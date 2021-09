Pikantní recepty pro milovníky pálivých jídel

Také si občas rádi dáte něco pikantnějšího k jídlu? Já tedy rozhodně ano. Nejen, že jsou jídla, která obsahují pálivé papričky chutná, ale navíc také velmi zdravá. Věděli jste například, že pikantní jídlo má mnoho nutričních hodnot a výhod? Metabolismus začne pracovat rychleji a může pomoci spálit kalorie. Dále pomáhá zlepšit trávící tekutiny v žaludku a odráží infekce v imunitním systému, což pomáhá snižovat riziko onemocnění člověka. Vyzkoušejte některý z našich chutných receptů.

Snadné pikantní pečené brambory

Co budete potřebovat:

0,5-0,7 kg brambor

2 polévkové lžíce extra panenského olivového oleje

¾ čajové lžičky soli

½ čajové lžičky chilli kousků (vloček)

½ čajové lžičky pálivé papriky, mleté (může být i chilli)

½ čajové lžičky sladké papriky, mleté

¼ čajové lžičky černého pepře, mleté

¼ čajové lžičky česnekového prášku

Postup: Předehřejte troubu na 220°C. Brambory očistěte, nakrájejte na měsíčky (nebo dle toho, jaký tvar máte rádi), položte na plech s vyšším okrajem. V misce si smíchejte všechno koření. Polijte brambory olivovým olejem a posypte směsí koření, důkladně promíchejte, aby byly dobře obalené ze všech stran. Rovnoměrně je rozmístěte na plechu. Pečte při teplotě 220°C po dobu 25 minut, během toho brambory protřepejte či přetočte, aby se rovnoměrně opekly ze všech stran. Podávejte horké!

Pikantní hovězí s rýží

Co budete potřebovat:

1 chilli papričku

1 čajovou lžičku bylinkové směsi

1 čajovou lžičku soli

1 cibuli

1 česnek

1 čajovou lžička černého mletého pepře

1 čajovou lžičku chilli prášku

rýži Basmati

hovězí proužky

Postup: Protože budou hovězí proužky trvat nejdéle, tak začněte jimi a smažte je na oleji po dobu 10 minut. Po uplynuté době přidejte nadrobno nakrájenou cibuli, česnek, chilli papričku a nakonec koření. Začněte vařit rýži v rýžovaru či hrnci. Jakmile je hovězí maso hnědé, přidejte tolik vody, aby byla na stejné úrovni jako jídlo. Chvilku povařte. Zkuste omáčku nabrat na lžíci, pokud je až příliš tekutá, zahustěte ji (musí být hustá). Jakmile je rýže uvařená a hovězí maso měkké, ihned podávejte.

Pikantní mexická fazolová polévka

Co budete potřebovat:

1 cibuli

2-3 stroužky česneku

2 střední mrkve nebo 1 střední mrkev a 1 středně velký sladký brambor

1 červenou papriku

½ kostky zeleninového vývaru (pokud máte nějaký zmražený, tak ho použijte)

1x 400g plechovku červených fazolí

1 čajovou lžičku rostlinného oleje

1 čajovou lžičku chilli mleté

1 čajovou lžičku mletého kmínu (volitelné)

1 čajovou lžičku sušeného oregana (volitelné)

1x 400g krájených rajčat v plechovce

mletý černý pepř (volitelně)

Postup: Cibuli oloupejte a nakrájejte na malé kousky, poté oloupejte a prolisujte nebo najemno nasekejte česnek (nasekejte ho na co nejmenší kousky). Mrkev (a sladké brambory, pokud používáte) oškrábejte/oloupejte a nakrájejte na kousky o velikosti 1 ½ cm. Papriku omyjeme, zbavíme semínek a nakrájíme na kousky o velikosti 1 ½ cm. Cibuli, česnek, mrkev (a sladké brambory, pokud používáte) vložte do mísy vhodné pro mikrovlnnou troubu a dobře promíchejte. Umístěte misku do mikrovlnky a vařte na plný výkon po dobu tří minut. Odměřte 300 ml vroucí vody do odměrky a rozdrobte do ni kostku vývaru, promíchejte, aby se ihned rozpustila. Otevřete plechovku s fazolemi, slijte je a propláchněte studenou vodou v cedníku. Dejte stranou. Přidejte červenou papriku, olej a mleté chilli do misky v mikrovlnné troubě. Přidejte také kmín a oregano, pokud je chcete použít. Zamíchejte a nechte vařit v mikrovlnce na plný výkon po dobu jedné minuty. Podle chuti vmíchejte nakrájená rajčata, vývar a černý pepř (pokud ho chcete použít). Znovu dobře promíchejte a poté 15 minut zahřívejte v mikrovlnné troubě na plný výkon a každých pět minut promíchejte. Vyjměte polévku z mikrovlnné trouby. Ochutnejte (dejte pozor, aby nebyla polévka vařící) a v případě potřeby přidejte více černého pepře (pokud ho používáte). Pokud chcete raději hladkou polévku, tak ji v této fázi rozmixujte. Přidejte fazole a vařte v mikrovlnné troubě po dobu tří minut na plný výkon, po dvou minutách promíchejte. Polévku vyjměte a před podáním ji nechte jednu minutu odstát.