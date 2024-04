Pampelišky: Ty nejlepší recepty, které musíte zkusit

Pampelišky nejsou pouhými plevely, ale také skvělou přísadou pro různé kulinářské pokrmy. Jejich jemná hořká chuť a vysoký obsah živin je činí ideálním doplňkem pro různé recepty. Zde jsou ty nejlepší, které využívají pampelišky jako hlavní ingredienci.

Pampeliškový med

Suroviny:

4 hrnky pampeliškových květů

1 citron

4 šálky vody

4 šálky cukru

2 lžíce kyseliny citronové

Postup: Jemně omyjte pampeliškové květy a usušte je. Nastrouhejte kůru z citronu a vymačkejte šťávu. Do hrnce dejte vodu, cukr, citronovou šťávu, citronovou kůru a pampeliškové květy. Přiveďte k varu a vařte 10 minut. Přidejte kyselinu citronovou a vařte dalších 5 minut. Sceďte směs a přelijte do sterilizovaných sklenic. Uzavřete a skladujte v chladničce. Med je skvělý na pečivo, do čaje nebo jako dárek.

Pampeliškový salát

Suroviny:

4 hrnky čerstvých pampeliškových listů

1/4 cibule, nakrájená na tenké plátky

1 rajče, nakrájené na plátky

1 avokádo, nakrájené na plátky

Dresing: 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíce balzamikového octa, sůl a pepř podle chuti

Postup: Omyjte pampeliškové listy a osušte je. Ve velké míse smíchejte pampeliškové listy s cibulí, rajčaty a avokádem. V menší misce smíchejte olivový olej, balzamikový ocet, sůl a pepř na dresing. Přidejte dresing ke směsi salátu a dobře promíchejte. Podávejte okamžitě.

Pampeliškový džem

Suroviny:

4 hrnky čerstvých pampeliškových květů

1 citron

4 šálky vody

4 šálky cukru

1 balení pektinu

Postup: Pampeliškové květy opláchněte a nechte je oschnout. Ve velkém hrnci smíchejte pampeliškové květy, nastrouhanou kůru z citronu a vodu. Přiveďte k varu a vařte 10 minut. Sceďte směs přes síto, aby se oddělila květní trva. Vraťte směs zpět do hrnce a přidejte cukr. Přiveďte k varu a přidejte pektin. Vařte podle instrukcí na balení pektinu, dokud se džem neztuhne. Nalijte do sterilizovaných sklenic a uzavřete. Skladujte v chladničce.

Pampeliškový sirup

Suroviny:

4 hrnky čerstvých pampeliškových květů

4 šálky vody

4 šálky cukru

1 citron

Postup: Pampeliškové květy opláchněte a nechte je oschnout. Ve velkém hrnci smíchejte pampeliškové květy s vodou a přiveďte k varu. Vařte 10 minut a pak nechte směs odpočinout alespoň 4 hodiny nebo přes noc. Sceďte směs přes síto, aby se oddělila květní trva. Vraťte směs zpět do hrnce a přidejte cukr a šťávu z citronu. Přiveďte k varu a vařte 10-15 minut, dokud se sirup neztuhne. Nalijte do sterilizovaných sklenic a uzavřete. Skladujte v chladničce.

Tyto recepty vám umožní využít pampelišky naplno a objevit nové chutě a vůně v kuchyni. Užijte si kulinářské dobrodružství s těmito jedinečnými recepty!