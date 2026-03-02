Březen na okrasné zahradě: Čas na první výsevy i kompost do záhonů
Březen je takový přechodový měsíc. Jeden den svítí slunce a člověk má chuť hned běžet na zahradu, druhý den zase fouká studený vítr a připomíná, že zima ještě úplně neskončila. Přesto je to období, kdy se na okrasné zahradě začínají dít první důležité věci. A kdo je nepropásne, ten se v létě dočká bohatšího kvetení i zdravějších rostlin. Právě březen je ideální na předpěstování letniček, první výsevy a také na doplnění živin do záhonů.
Letničky začínají svůj příběh už teď
Spousta lidí si myslí, že letničky se vysévají až na jaře přímo ven. U některých druhů to tak opravdu je, ale řada oblíbených květin potřebuje delší čas na růst. A právě proto se předpěstovávají doma nebo ve skleníku už v březnu.
Typicky jde o:
- petúnie,
- lobelky,
- hledíky,
- verbeny,
- nebo afrikány.
Stačí mělká miska nebo sadbovač, lehký výsevní substrát a světlé místo na parapetu. Semínka se vysévají na povrch nebo jen lehce zasypou zeminou. Pak už stačí pravidelná zálivka a trpělivost.
Výhodou předpěstování je, že rostliny budou v květnu silné a připravené k výsadbě. Záhon pak nebude prázdný a květy se objeví mnohem dřív.
Kompost: nejlepší jarní vzpruha pro záhony
Po zimě bývá půda unavená a chudá na živiny. Proto je březen ideální čas na přidání kompostu.
Kompost:
- zlepšuje strukturu půdy,
- dodává živiny,
- a podporuje život v zemině.
Stačí ho rozprostřít na povrch záhonu v tenké vrstvě a lehce zapracovat do půdy. Nemusíte rýt hluboko, často stačí jen prokypřit vrchní část zeminy motyčkou nebo hráběmi.
Pokud kompost nemáte vlastní, dá se koupit i v pytlích. Je to jedna z nejlepších investic do zahrady – levná, přírodní a velmi účinná.
První jarní výsevy přímo do záhonu
Jakmile půda trochu proschne a oteplí se, můžete začít i s prvními výsevy venku. Samozřejmě záleží na počasí, ale v teplejších oblastech se to dá zvládnout už v březnu.
Na okrasné záhony se hodí třeba:
- měsíček lékařský,
- chrpy,
- vlčí mák,
- nebo hrachor.
Tyto květiny snesou chladnější podmínky a často vyklíčí bez problémů i při nižších teplotách.
Stačí:
1. záhon prokypřit,
2. odstranit plevel a kamínky,
3. semínka vysít podle návodu,
4. lehce zasypat zeminou a zalít.
Pak už jen čekat, až se objeví první zelené lístky.
Úklid, který se vyplatí
Březen je také vhodný čas na drobný úklid okrasné zahrady. Po zimě zůstávají na záhonech suché stonky, listí nebo zbytky mulče.
Co se vyplatí udělat:
- odstranit suché části trvalek,
- vyčistit záhony od listí,
- prokypřit půdu mezi rostlinami,
- a doplnit kompost nebo nový mulč.
Záhony pak vypadají upraveněji a rostliny mají lepší podmínky pro růst.
Pozor na přílišný spěch
I když slunce láká k práci na zahradě, je dobré nespěchat. Půda by měla být:
- dostatečně proschlá,
- ne promrzlá,
- a ne příliš rozbahněná.
Když budete chodit po mokré půdě nebo v ní pracovat, zhutní se a rostlinám se v ní bude hůř dařit.
Malé kroky, které se v létě vrátí
Práce, které uděláte v březnu, se na okrasné zahradě projeví už za pár týdnů. Předpěstované letničky budou silnější, záhony s kompostem plnější a první výsevy začnou brzy kvést.
Nemusíte zvládnout všechno během jednoho víkendu. Stačí postupně:
- vysít pár letniček do misek,
- rozhodit kompost na záhony,
- a připravit si místo pro první výsevy.
Březen je totiž hlavně o začátcích. A čím příjemnější ty začátky budou, tím krásnější bude zahrada v létě.
