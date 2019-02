Pěstovat z pecky lze avokádo, datle i exotiku jako ananas a zázvor

Pěstování ovoce z pecky není sice až tak jednoduché, ale zaručujeme vám, že je to velká zábava. Rostlinka, která vám poroste, bude krásná a pokud jste trochu šikovní, určitě se vám podaří vypěstovat i vlastní plod. Pokud se vám takto zadaří, zaručujeme vám, že takto doma vypěstované ovoce bude chutnat dvakrát tolik!

Jak z pecky vypěstovat avokádo

Dnes už byste jen těžko hledali člověka, který ještě o avokádu neslyšel. V poslední době jde totiž o velmi oblíbené ovoce a není se ani čemu divit. Avokádo je velmi lahodné a také plné vitamínů. Jeho cena však může být vysoká a to i díky tomu, že k nám putuje doslova přes celý svět. Tak proč jej nezkusit vypěstovat doma? Jedno avokádo si budete muset koupit kvůli jeho pecce, kterou poté vložíte do vlhké půdy špičkou nahoru a asi z jedné třetiny jí necháte koukat ven z půdy. Substrát, do kterého jste vložili pecku, musíte pravidelně zalévat. Jeho vyschnutí by znamenalo konec úspěchu. Tento způsob pěstování však není jediný. Moderní doba, přináší také moderní způsoby pěstování rostlin. Dnes si velkou oblibu získalo hydroponické pěstování. Jde o způsob, ve kterém je místo substrátu využita voda. Kořínky tedy raší přímo do vody. Hydroponické pěstování avokáda je jednodušší o starost se substrátem a navíc je také oku lahodící. I u tohoto způsobu je však nutné dodržovat poměrně podobná pravidla, jako u klasického pěstování. Pecka nesmí být do vody ponořená celá, ale asi jen z jedné její poloviny. Špička pecky musí být opět umístěna směrem vzhůru a pod sebou musí mít dostatek volného prostoru pro rašení kořínků. Dosáhnout správného umístění pecky při hydroponickém pěstování není ale tak úplně jednoduché a proto bude potřeba si trochu pomoct. Nejjednodušší to bude pomocí párátek, které do pecky z boku zasunete tak, aby jí lehce držela. Avokádo pěstujeme na teplém a světlém místě. Vodu je třeba měnit denně, nebo alespoň ob den. Ve chvíli, kdy bude mít pecka dostatek kořínků a několik lístků je na čase přesadit jí do klasické půdy. Substrát volte lehký, nejlepší bude ten, který je určen pro klasické pokojové rostliny.

Z pecky lze vypěstovat i datle

Pěstování datlovníku z pecky se bohužel řadí mezi poměrně obtížné a zdlouhavé úkoly, ale i tak to za pokus rozhodně stojí. Pecku je nejlepší zasadit do substrátu v březnu, nebo dubnu. Nejprve je nutné pecku důkladně omýt pod tekoucí vodou. Datle vám budou nejlépe klíčit ve vodě o teplotě 35°C. Vodu je také dobré velmi často měnit a to klidně i každých 6 hodin. Ve chvíli, kdy pecky nabobtnají, přichází čas na jejich zasazení. Vhodný substrát je směs rašeliny a písku. Pecku zasadíme asi 1,5 centimetru hluboko, dáme na teplé místo a obrníme se trpělivostí. Klíčení může totiž trvat i půl roku. Další zklamání přijde asi ve chvíli, kdy zjistíte, že datlovník začne plodit asi až po 30 letech a to pouze v případě, že pěstujete samčí a samičí rostliny. Datlovník je tedy lepší pěstovat spíše pro jeho okrasný efekt, protože je dost pravděpodobné, že plodů se nedočkáte.

Vypěstujte si ananas nebo zázvor

I tak exotické ovoce, kterým je například ananas lze vypěstovat doma v našich podmínkách a navíc to není nic zase tak složitého. Až si příště koupíte ananas, rozhodně nevyhazujte jeho vrcholovou růžici! Prvním důležitým bodem, který je základem úspěchu budoucího pěstování je koupě čerstvého ananasu, ze kterého si necháte právě vrcholovou růžici. Tu od plodu oddělte a opláchněte. Poté postupně otrhejte několik řad spodních listů, tak aby vznikla tlustá stopka. Tuto část ponořte asi centimetr do měkké nebo destilované vody. Umístěte na teplé místo a asi za měsíc už uvidíte spoustu malých kořínků. Takto zakořeněnou růžici už jen přesaďte do směsi zahradnického substrátu a říčního písku. Než se dočkáte prvních plodů, budete muset čekat asi 3 roky, proto pro rostlinu vyberte místo, kde nebude překážet. Její listy jsou opravdu velké!

Více ZDE.

Velmi jednoduše můžete vypěstovat také exotický zázvor. V obchodě zakupte kořen zázvoru a z jedné části si uvařte čas a druhou část zasaďte do hlíny. Začneme tím, že kořen zázvoru přes noc namočíme do teplé vody. Druhý den ho zasadíme do květináče a přikryjeme asi 3 – 4 centimetry hlíny. Květináč umístíme na světlé místo a pravidelně zaléváme. První střípky naší snahy uvidíme už asi po 4 měsících. Odhrňte kousek hlíny a malý kořen zázvoru uřízněte a hlínu opět přihrňte zpět.