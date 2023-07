Ochraňte své zvířecí miláčky v horkých letních dnech

Letní měsíce jsou často spojovány s teplým počasím a slunečními paprsky, které mohou být pro naše zvířecí přátele náročné. Je proto důležité přijmout jistá opatření, která pomohou zajistit jejich pohodu a ochranu před přehřátím a dalšími letními nebezpečími. Zde je několik tipů a rad, jak se o své zvířecí miláčky postarat v horkých letních dnech.

Dostatek vody

Zajištění dostatečného množství pitné vody je zásadní. Přesvědčte se, že má váš mazlíček vždy k dispozici čerstvou a studenou vodu. Pravidelně kontrolujte jejich misky a vodu doplňujte, abyste zajistili dostatečný přísun.

Stín a úkryt

Zajistěte svým zvířatům přístup k dostatečnému stínu a úkrytu. Venčete je v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách, kdy jsou teploty mírnější. Pokud váš zvířecí kamarád žije venku, postarejte se o vhodné úkryty, jako jsou přístřešky nebo stany, které poskytnou stín a ochranu před přímým slunečním zářením.

Nikdy je nenechávejte v horkém vozidle

Nikdy, opakujeme, nikdy nezanechávejte své zvířecí miláčky v zaparkovaném vozidle za horkého dne. Teplota v autě se rychle může zvýšit a stát se smrtelně nebezpečnou. Pokud musíte jet někam, kde zvíře nemůže být přítomno, zabezpečte jim bezpečný a dobře větraný prostor v domě nebo zvažte využití profesionálních služeb pro péči o zvířata.

Chlazení

Zvířata mohou trpět horkem, stejně jako my. Pomozte jim udržet se v chladu tím, že je budete ochlazovat. Můžete jim poskytnout mokré ručníky, na které si mohou lehnout nebo kterými je můžete jemně otírat. Některým zvířatům můžete také poskytnout venkovní bazén nebo je osprchovat jemným proudem vody, pokud to mají rádi. Dbejte však na to, aby voda nebyla příliš studená, aby nedošlo k prochladnutí.

Přizpůsobte aktivity

Během horkých letních dnů je vhodné přizpůsobit aktivity svých zvířat. Vyhýbejte se dlouhým a intenzivním procházkám v době, kdy slunce nejvíc žhne. Namísto toho se raději vydejte na procházku brzy ráno nebo pozdě večer, kdy už je teplota příjemnější. Hrajte si s nimi v domě nebo na stinném místě a věnujte jim víc času na příjemné relaxování.

Ochrana před spálením od slunce

Stejně jako lidé, i zvířata mohou trpět spálením od sluncem. Zvláště u zvířat s jemnou nebo holou kůží, jako jsou psi s různými barvami srsti nebo krátkosrstí psi, je důležité chránit je před slunečním zářením. Použijte speciální sluneční krémy určené pro zvířata a nanášejte je na exponované části těla, jako jsou uši, nos a břicho.

Ochrana tlapek

Tlapy vašich zvířat mohou být citlivé na horké povrchy, jako jsou beton, asfalt nebo písek. Ať už je venčíte na zahradě, kde máte například betonový chodník nebo chodíte na procházky, vyhýbejte se horkým povrchům nebo jim obujte ochranné botičky. To pomůže předejít popáleninám.

Osvěžující hračky a zdroje chladu

Zvířata mají ráda osvěžující hračky a zdroje chladu. V dnešní době jsou na trhu k dispozici již různé druhy. Postačit také mohou obyčejné láhve s vodou, které mohou být zamraženy a poskytnou tak zvířatům zábavu a ochlazení. Také můžete zvážit pořízení bazénku nebo nafukovacího jezírka, ve kterém si mohou vaši mazlíčci zaplavat a zchladit se.

Pozor na příznaky přehřátí

Je důležité, abyste pečlivě sledovali své zvířecí miláčky a věnovali pozornost příznakům přehřátí. Pokud zaznamenáte letargii, zmatenost, zvracení, průjmy, zrychlený tep, vyčnívající dásně nebo modravý jazyk, může se jednat právě o příznaky přehřátí. V takovém případě je nutné jednat rychle. Přeneste zvíře do chladného prostředí, poskytněte mu studenou vodu k pití a kontaktujte veterináře.

Přizpůsobte stravu

V horkých dnech je vhodné přizpůsobit také stravování vašich zvířat. Dejte jim čerstvé ovoce a zeleninu, které obsahují vodu a pomohou jim udržet hydrataci. Zároveň se vyhněte těžkým jídlům, která mohou ztížit trávení.

Pamatujte, že naše zvířecí miláčky je třeba chránit a pečovat o ně i v horkých letních dnech. Dodržování těchto tipů a rad vám pomůže zajistit jejich pohodu a ochranu před přehřátím. Buďte pozorní a sledujte jejich chování a stav, abyste včas rozpoznali příznaky nepohody.