Olivový olej: jak prospěje vašemu zdraví a jak ho doma použít?

Olivový olej se získává mechanickým lisováním oliv. Řadí se k rostlinným olejům, které, zvlášť ty za studena lisované, prospívají tělu. Obsahují totiž mastné kyseliny, které podporují metabolické procesy, vstřebávání některých vitamínů, funkci srdce a další procesy v organismu. Mimo olivový do kategorie zdravých rostlinných olejů patří také dýňový, lněný či olej z ostropeřce.

Na co se olivový olej hodí a kdy je lepší se mu vyhnout

Olivový olej je vhodný pro jakékoliv techniky vaření. Velmi často se používá do studených jídel, typicky do salátů, zálivek a studených omáček. Využívá se i za studena do teplých jídel, když dokáže významně pozdvihnout chuť takového pokrmu.

Není problém jej používat i pro tepelnou úpravu. Mýty, které olivový olej z vaření a smažení vyřazují, jsou opravdu pouze mýty. Je však třeba si dát pozor na tzv. kouřový bod. U olivového oleje se podle jeho kvality pohybuje mezi 180-210 °C. Za touto hranicí se přepaluje, ztrácí chuť a je z něj cítit charakteristická nepříjemná vůně.

Také rozlišujte, jaký pokrm s olivovým olejem připravujete. Do salátu či k italským těstovinám je ideální, pro přípravu typického českého guláše je možná lepší použít jiný druh.

Kromě použití v kuchyni je olivový olej prospěšný také v různých směsích na čištění pleti nebo tělový peeling. Dělají se z něj vlasové masky, funguje také jako prostředek při masáži dásní.

Druhy oleje. Který je nejzdravější?

Podle kvality rozlišujeme několik druhů olivového oleje. Roli zde hraje kyselost, respektive procentuální obsah volných mastných kyselin. U extra panenského by neměl překročit 1 %, panenský se pak pohybuje v rozmezí 1-2 %.

· Panenské

o Extra panenský (extra virgin)

Extra panenský olivový olej je čistým extraktem z čerstvých oliv. Získává se prvním lisováním a není při něm použitá žádná chemická úprava.

o Panenský (virgin)

o Obyčejný panenský (ordinary virgin)

· Rafinované

Po prvním lisování (tzv. za studena) stále v olivách zbývá dostatek vlhkosti. Pro získání oleje je však už nutné použít vyšších teplot. Výsledný produkt musí projít chemickou úpravou (rafinací). V obchodech se často uvádí označením „olivový“ bez žádných přívlastků.

· Olej z pokrutin

Olej z pokrutin se získává ze zbytků oliv, slupek a pecek. Na etiketách ho hledejte i pod názvy pomance či sansa.

· Směsi

Všechny panenské oleje jsou tzv. za studena listované, tedy bez nutnosti použití rafinace. Při lisování sice k určitému zahřátí dochází, pohybuje se však v nižších desítkách stupňů. V oleji po něm zůstávají přírodní aromatické látky, které dávají oleji typickou chuť a vůni. Rafinované oleje jsou mimo jiné chuťově velmi neutrální.

Největším producentem olivového oleje na světě je Španělsko (cca 40 %). Následuje ho Itálie (20 %), Řecko, Portugalsko a Sýrie.

Jak olivový olej nakupovat?

Existuje velmi široká škála olivových olejů, ať už se bavíme o ceně či kvalitě. Při vybírání je nutné se soustředit na složení. Pokud hledáte za studena lisovaný panenský olivový olej, v odpovídající kvalitě ho seženete za nižší stovky Kč za litr. Když si budete chtít dopřát nebo zkusit, jak chutnají ještě kvalitnější olivové oleje, není problém se s cenou vyšplhat na několikanásobek zmiňované ceny.

Velkým a kontroverzním tématem je ztužování tuků, olivový olej nevyjímaje. Ztužené nebo částečně ztužené tuky nemají dobrou pověst. Pravdou je, že obsahují trans mastné kyseliny, kterých byste se ve své stravě měli vyvarovat. Obecně však platí, že tuky jsou dobrou a nutnou součástí vašeho jídelníčku. Olivový olej představuje jednu z nejlepších variant, jak je do něj zařadit.