RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Zahrada

Nejnovější články

Barevné a voňavé keře do okrasné zahrady: Radost, která vydrží roky

Úno 2605 Autor: Claudie Kornelová

Když se řekne okrasná zahrada, spousta lidí si představí něco složitého, časově náročného a možná i trochu nedosažitelného. Přitom právě keře jsou tím nejjednodušším způsobem, jak zahradě dodat barvu, vůni a atmosféru – a přitom si na sebe neušít bič v podobě neustálé péče. Dobře vybraný keř totiž roste, kvete a voní prakticky sám. Stačí mu dát prostor a čas.

keř

Okrasné voňavé keře vypadají na zahradě zkrátka kouzelně. Zdroj foto: Pixabay.com – MandyTSmith

Kvetoucí a voňavé keře jsou takovým tichým základem zahrady. Nedělají hluk, ale bez nich by zahrada působila prázdně a nedokončeně.

Šeřík: jaro, jak si ho pamatujeme

Šeřík má v zahradách zvláštní postavení. Není to jen keř, ale vzpomínka na jaro, dětství a první teplé dny. Jakmile rozkvete, zahrada se během chvíle zaplní vůní, kterou si s ničím jiným nespletete.

Jeho výhody jsou jednoduché:

  • bohaté květy v jemných i sytých barvách
  • výrazná vůně
  • dlouhověkost
  • minimální nároky

Hodí se tam, kde mu můžete dovolit růst volně. Čím méně ho tvarujete, tím přirozeněji a hezčeji působí.

šeřík

Není asi keř, který by měl víc omamnou vůni, než právě šeřík. Zdroj foto: Pixabay.com – AndreaWatkins

Pustoryl: keř, který opravdu voní

Pokud by se keře hodnotily jen podle vůně, pustoryl by byl jasným vítězem. V době květu dokáže provonět celou zahradu i okolí domu. Bílé květy jsou nenápadné, ale jejich vůně je silná a nezaměnitelná.

Pustoryl se hodí:

  • k posezení
  • podél cest
  • blízko domu

Je nenáročný, dobře snáší běžnou zahradní půdu a odmění se každoročně bohatým kvetením.

keř

Pustoryl má úžasnou sladkou vůni. Zdroj foto: Pixabay.com – Kim

Tavolník: spolehlivá barevná výplň

Tavolníky patří k těm keřům, které se hodí téměř kamkoliv. Nejsou přehnaně dominantní, ale když rozkvetou, rozhodně si jich všimnete. Existují druhy s bílými i růžovými květy a liší se i výškou.

Co na nich lidé oceňují:

  • dlouhé období květu
  • snadnou údržbu
  • dobrou snášenlivost řezu

Jsou ideální do zahrad, kde chcete barvu, ale nechcete řešit složité podmínky.

keř

Tavolník vás uchvátí svými barevnými květy. Zdroj foto: Pixabay.com – LennyM

Komule: barvy, které přitahují život

Komule, často nazývaná motýlí keř, je moderní prvek okrasných zahrad. Její dlouhá květenství působí lehce a vzdušně, ale zároveň výrazně. Když kvete, zahrada ožije – doslova.

Hodí se tam, kde:

  • je dostatek slunce
  • chcete barevný akcent
  • oceníte pohyb motýlů a hmyzu

Potřebuje každoroční jarní řez, jinak je ale nenáročná a velmi vděčná.

keř

Komule je oblíbená hlavně u hmyzu a motýlů. Znát ji můžete jako motýlí keř. Zdroj foto: Pixabay.com – PennyB

Weigelie: jemnost a rovnováha

Weigelie je keř, který nepřitahuje pozornost křiklavě, ale spíš jemně. Je ideální tam, kde chcete vyvážit výraznější rostliny nebo vytvořit klidnější kout zahrady.

Její přednosti:

  • kompaktní růst
  • bohaté jarní kvetení
  • vhodná i do menších zahrad

Dobře se kombinuje s trvalkami i jinými keři.

keř

Weigelie působí jemně a tak vaši okrasnou zahradu krásně doplní o něžné barvy. Zdroj foto: Pixabay.com – JohnnyNews

Zlatice: první signál, že zima končí

Zlatice patří k prvním keřům, které po zimě rozkvetou. Její žluté květy jsou často prvním skutečným znakem přicházejícího jara.

Je ideální pro:

  • oživení zahrady po zimě
  • nenáročnou výsadbu
  • rychlý barevný efekt

Po odkvětu ji stačí lehce sestřihnout a další rok se opět předvede v plné kráse.

keř

Zlatice bývá někdy nesprávně označována jako zlatý déšť. Jedná se však o dva různé, avšak velmi podobné keře. Zdroj foto: Pixabay.com – Jinny95

Jak keře do zahrady vybírat

Nemusíte mít zahradu plnou keřů. Často funguje lépe, když:

  • vyberete jeden nebo dva výrazné
  • doplníte je klidnějšími druhy
  • necháte mezi nimi prostor

Důležité je myslet na to, jak bude zahrada vypadat nejen na jaře, ale i během zbytku roku. Keře vytvářejí kostru zahrady – a právě na ní pak všechno ostatní stojí.

Okrasná zahrada, která dává smysl

Voňavé a kvetoucí keře nejsou o dokonalosti. Jsou o radosti, klidu a pocitu, že zahrada žije vlastním tempem. Jakmile se jednou uchytí, většinou už jen sledujete, jak se rok od roku rozrůstají a zkrášlují prostor kolem domu.

A to je na nich to nejhezčí – dělají zahradu krásnou, aniž by si nárokovaly veškerý váš čas.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Úno 2026>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář