vyschnout. Jiřiny se nejlépe uskladňují s čerstvými hlízami a zaschlým stonkem. Pokud je tedy sklízíte v suchém počasí a není nutné je nechat vyschnout, můžete je rovnou uskladnit. Vyhovuje jim teplota od šesti do deseti stupňů Celsia a poměrně vysoká vlhkost vzduchu. Nemáte-li místnost splňující tyto podmínky, můžete je přes zimu nechat v garáži či v dílně v krabici vyložené polystyrenem nebo hoblinami či rašelinou.

U kan a begonií sestřihněte nadzemní část, ošetřete hlízy od zeminy a zkraťte kořeny. Na skladování si připravte bedničky s rašelinou, do kterých hlízy naskládáte v jedné vrstvě a zasypete je vrstvou rašeliny nebo pilin. Skladovat byste je měli v suché místnosti, která nepromrzá. Ve vlhkých prostorách by vám mohli přes zimu začít růst, proto by se jim na jaře nedařilo optimálně.