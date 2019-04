Pečete zákusky nebo dorty a chcete nadchnout? Ozdobte je fialkami

V posledních letech se těší velké oblibě květiny, které jsou nejenom krásné, ale slouží zároveň i jako jedlá dekorace. To znamená, že jimi můžete ozdobit svůj pokrm a strávníci je mohou také bez obav sníst. Krásným a velmi oblíbeným zástupcem této kategorie květin je violka vonná neboli fialka.

Dělají radost i na kuchyňském stole

Vyznačuje se krásnými fialovými květy, které přímo vybízejí k tomu udělat z nich ozdobu zákusků. Nebojte se je posadit třeba na dort, který upečete někomu k narozeninám. Budou tam nejenom krásně vypadat, ale obdarovaný si na nich může i pochutnat. Přitom právě teď je ten správný čas si dekorování fialkami vyzkoušet. V dubnu violky vonné kvetou a vždy nás nadchnou příjemnou vůní a krásnou fialovou barvou. Nemusí vám ale dělat radost jen v přírodě, ale i na kuchyňském stole.

Co vlastně violka vonná čili fialka obsahuje?

Kyselinu salicylovou, flavonoidy, silice, saponiny, slizy, vitamíny a minerální látky. Sami tedy vidíte, že jde o látky, které můžete bez obav konzumovat. Není zde nic jedovatého. Naopak. Z violky je možné konzumovat květy i listy, obojí se hodí například do jarních salátů. Navíc díky vysokému obsahu slizu v listech jsou velice užitečné i jako přísada do jarních polévek. Nám ale jde hlavně o květy.

Potřebujete kvalitní květy

Nejlepším způsobem, jak využít květy fialek pro dekoraci, je jejich kandování. Jak na to?

Základem je natrhat co nejlepší čerstvé květy fialek. Neměly by být potrhané, pomačkané nebo zvadlé. Trhejte tam, kde je minimální znečištění ovzduší. Je totiž velmi náročné květy omývat bez toho, abyste je porušili. Při omytí obvykle zvadnou. Určitě se vám podaří natrhat krásné, čerstvé, neporušené květy. Co dále? Vlijte do misky jeden nebo dva vaječné bílky podle množství fialek. Ušlehejte bílky do pěny, mělo by ale jít jenom o lehkou pěnu, rozhodně ne tuhý sníh. Do další misky nachystejte prosátý krupicový cukr. Připravte si malý štětec s velmi jemným vlasem.

Piplavá práce se štětečkem

Dopředu si přichystejte tácek, který zakryjete pečicím papírem a také velmi jemné nůžky. Potom opatrně vezměte mezi palec a ukazováček levě ruky stonek s květem fialky. Do pravé ruky berte jemný štěteček, omočte ho v bílkové pěně a tou potom lehce natřete květ fialky. Následně květ opatrně zasypte krupicovým cukrem. Cílem je vytvořit na celém kvítku fialky souvislou, ovšem nepříliš silnou vrstvu cukru. Potom položte pocukrovaný květ opatrně na tác vyložte pečícím papírem a nechte ho minimálně hodinu schnout. Když květ lehce zaschl, odstřihněte od něj stonek a nechte výtvor schnout, ideálně až 48 hodin. Takto kandované květy fialky uložte do vzduchotěsné nádoby. Můžete je pak použít k ozdobení dortů, zákusků apod.

Kandování v cukrové tekutině

Existuje ale i jiný recept na kandování, které se provádí v nasyceném cukrovém roztoku. K varu přivedete 400 ml vody, do ní postupně přidáváte cukr (počítáno cca 3 kávové hrnky) dokud není roztok nasycený. Do nasyceného cukrového roztoku ponořte stonky s květy fialek a počkejte, dokud roztok nevychladne. Mezitím si přichystejte jemnou mřížku, kterou položíte například na misku. Vychladlé květy fialek opatrně položte na mřížku. Květy oschnou a přebytečná sladká tekutina odkape. Skladujte opět ve vzduchotěsné nádobě. Pozor na jejich slepení, proti němu můžete použít třeba voskovaný papír, kterým květy proložíte. Můžete si vyzkoušet oba způsoby kandování, obecně se spíše doporučuje první s využitím bílkové pěny, který je ke květům šetrnější.

Císařovna milovala bonbony

Na co se dají kandované květy použít? Nejenom na zákusky nebo dorty. Krásně mohou ozdobit třeba zmrzlinový pohár, ovocný salát, kompot, sklenku vína nebo limonády. Prostě hodí se je mít při ruce, když pořádáte rodinnou oslavu. Svůj kulinářský výtvor s nimi můžete povýšit do nových dimenzí. Malá perlička na závěr. Víte, že z fialek se dají připravit i bonbony? Milovala je rakouská císařovna Sisi a dopřávala si je v jedné vídeňské cukrárně.