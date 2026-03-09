RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Menu

Dům

Nejnovější články

Tichí vetřelci v pokojovkách: Co se probouzí s prvními paprsky?

Bře 2609 Autor: Claudie Kornelová

Jakmile se dny začnou prodlužovat a slunce má konečně trochu sílu, probouzejí se nejen rostliny, ale i jejich nezvaní návštěvníci. To, co v zimě vypadalo jako klidné období bez problémů, se v březnu může rychle změnit. Najednou si všimnete drobných mušek kolem květináče, bílých chomáčků na stoncích nebo podivných skvrn na listech. Jaro je zkrátka období, kdy se škůdci začínají znovu množit a pokojové rostliny bývají po zimě oslabené. Právě proto je dobré vědět, na co si dát pozor.

rostlina

Víte, jací škůdci napadají vaše pokojovky? Zdroj foto: Pixabay.com – Tiffany

Smutnice: malé mušky, velký problém

Smutnice patří k nejčastějším jarním škůdcům. Jsou to drobné černé mušky, které poletují kolem květináčů a občas vám přistanou i na klávesnici nebo na stole.

Dospělé mušky nejsou pro rostlinu tak nebezpečné. Skutečný problém jsou jejich larvy, které žijí v substrátu. Ty se živí jemnými kořínky a organickými zbytky v půdě. Pokud se přemnoží, mohou mladé nebo oslabené rostliny výrazně poškodit.

Jak poznat smutnice

  • kolem květináče létají drobné černé mušky,
  • substrát zůstává dlouho vlhký,
  • rostlina může chřadnout nebo zpomalit růst.

Co pomáhá

Základem je omezit přemokření. Smutnice milují vlhkou půdu, takže je dobré nechat substrát mezi zálivkami lehce proschnout. Pomáhá i vrstva písku nebo drobného štěrku na povrchu zeminy, která znesnadní kladení vajíček.

Při větším výskytu se osvědčují:

  • žluté lepové destičky,
  • biologická ochrana s hlísticemi,
  • nebo přípravky na bázi neemového oleje.

Vlnatky: bílé chomáčky na listech

Vlnatky vypadají skoro neškodně. Připomínají malé bílé chomáčky vaty, které se drží na stoncích, v paždí listů nebo na spodní straně listů. Ve skutečnosti jde ale o savé škůdce, kteří rostlinu postupně vysávají.

Rostlina pak:

  • ztrácí barvu,
  • listy se deformují,
  • a růst se zpomaluje.

Vlnatky se rády schovávají v záhybech, kde si jich člověk dlouho nevšimne. Často se objeví právě po zimě, kdy je vzduch v bytě suchý a rostliny oslabené.

Jak se jich zbavit

Menší napadení lze zvládnout ručně. Stačí vatová tyčinka namočená v lihu nebo mýdlové vodě a škůdce opatrně setřít.

Při větším výskytu pomůže:

  • postřik insekticidním přípravkem,
  • nebo opakovaná aplikace neemového oleje.

Důležité je rostlinu izolovat od ostatních, aby se škůdci nerozšířili dál.

vlnatka

Vlnatky vypadají jako malé chomáčky vaty. Zdroj foto: Pixabay.com – Matt556

Svilušky a třásněnky: nenápadní, ale vytrvalí

Svilušky a třásněnky patří mezi škůdce, které si člověk často všimne až podle poškození listů.

Svilušky vytvářejí:

  • jemné pavučinky,
  • a na listech se objevují drobné světlé tečky.

Třásněnky zase způsobují:

  • stříbřité nebo šedé skvrny,
  • a listy mohou působit jakoby „ošoupaně“.

Oba škůdci milují suchý a teplý vzduch, takže se jim daří hlavně v bytech s ústředním topením.

Co na ně funguje

Základem je zvýšit vlhkost vzduchu. Rostlinám prospívá pravidelné rosení nebo sprcha vlažnou vodou.

Při větším napadení pomáhají:

  • insekticidní postřiky,
  • přípravky s neemovým olejem,
  • nebo biologická ochrana.

Důležité je postřik opakovat, protože škůdci se rychle množí.

Prevence je na jaře nejdůležitější

Březen je ideální měsíc na důkladnou kontrolu pokojových rostlin. Stačí si jednou týdně udělat pár minut a prohlédnout:

  • spodní strany listů,
  • stonky,
  • a povrch substrátu.

Pokud objevíte škůdce včas, bývá řešení mnohem jednodušší.

Pomáhá také:

  • pravidelné sprchování rostlin,
  • dostatek světla,
  • a střídmá zálivka.

Silná a zdravá rostlina se totiž škůdcům brání mnohem lépe než oslabený exemplář po zimě.

rostlina

Rostliny pravidelně prohlížejte. Zdroj foto: Pixabay.com – GeorgieAddams

Jaro jako nové začátky

Jaro je pro pokojové rostliny obdobím růstu, ale zároveň i testem jejich kondice. Škůdci se objevují právě tehdy, když jsou rostliny po zimě nejzranitelnější.

Stačí ale trocha pozornosti, pravidelná kontrola a včasný zásah. Díky tomu se z jara stane období nových listů a svěží zeleně, ne boj se škůdci.

Podobné články

Komentáře k článku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*
*

Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.

Kategorie
<<Bře 2026>>
PÚSČPSN
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
události
Nejnovější články
Štítky
Bylinky Chovatelské potřeby domov Hnojení jídlo Keře Knihy Novinky Ovoce podzim Postřiky Pro kutily rostliny Sadba Trvalky voda Vánoce Výsev zahrada Zajímavosti Zdraví Zelenina zima Šikovné ruce Škůdci
Odběr novinek

Přihlášením vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Nejčtenější články

Príma receptář

je internetový hobby receptář, který dnes a denně přináší zajímavé články na téma zahrada, dům a byt, vaření, ruční práce a v neposlední řadě také z říše zvířat.

Pokud Vám ale některé informace chybí nebo nám chcete napsat vlastní názor na náš server, popř. navrhnout reportáž, neváhejte nás kontaktovat. Rádi relevantně odpovíme na všechny Vaše nejen zahrádkářské a kutilské dotazy.

Copyright © 2009-2026 Príma Receptář